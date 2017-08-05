ໂຄງການ ນຶ່ງແລວທາງ ນຶ່ງເສັ້ນທາງ ຂອງຈີນ ຈະສົ່ງຜົນດີ ກັບແຜນການພັດທະນາ ລາວ

ໂຄງການນຶ່ງແລວທາງ-ນຶ່ງເສັ້ນທາງຂອງລັດຖະບານຈີນ ຈະສົ່ງຜົນດີ ກັບແຜນການ
ພັດທະນາລາວ ໃຫ້ເປັນສູນກາງການເຊື່ອມຕໍ່ດ້ານຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົ່ງໃນລຸ່ມແມ່ນ້ຳ
ຂອງ ແລະ ອາຊ່ຽນໃນອະນາຄົດ.
ທ່ານສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີວ່າການຕ່າງປະເທດ ຢືນຢັນວ່າ ໂຄງການ
ນຶ່ງແລວທາງ-ນຶ່ງເສັ້ນທາງ (One Belt-One Road) ທີ່ລິເລີ່ມໂດຍທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ
ປະທານທານປະເທດຈີນ ນັ້ນ ຈະສົ່ງຜົນດີກັບແຜນການພັດທະນາລາວ ໃຫ້ເປັນ
ສູນກາງການເຊື່ອມຕໍ່ດ້ານຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົ່ງ ໃນລຸ່ມແມ່ນນ້ຳຂອງ ແລະ ອາຊ່ຽນ
ໃນອະນາຄົດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຈາກຈີນມາລາວ
ທີ່ກຳລັງດຳເນີນການກໍ່ສ້າງຢູ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ກໍຄືສິ່ງທີ່ຮັບປະກັນວ່າ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າ
ໄປເປັນສ່ວນນຶ່ງ ໃນໂຄງການນຶ່ງແລວທາງ-ນຶ່ງເສັ້ນທາງ ຂອງຈີນແລ້ວນັ້ນເອງ ດັ່ງທີ່
ທ່ານໄດ້ຢືນຢັນວ່າ:
“ຖ້າວ່າພວກເຮົາມີພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ດີຫັ້ນ ສປປ ລາວ ພວກເຮົາ ໃນຖານະທີ່ເປັນ
ປະເທດທີ່ບໍ່ມີຊາຍແດນຕິດທະເລ ກາຍເປັນປະເທດເຊື່ອມໂຍງກັບບັນດາປະເທດ
ຕ່າງໆ ຢູ່ໃນພາກພື້ນ ອັນນີ້ ຈະນຳຜົນປະໂຫຍດຕົວຈິງ ມາສູ່ພວກເຮົາ ນຶ່ງໃນໂຄງ
ການທີ່ພົວພັນເຖິງ ນຶ່ງແລວທາງ-ນຶ່ງເສັ້ນທາງ ນີ້ ກໍແມ່ນການກໍ່ສ້າງ ເສັ້ນທາງ
ລົດໄຟດ່ວນ ຈາກພາກໃຕ້ຂອງ ສປ ຈີນ ມາສູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ອັນນີ້ ກະເປັນ
ອັນນຶ່ງທີ່ຢັ້ງຢືນໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜົນປະໂຫຍດທີ່ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບຈາກການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດ ຂໍ້ລິເລີ່ມນຶ່ງແລວທາງ-ນຶ່ງເສັ້ນທາງຂອງປະທານປະເທດ ສີ ຈິ້ນຜິງ.”
