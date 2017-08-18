ທ່າມກາງ ການປະທ້ວງ ຈີນ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການລົງໂທດ ຕໍ່ເກົາຫລີເໜືອ

ບັນດາຜູ້ຮັບສົ່ງອາຫານທະເລຢູ່ພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງປະເທດຈີນ ໄດ້ພາ
ກັນລົງສູ່ຖະໜົນ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າພາກັນເບິ່ງ ສິນຄ້າແຊ່ເຢັນເປື່ອຍຢູ່ໃນລົດບັນ
ທຸກ ທີ່ຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຂ້າມຊາຍແດນເຂົ້າມາຈາກເກົາຫລີເໜືອ ຫລັງຈາກປັກກິ່ງ ໄດ້
ເລີ້ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການລົງໂທດເສດຖະກິດຮອບໃໝ່ຕໍ່ປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ເຖິງແມ່ນໄດ້ມີການຮ້ອງໂຮຈາກສາທາລະນະຊົນຢູ່ພາຍໃນປະເທດກໍຕາມ ແຕ່ກໍກໍມີການຮຽກຮ້ອງຈາກຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ຈີນຫລິ້ນບົດບາດທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນໃນການລົງໂທດ
ຕໍ່ພຽງຢາງ ທ່າມກາງທີ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງເພີ້ມທະວີຂຶ້ນຢູ່ໃນແຫລມເກົາຫລີ.
ແຕ່ບັນດານັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ປັກກິ່ງບໍ່ຕ້ອງການກາຍມາເປັນເປົ້າໝາຍຂອງການ
ຕອບໂຕ້ ແລະໝົດອິດທິພົນໃນເກົາຫລີເໜືອ ເຖິງແມ່ນວ່າຕົນໄດ້ມີຄວາມສຳພັນມາ
ເປັນເວລາຍາວນານກັບປະເທດທີ່ຢູ່ໂດດດ່ຽວດັ່ງກ່າວກໍຕາມ.
ຈີນໄດ້ອອກແຈ້ງການ ໃນຕອນແລງວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ ໃຫ້ຢຸດການນຳເຂົ້າເຫຼັກ
ຂີ້ກົ່ວ ຖ່ານຫີນ ແລະອາຫານທະເລ ຈາກພຽງຢາງ ທີ່ເລີ້ມມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ໃນມື້ີຕໍ່ມາ.
ແຈ້ງການດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກນຳເຂົ້າອາຫານທະເລຢູ່ແຂວງ Jilin ຕື່ນຕົກໃຈ
ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຟ້າວຂົນເອົາອາຫານທະເລທີ່ແຊ່ເຢັນຈາກພຽງຢາງເຂົ້າ
ມາ ກ່ອນທ່ຽງຄືນ.
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