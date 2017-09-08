ປ. ທຣໍາ ກ່າວວ່າ ຈະເປັນວັນ ໂສກເສົ້າທີ່ສຸດ ຖ້າ ສຫລ ຫາກໂຈມຕີ ເກົາຫຼີເໜືອ

ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ເຕືອນວ່າ “ຈະເປັນວັນໂສກເສົ້າທີ່ສຸດສຳລັບເກົາຫຼີເໜືອ”
ຖ້າຫາກສະຫະລັດເອົາມາດຕະການທາງທະຫານຕໍ່ປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ທີ່ຢືນຄຽງຂ້າງ Emir ຂອງຄູເວດ Sheikh Sabah al-Ahmad Al-Sabah ໄດ້ຕອບຄຳຖາມນັກຂ່າວຄົນນຶ່ງ ໂດຍກ່າວວ່າ “ຫວັງວ່າພວກເຮົາຈະບໍ່ໄດ້
ໃຊ້ກຳລັງຕໍ່ເກົາຫຼີເໜືອ” ໃນການກ່າວເຖິງກອງທັບສະຫະລັດນັ້ນ.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ປະຕິເສດສອງເທື່ອ ຕໍ່ການຕອບຄຳຖາມທີ່ວ່າ ຈະເປັນທີ່ຮັບເອົາ
ໄດ້ຫຼືບໍ່ ທີ່ຈະໃຫ້ເກົາຫລີເໜືອ ມີອາວຸດນິວເຄລຍຢູ່ໃນຄວາມຄອບຄອງ ແຕ່ວ່າ “ຢູ່ໃນ
ການຄວບຄຸມ ແລະສະກັດກັ້ນເອົາໄວ້.”
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໄດ້ຕອບຄຳຖາມໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຢູ່ຫ້ອງ East
Room ຫຼືຫ້ອງຕາເວັນອອກ ຂອງທຳນຽບຂາວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ເຈລະຈາກັບທ່ານ.
ບາງທີພວກເຮົາອາດຈະມີໂອກາດໄດ້ເຈລະຈາກັບຄົນອື່ນ ແຕ່ວ່າຢ່າເອົາການເຈລະຈາ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າມາວາງໄວ້ເທິງໂຕະ ບໍ່ຄືກັນກັບລັດຖະ ບານຊຸດກ່ອນ. ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າ
ສາມາດບອກທ່ານວ່າ ເກົາຫລີເໜືອໄດ້ປະພຶດໂຕ ບໍ່ດີຫລາຍ ແລະຈະຕ້ອງໄດ້ຢຸດເຊົາ.”
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳວ່າ ໃນໄລຍະ 25 ປີທີ່ຜ່ານມານີ້ ລັດຖະບານສະຫະລັດ
ໄດ້ພົບເຫັນວ່າ “ນຶ່ງມື້ຫລັງຈາກໄດ້ບັນລຸການຕົກລົງກັນແລ້ວ ວຽກການໃໝ່ກໍໄດ້ເລີ້ມ
ຂຶ້ນຢູ່ໃນເກົາຫລີເໜືອ ເພື່ອສືບຕໍ່ໃນເລື່ອງນິວເຄລຍ."
ຫລັງຈາກປະທານາທິບໍດີໃຫ້ຄວາມເຫັນແລ້ວ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຄົນນຶ່ງຂອງລັດ ຖະບານ
ທ່ານທຣໍາ ກໍໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງວ່າ ເກົາຫລີເໜືອບໍ່ສາມາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບການ
ສະກັດກັ້ນເອົາໄວ້.
ໃນການຖະແຫຼງຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວນັ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ເປັນການສ່ຽງທີ່ຮ້າຍແຮງສຸດ
ໂດຍຜູ້ນຳເກົາຫລີເໜືອ ທ່ານ Kim Jong Un ທີ່ອາດຈະຄາດຄະເນຜິດພາດ ກ່ຽວກັບ
ການຕອບໂຕ້ຂອງສະຫະລັດ ຕໍ່ການທ້າທາຍເກາະຜິດຂອງຕົນ ແລະເຕືອນວ່າ ພຽງ
ຢາງບໍ່ຄວນ “ປະເມີນຕໍ່າເກີນໄປໃນຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງ ອາເມຣິກັນທີ່ຈະປົກປ້ອງພວກ
ເຮົາເອງ ແລະບັນດາພັນທະມິດ.”
ເກົາຫລີເໜືອໄດ້ກ່າວອ້າງວ່າ ໄດ້ທົດລອງລະເບີດ hydrogen ໃນວັນອາທິດທີ່ຜ່ານ
ມາ ຢູ່ບ່ອນທົດລອງນິວເຄລຍ Punggye-ri.
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