ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ເອເຊຍ

ຈີນ ເປີດ​ໂຮງ​ໝໍ​ໃໝ່, ປະ​ເທດ​ອື່ນໆ ຫ້າມ​ການ​ເດີນ​ທາງ ເພື່ອ​ຕອບ​ໂຕ້​ກັບ ໄວ​ຣັ​ສ

ປະ​ຊາ​ຊົນ​ໃສ່​ໜ້າກ​າກ​ກັນ​ພະ​ຍາດ ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຊື້​ເຄື່ອງ​ຢູ່​ຮ້ານ, ຮົງ​ກົງ, 3 ກຸມ​ພາ, 2020.

ຈີນ ໄດ້​ເປີດ​ໂຮງ​ໝໍ 1,000 ຕຽງ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ມື້ນີ້ ທີ່​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າທີ່​ພາ​ກັນ​ຟ້າວ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ຕຶກ​ດັ່ງ​ກ່າວ ​ເພື່ອ​ຊ່​ວຍ​ບັນ​ເທົາ​ການ​ລະ​ບາດ​ຂອງ​ໄວ​ຣັ​ສ​ໂຄ​ໂຣ​ນາ ທີ່​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນຫຼາຍກວ່າ 17,200 ຄົນ​ລົ້ມ​ປ່ວຍ ແລະ ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 361 ຄົນ​ໃນ ຈີນ ພຽງ​ປະ​ເທດ​ດຽວ.

ອົງ​ການ​ອະ​ນາ​ໄມ​ໂລກ​ເວົ້າ​ວ່າ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຄາດ​ວ່າ​ຕົວ​ເລກ​ຂອງ​ກໍ​ລະ​ນີ​ການ​ຕິດ​ເຊື້ອ​ຈະ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຜົນ​ການ​ກວດກາ​ຈາກ​ຫຼາຍ​ພັນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ລໍ​ຖ້າ​ຢູ່​ຈະມີອ​ອກ​ມາ.

ໄວ​ຣັ​ສ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ໄດ້​ຖືກ​ຈຳ​ກັດຢູ່​ໃນ ຈີນ, ດ້ວຍ​ປະ​ມານ 150 ກໍ​ລະ​ນີ​ແມ່ນ​ຢູ່​ອີກ 23 ປະ​ເທດ. ປະ​ເທດ ຟີ​ລິບ​ປິນ ໄດ້​ລາຍ​ງານການ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ກໍ​ລະ​ນີ​ທຳ​ອິດຍ້ອນ​ໄວ​ຣັ​ສດັ່ງ​ກ່າວ​ຢູ່ນອກ ຈີນ ​ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້.

ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ຈີນ ໄດ້​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ຢຸດ​ການ​ແຜ່​ລາມ ດ້ວຍ​ການ​ກຳ​ນົດ​ຫ້າມ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໃນ​ບາງ​ພາກ​ພື້ນ ແລະ ຂະ​ຫຍາຍ​ວັນ​ພັກ​ອອກ​ໄປ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຢູ່​ຫ່າງ​ຈາກ​ໂຮງ​ຮຽນ ແລະ ບ່ອນ​ທີ່​ມີ​ການ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ກັນ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່​ອື່ນໆ.

ປະ​ເທດ​ອື່ນ​ໄດ້​ກຳ​ນົດ​ການ​ຫ້າມ​ໃສ່​ຜູ້​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ຈະ​ເດີນ​ທາງ​ຈາກ​ປະ​ເທດ ຈີນ.

ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ເລີ່ມ​ການ​ບັງ​ຄັບໃຊ້​ການ​ກັກ​ເພື່ອ​ກວດ​ໂຣກ 14 ວັນ​ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້ ສຳ​ລັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ສະ​ຫະ​ລັດ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ແຂວງ ຮູ​ເບ, ບ່ອນ​ທີ່​ການ​ແຜ່​ລະ​ບາດ​ນັ້ນ​ໄດ້​ເລີ່ມ​ຂຶ້ນ, ການ​ຫ້າມ​ເຂົ້າ​ປະ​ເທດ​ສຳ​ລັບ​ຄົນ​ທີ່ບໍ່​ມີ​ສັນ​ຊາດ ສະ​ຫະ​ລັດ ສ່ວນ​ໃຫຍ່ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ໄປ ຈີນ ພາຍ​ໃນ​ສອງ​ອາ​ທິດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.

