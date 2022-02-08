ຈີນ ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງໃຫ້ປິດເມືອງເບສີ (Baise) ຢູ່ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ປະເທດ ຫຼັງຈາກໄດ້ພົບເຫັນຫຼາຍກວ່າ 70 ກໍລະນີ ໃນໄລຍະສາມມື້ທີ່ຜ່ານມາ
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ໃນເມືອງ ໃກ້ກັບຊາຍແດນຫວຽດນາມ ດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ພາກັນຢູ່ບ້ານເຮືອນໃນວັນຈັນວານນີ້ ອະນຸຍາດໃຫ້ອອກຈາກບ້ານເຮືອນແຕ່ໄປຊື້ສິ່ງຂອງທີ່ຈຳເປັນໄດ້ ຫຼືໄປໂຄວິດ-19. ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຊັກຊວນໃຫ້ປະຊາຊົນໃຊ້ການບໍລິການນຳສົ່ງ ແທນທີ່ຈະເດີນທາງໄປຮ້ານຄ້າໃນເວລາໃດທີ່ເປັນໄປໄດ້. ເມືອງເບສີ ມີປະຊາຊົນຢູ່ປະມານ 3 ລ້ານ 6 ແສນຄົນ.
ການປິດເມືອງມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ຈີນ ເປັນເຈົ້າພາບ ຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວປີ 2022 ໃນນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຢ່າງ ເຄັ່ງຄັດ ເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ ທີ່ພາໃຫ້ເປັນໂຄວິດ-19 ນັ້ນ.
ນັກຫຼິ້ນກິລາແລ່ນສະເກັດນໍ້າກ້ອນອາເມຣິກັນທ້າວວິນສັນ ຊູ (Vincent Zhou) ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ລາວໄດ້ຖອນອອກຈາກການແຂ່ງຂັນຫຼັງຈາກກວດ ພົບຕິດເຊື້xໂຄວິດ-19. ທ້າວຊູໄດ້ແຈ້ງຂ່າວດັ່ງກ່າວ ໂດຍວີດີໂອ ທີ່ອອກໃນອິນສະຕາແກຣມ ດ້ວຍນໍ້າຕາ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ ອອສເຕຣເລຍໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ເປີດຊາຍແດນ ແລະພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຕ້ອນຮັບບັນດາຜູ້ເດີນທາ ງທີ່ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນ ມາ ຈາກທົ່ວໂລກ ເລີ້ມແຕ່ວັນທີ 21 ກຸມພານີ້ເປັນຕົ້ນໄປ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະກັອດ ມໍຣຣິສັນ (Scott Morrison) ກ່າວວ່າ “ຖ້າຫາກ ທ່ານໄດ້ສັກຢາວັກຊີນສອງເທື່ອ ພວກເຮົາຍິນດີ ທີ່ຈະຕ້ອນຮັບທ່ານກັບຄືນມາ ອອສເຕຣເລຍ.” ນະໂຍບາຍການປິດປະເທດໄດ້ເຮັດໃຫ້ອຸດສາຫະກຳທ່ອງທ່ຽວ ຂອງປະເທດຕົກຢູ່ໃນຖານະລຳບາກ.
ຢູ່ທີ່ນະຄອນອົດຕາວາ (Ottawa) ນະຄອນຫຼວງການາດາ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ຕຳຫຼວດໄດ້ຍຶດນໍ້າມັນຫຼາຍພັນລິດ ອັນເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງໃນການທັບມ້າງເພື່ອໃຫ້ຢຸດເຊົາການປະທ້ວງ ໂດຍພວກຂັບລົດບັນທຸກທີ່ຄັດຄ້ານຕໍ່ຂໍ້ຈຳກັດໂຄວິດ-19. ເຈົ້າຄອງນະຄອນ ທ່ານຈິມ ວັດສັນ (Jim Watson) ໄດ້ປະກາດພາວະສຸກເສີນຢູ່ທີ່ນະຄອນດັ່ງກ່າວໃນວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກການເດີນຂະບວນປະທ້ວງກ້າວເຂົ້າສູ່ອາທິດທີສອງ.
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