ໃນປັດຈຸບັນ ການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໃນລາວ ນັບແຕ່ເດືອນທັນວາ 2016
ເປັນຕົ້ນມາ ໄດ້ຄືບໜ້າໄປແລ້ວ 31.35 ເປີເຊັນ ຂອງແຜນການ ກໍຄື ສາມາດກໍ່ສ້າງ
ທາງລົດໄຟໄດ້ແລ້ວ 130.67 ກິໂລແມັດຂອງໄລຍະທາງຍາວທັງໝົດ 417 ກິໂລແມັດ
ພ້ອມກັນນີ້ ກໍໄດ້ເຈາະອຸໂມງ 49 ແຫ່ງ ຄິດເປັນໄລຍະທາງຍາວກວ່າ 5,835 ແມັດ
ເຈາະເສົາເພື່ອກໍ່ສ້າງຂົວໄດ້ແລ້ວ 268 ເສົາ ສ້າງໂຮງໂມ້ຊີເມັນ ສຳເລັດ 14 ແຫ່ງ
ຫ້ອງທົດລອງ 18 ແຫ່ງ ກໍ່ສ້າງ Camp ຜູ້ຮັບເໝົາ 88 ແຫ່ງ ແລະ Camp ສຳລັບ
ທີ່ປຶກສາຂອງໂຄງການ 12 ແຫ່ງ ກໍ່ສ້າງທາງຊອຍໄປຫາສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງໄດ້ 657.9
ກິໂລແມັດ ສ້າງຂົວຍາວ 2,342 ແມັດ ຕິດຕັ້ງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າຍາວ 360.2 ກິໂລແມັດ
ໝໍ້ແປງໄຟ 172 ໜ່ວຍ ວາງລະບົບນ້ຳປະປາເຂົ້າໄປຫາ Camp ແລະສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ
77 ກິໂລແມັດ.
ທັງນີ້ ໂດຍທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໃນລາວ ທີ່ມີໄລຍະທາງຍາວທັງໝົດ 417 ກິໂລແມັດ
ນັ້ນ ຈະຜ່ານໃນເຂດ 5 ແຂວງດ້ວຍກັນ ຄື ຫລວງນ້ຳທາ ອຸດົມໄຊ ຫລວງພະບາງ
ວຽງຈັນ ແລະ ນະຄອນວຽງຈັນ ໃນນັ້ນປະກອບມີ 30 ສະຖານີ ຊຶ່ງຕ້ອງກໍ່ສ້າງຂົວ
167 ແຫ່ງ ເຈາະອຸໂມງ 75 ແຫ່ງ ຄິດເປັນອັດຕາສ່ວນຂອງຂົວ ແລະອຸໂມງເຖິງ 62
ເປີເຊັນ ທັງຍັງເປັນການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟໃນເຂດພູດອຍເຖິງ 80 ເປີເຊັນ ຂອງໄລຍະທາງຍາວທັງໝົດອີກດ້ວຍ.
ທາງດ້ານ ທ່ານວິຈິດ ຊິນດາວົງ ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ
ຢັ້ງຢືນວ່າ ບັນດາບໍລິສັດຈາກຈີນ ນັບເປັນຜູ້ລົງທຶນອັນດັບທີ 1 ໃນ 53 ປະເທດ
ທີ່ມີມູນຄ່າ ການລົງທຶນໃນລາວລວມກັນຫຼາຍກວ່າ 28,000 ລ້ານໂດລາ ໂດຍມີ
ສາເຫດມາຈາກການທີ່ທາງການທັງ 2 ຝ່າຍ ໄດ້ຕົກລົງ ເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມື
ທາງເສດຖະກິດ ລະຫວ່າງກັນ ຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະໄດ້ຮ່ວມກັນສ້າງແຜນແມ່ບົດ
ການຮ່ວມມືທາງເສດຖະກິດ ແລະເທັກນິກ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັນ ນັບແຕ່ປີ
2016 ແລະ ຍັງຈະດຳເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕໍ່ໄປ ຈົນເຖິງປີ 2020 ແລະທາງການ
ລາວ-ຈີນ ກໍຍັງໄດ້ລົງນາມ ໃນເອກກະສານສຳຄັນນຶ່ງ 16 ສະບັບ ທີ່ກ່ຽວກັບ ການ
ຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງກັນ ອີກດ້ວຍ.
ໂດຍການລົງທຶນຂອງບັນດາບໍລິສັດເອກກະຊົນໃນລາວ ທັງໃນສ່ວນທີ່ເປັນການ
ລົງທຶນ ຂອງຈີນທັງ 100 ເປີເຊັນ ແລະຮ່ວມທຶນກັບເອກກະຊົນລາວນັ້ນ ກໍມີຢູ່ເຖິງ
765 ໂຄງການ ໂດຍມີມູນຄ່າ ການລົງທຶນຮວມກັນເກີນກວ່າ 7,000 ລ້ານໂດລາວ
ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ການລົງທຶນຂອງບັນດາບໍລິສັດຈາກຈີນຢູ່ໃນລາວ ກໍໄດ້ເນັ້ນໜັກ
ທັງການຜະລິດໃນພາກກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ ພາກພະລັງງານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນຜະລິດໄຟຟ້າ ແລະການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ເປັນດ້ານຫລັກ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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