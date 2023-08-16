ບັນດາຜູ້ນຳຂອງ ສະຫະລັດ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສາທາລະນະລັດ ເກົາຫຼີ ແມ່ນກຳລັງເສີມຂະຫຍາຍການເປັນພັນທະມິດຂອງເຂົາເຈົ້າຜ່ານກອງປະຊຸມສຸດຍອດສາມຝ່າຍປະຈຳປີ ທ່າມກາງໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ ເກົາຫຼີເໜືອ ແລະ ຈີນ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ແລະ ນັກວິເຄາະ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ ໄດ້ທຳການພົບທາງຄອມພິວເຕີກັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້ ເມື່ອວັນອັງຄານວານນີ້, ບໍ່ເທົ່າໃດວັນກ່ອນປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ມີກຳນົດທີ່ຈະຕ້ອນຮັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານ ຟູມິໂອະ ຄິຊິດະ ແລະ ປະທານາທິບໍດີ ເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານ ຢູນ ຊຸກ ຢອລ ຢູ່ທີ່ Camp David ໃນວັນສຸກທີ 18 ນີ້.
ມັນຈະເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ບັນດາຜູ້ນຳຕ່າງປະເທດຈະໄດ້ຢ້ຽມຢາມ Camp David ໃນລັດ ແມຣີແລນ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2015, ແລະ ເປັນກອງປະຊຸມສຸດຍອດລະຫວ່າງສາມປະເທດຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ໃນບັນດາກອງປະຊຸມຫຼາຍຊາດ.
ທ່ານ ບລິງເຄັນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວເມື່ອວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ “ສິ່ງທີ່ທ່ານສາມາດຄາດວ່າຈະມີອອກມາຈາກກອງປະຊຸມສຸດຍອດນີ້ແມ່ນການຮ່ວມມືທີ່ອີງໃສ່ສາມຝ່າຍ ທີ່ຈະຖືກເຮັດໃຫ້ເປັນສະຖາບັນໃນຫຼາຍວິທີ, ທີ່ລວມມີການປະຊຸມຢ່າງເປັນປະຈຳໃນຫຼາຍລະດັບ, ລະດັບອາວຸໂສໃນລັດຖະບານຂອງພວກເຮົາ.”