ຄົນ ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ແລະ ຄອບ​ຄົວ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ, ພ້ອມ​ກັບ​ຜູ້​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ຖາ​ວອນ ແລະ ພະ​ນັກ​ງານ​ເຮືອ​ບິນ​ທີ່​ເດີນ​ທາງ​ມາ​ຈາກ ຈີນ ແມ່ນ​ໄດ້​ບິນ​ໄປ​ສະ​ໜາມ​ບິນ​ບາງ​ບ່ອນ​ສຳ​ລັບ​ການກວດ​ກາ​ພິ​ເສດ​ຕື່ມ​ອີກ.

ທ່ານ ແຊດ ໂວ​ຟ (Chad Wolf), ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ວ່າ​ການ​ກະ​ຊວງ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ພາຍ​ໃນ​, ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ໂດຍ​ລວມ​ສຳ​ລັບ​ຊາວ ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ຍັງ​ຄົງ​ຕ່ຳ. ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ກົດ​ລະ​ບຽບ​ໃໝ່​ອາດ​ເພີ່ມ​ຄວາມ​ກົດ​ດັນ ແລະ ເວ​ລາ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ໃຫ້​ຜູ້​ໂດຍ​ສານ​ບາງ​ຄົນ, ແຕ່ບັນ​ດາ​ຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ​ດ້ານ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ແລະ ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ໄດ້​ເຫັນ​ພ້ອມ​ກັນ​ວ່າ ມາດ​ຕະ​ການ​ທີ່​ວ່ານີ້​ແມ່ນ​ຈຳ​ເປັນ ເພື່ອ​ຄວບ​ຄຸມ​ໄວ​ຣັ​ສ ແລະ ປົກ​ປ້ອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ.”

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ໂທ​ລະ​ພາບ Fox News ວ່າ ສະ​ຫະ​ລັດ “ໄດ້​ປິດ​ໄວ​ຣັ​ສໂຄ​ໂຣ​ນາ” ບໍ່​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ມາ​ຈາກ ຈີນ, ເຖິງ​ແມ່ນ​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໃນ​ເມືອງ ແຊນ ແຟ​ຣນ​ຊິ​ສ​ໂກ ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ທີ 9 ໃນ ສະ​ຫະ​ລັດ ກໍ​ຕາມ. ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ໃຫ້ ຈີນ ແຕ່​ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ເອົາ​ຄົນຫຼາຍ​ພັນ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ມາ ຜູ້​ທີ່​ອາດ​ມີ​ບັນ​ຫານີ້, ບັນ​ຫາ​ໄວ​ຣັ​ສ​ໂຄ​ໂຣ​ນາ, ສະ​ນັ້ນ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ເບິ່ງວ່າ​ມັນ​ຈະ​ເກີດ​ຫຍັງ​ຂຶ້ນ, ແຕ່​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ປິດ​ມັນ​ແທ້.”

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ໄມ​ຄ໌ ພອມ​ພຽວ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ມື້ນີ້​ວ່າ “ຖຽວ​ບິນ​ອີກຫຼາຍ​ຖ້ຽວ” ຈະ​ບິນ​ໄປ ຈີນ ເພື່ອ​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ຊາວ ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ຈາກ​ເມືອງ ຮູ​ເບ. ໃນ​ການ​ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ປະ​ເທດ ກາ​ຊັກ​ສ​ຖານ ນັ້ນ, ທ່ານ ພອມ​ພຽວ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ສະ​ຫະ​ລັດ “ອາດ​ນຳ​ເອົາ​ວັດ​ຖຸ​ການ​ແພດ​ໄປ​ດ້ວຍ” ເຊັ່ນ​ກັນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG