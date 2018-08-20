ອາດເປັນໄປໄດ້ ທີ່ວ່າປະທານປະເທດຈີນ ຈະໄປຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫຼວງພຽງຢາງ

ມີລາຍງານວ່າ ປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິນຜິງ ຈະໄປຢ້ຽມຢາມເກົາຫຼີເໜືອໃນ
ເດືອນກັນຍາຈະມາເຖິງນີ້ ທີ່ຈະຍົກເອົາບັນດາກ່ຽວກັບວ່າ ປັກກິ່ງຈະຫລຸດ ຜ່ອນການ
ລົງໂທດຕ້ານພຽງຢາງຫຼືບໍ່ ໃນຂະນະທີ່ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງຈີນ ກັບສະຫະລັດ
ເພີ້ມທະວີຄວາມເຄັ່ງຕືງກ່ຽວກັບການຄ້າຢູ່ນີ້.
“ດັ່ງທີ່ສຸພາສິດກ່າວໄວ້ວ່າ ສັດຕູຂອງສັດຕູຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນເພື່ອນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
ຈີນໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄໍາຮຽກຮ້ອງຂອງເກົາຫຼີເໜືອ.” ທີ່ທ່ານວູ ຊູ-ເກີນ ນັກວິເຄາະ
ເກົາຫຼີເໜືອ ແລະສາດສະດາຈານລັດຖະສາດການເມືອງຄົນນຶ່ງ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາ
ໄລດົງຮົວໄດ້ເວົ້າໄປນັ້ນ.
ໜັງສືພິມສິງກະໂປສະເຕຣດທາຍມ໌ ໄດ້ລາຍງານໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາວ່າ ທ່ານສີ
ຈະເຂົ້າຮ່ວມສະຫຼອງວັນຄົບຮອບ 70 ປີ ຂອງການສ້າງຕັ້ງເກົາຫຼີີເໜືອ ຢູ່ໃນນະຄອນ
ຫຼວງພຽງຢາງ ໃນວັນທີ 9 ເດືອນກັນຍາ ໂດຍການເຊື້ອເຊີນຂອງຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ
ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ.
ລາຍງານນີ້ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຢັ້ງຢືນໂດຍກະຊວງຕ່າງປະເທດຈີນເທື່ອ.
ໜັງສືພິມປະຈຳວັນຢູ່ອິນເຕີແນັດເກົາຫຼີເໜືອ ແລະກໍເຣຍທາຍມ໌ ໃນນະຄອນໂຊລ
ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ສົງໄສວ່າ ເກົາຫລີເໜືອພວມກະກຽມການຢ້ຽມຢາມຂອງປະທານ
ປະເທດຈີນ ອີງຕາມພາກສ່ວນລາຍງານວ່າ ການລາດຕະເວນຊາຍແດນຈີນ ຢູ່ເລາະ
ຕາມຊາຍແດນເກົາຫຼີໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນ ແລະພຽງຢາງໄດ້ໂຈະກຸ່ມຢ້ຽມຢາມທ່ອງທ່ຽວ
ໄວ້ກ່ອນ.
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