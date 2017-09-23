ຈີນ ຈຳກັດ ການສົ່ງອອກ ນ້ຳມັນ ໄປຍັງ ເກົາຫຼີເໜືອ

ຈີນໄດ້ປະກາດໃນວັນເສົາມື້ນີ້ວ່າ ຕົນຈະຈຳກັດການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນນ້ຳມັນໄປ
ຍັງເກົາຫຼີເໜືອ ເພື່ອປະຕິບັດຕາມ ການລົງໂທດ ຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະ
ຊາຊາດ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ໂຄງການອາວຸດນິວເຄລຍ ແລະ ລູກສອນໄຟ ຂອງ
ເກົາຫຼີເໜືອ.
ກະຊວງການຄ້າຂອງຈີນ ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ທາງເວັບ
ໄຊຂອງຕົນວ່າ ການສົ່ງອອກນ້ຳມັນທີ່ກັ່ນແລ້ວໄປຍັງພຽງຢາງຈະຈຳກັດໃນປະລິມານ
2 ລ້ານຖັງຕໍ່ປີໂດຍຈະເລີ້ມມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນວັນທີ 1 ຕຸລານີ້. ກະຊວງດັ່ງກ່າວຍັງເວົ້າ
ວ່າ ການຂາຍແກັສທຳມະຊາດທີ່ເປັນຂອງແຫລວນັ້ນ ຈະຖືກຫ້າມໃນທັນທີ.
ຖະແຫຼງການກ່າວວ່າ ການສົ່ງອອກນ້ຳມັນ ເພື່ອນຳໃຊ້ໃນໂຄງການລູກສອນໄຟຂີປະ
ນາວຸດຂອງເກົາຫຼີເໜືອຫຼືກິດຈະກຳອື່ນໆ ແມ່ນໄດ້ຖືກຫ້າມໂດຍການລົງໂທດຂອງອົງ
ການສະຫະປະຊາຊາດ.
ປັກກິ່ງ ຍັງໄດ້ຫ້າມ ບໍ່ໃຫ້ນຳເຂົ້າຜ້າແພ ຈາກເກົາຫຼີເໜືອ ໃນທັນທີ. ຜ້າແພແມ່ນເປັນ
ແຫຼ່ງລາຍໄດ້ທີ່ສຳຄັນຈາກຕ່າງປະເທດແຫຼ່ງສຸດສຳລັບພຽງຢາງ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ມີການ
ລົງໂທດຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຊຶ່ງພາຍໃຕ້ການລົງໂທດດັ່ງ
ກ່າວ ຈີນໄດ້ຢຸດເຊົາການຊື້ຖ່ານຫີນ ແຮ່ເຫຼັກ ອາຫານທະເລ ແລະສິນຄ້າປະເພດອື່ນ
ອີກ.
ການຄ້າຈີນແມ່ນປະກອບເປັນ 90 ເປີເຊັນໃນການຄ້າທັງໝົດຂອງເກົາຫຼີເໜືອ. ການ
ຮ່ວມມືໃນທຳນອງນີ້ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນສຳລັບພຽງຢາງແລະການລົງໂທດເມື່ອໄວໆ
ມານີ້ ແມ່ນເພີ້ມຄວາມກົດດັນຢ່າງໃຫຍ່ ຕໍ່ປະເທດຄອມມູນິສດັ່ງກ່່າວເພື່ອໃຫ້ຢຸດເຊົາ
ການພັດທະນາອາວຸດນິວເຄລຍແລະລູກສອນໄຟທີ່ຍິງໄດ້ໃນໄລ ຍະໄກ.
ພວກຜູ້ນຳຂອງຈີນໄດ້ທຳການປົກປ້ອງເກົາຫຼີເໜືອມາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວ ແຕ່ກໍ
ໄດ້ສະແດງຄວາມບໍ່ພໍໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ ກັບລັດຖະບານຂອງກິມຈົງອຸນ.
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