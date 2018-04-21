ຈີນປະຕິເສດຢ່າງແຮງຕໍ່ບັນດາຄໍາສະເໜີທີ່ເວົ້າວ່າ ລະບຽງເສດຖະກິດທີ່ ມີມູນຄ່າຫຼາຍ
ພັນລ້ານໂດລາທີ່ປັດຈຸບັນແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການກໍ່ສ້າງຮ່ວມກັບປາກິສຖານໄດ້ມີການ
ອອກແບບທາງທະຫານ “ເຊື່ອງຊ້ອນແອບແຝງ” ຢູ່ນໍາ.
ປັກກິ່ງໄດ້ສັນຍາວ່າຈະລົງທຶນ 63 ພັນລ້ານໂດລາ ຢູ່ໃນປາກິສຖານໃນປີ 2030 ເພື່ອພັດ
ທະນາບັນດາທ່າເຮືອຕ່າງໆ, ທາງດ່ວນ, ຖະໜົນຫົນທາງ, ທາງລົດໄຟ, ສະໜາມບິນ, ໂຮງຜະລິດໄຟຟ້າ ແລະພື້ນຖານໂຄງຮ່າງອື່ນໆຢູ່ໃນປະເທດເພື່ອນບ້ານ ທີ່ເປັນພັນທະມິດທີ່ເຂັ້ມແຂງຕໍ່ກັນແຕ່ໃດມານັ້ນ.
ຈີນຍັງໄດ້ຂະຫຍາຍ ແລະເຮັດໃຫ້ທ່າເຮືອນໍ້າເລິກກະວາດາຂອງປາກິສຖານຢູ່ທະເລອາ
ຣາເບຍນັ້ນສາມາດປະຕິບັດງານໄດ້ ຊຶ່ງເປັນໝາກຫົວໃຈຂອງການຮ່ວມມືແບບສອງ
ຝ່າຍ ຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຂອງສອງປະເທດ ທີ່ເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີວ່າ ເຂດລະບຽງເສດຖະກິດຈີນ ແລະປາກິສຖານ ຫຼື CPEC. ທ່າເຮືອທີ່ມີທີ່ຕັ້ງທາງຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວປັດຈຸບັນນີ້ກຳ
ລັງຖືກບໍລິຫານໂດຍບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດຂອງຈີນ.
ຈີນໄດ້ເອົາໂຄງການ CPEC ໃຫ້ເປັນໂຄງການທີ່ເດັ່ນຂອງຕົນຢູ່ໃນໂຄງການລິເລີ້ມນຶ່ງ
ແລວທາງ-ນຶ່ງເສັ້ນທາງທີ່ຕໍ່ໃສ່ທົ່ວໂລກ ຫຼື BRI ທີ່ມີມູນຄ່າ 1 ພັນຕື້ໂດລາ ແລະເປັນ
ການອອກຫົວຄິດຂອງປະທານປະເທດ ສີ ຈິນ-ຜິງຂອງຈີນນັ້ນ.
ທ່ານຢາວ ຈິງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຈີນ ປະຈຳນະຄອນອິສລາມາບັດໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນການສຳພາດພິເສດກັບວີໂອເອວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຢາກເວົ້າໃຫ້ຄົນຮູ້ຢ່າງຈະແຈ້ງທີ່ສຸດວ່າ ໂຄງ
ການລິເລີ້ມນຶ່ງແລວທາງ-ນຶ່ງເສັ້ນທາງທີ່ຕໍ່ໃສ່ທົ່ວໂລກ ຫລື BRI ທີ່ມີໂຄງການ CPEC
ຢູ່ໃນນັ້ນ ເປັນໂຄງການພັດທະນາການຄ້າຢ່າງແທ້ຈິງ. ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ມີການອອກແບບແຜນການທາງທະຫານ ຫຼືຍຸດທະສາດໃດໆ ຢູ່ໃນນັ້ນ.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ
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