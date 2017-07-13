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ເອເຊຍ

ການຄ້າ ລະຫວ່າງຈີນ ກັບ ເກົາຫຼີເໜືອ ເພີ່ມຂຶ້ນ 2 ເທົ່າ ໃນເຄິ່ງທຳອິດ ປີ 2017

ລົດບັນທຸກ ແລ່ນຂ້າມຂົວ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງ ເກົາຫຼີເໜືອ ກັບເມືອງ ແດນດົງ ຢູ່ຊາຍແດນຈີນ ເມື່ອວັນທີ 3 ມີນາ 2016.

ຈີນ ກ່າວວ່າ ການຄ້າຂາຍຂອງພວກເຂົາເຈົ້າກັບເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ເຕີບໂຕໃນ 6 ເດືອນ
ທຳອິດຂອງປີ 2017 ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນ ໃນປີ​ແລ້ວນີ້.

ຫ້ອງການພາສີຂອງ ຈີນ ໄດ້ປະກາດໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ວ່າ ການຄ້າກັບເກົາຫຼີເໜືອ ທີ່
ຖືກສາກົນຫ້າມ​ນັ້ນ ໄດ້ເຕີບໂຕ 10.5 ເປີເຊັນເປັນ 2.5 ຕື້ໂດລາ ໃນລະຫວ່າງເດືອນ
ມັງກອນ ແລະ ມິຖຸນາ, ດ້ວຍການສົ່ງອອກຂະຫຍາຍຕົວສູງຂຶ້ນ 29.1 ເປີເຊັນໃນລະ
ຫວ່າງໄລຍະເວລານັ້ນ.

ຕົວເລກຕ່າງໆແມ່ນເບິ່ງຄືວ່າ ຈະມີການຮຽກຮ້ອງຫຼາຍຂຶ້ນ​ ໃຫ້ຈີນ ກົດດັນ ພຽງຢາງ ເຊິ່ງແມ່ນພັນທະມິດ ທາງການທູດ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງພວກເຂົາ ໃຫ້ຍັບຢັ້ງໂຄງ
ການທົດລອງລະເບີດນິວເຄລຍ ແລະ ລູກສອນໄຟຂອງພວກເຂົາ. ປະທານາທິບໍດີ
ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຕຳໜິ ຈີນ ຢ່າງແຮງ ກ່ຽວ​ກັບການຄ້າຂອງຈີນກັບ
ເກົາຫຼີເໜືອ ໃນຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນລົງໃນ Twitter ເມື່ອສັບປະດາແລ້ວນີ້, ໂດຍອ້າງວ່າ
ມັນໄດ້ເຕີບໂຕ “ເກືອບ 40 ເປີເຊັນ” ໃນ​ໄລຍະ 4 ເດືອນທຳອິດຂອງປີນີ້.

ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຊໍ້າທ້າຍການຂຽນຂໍ້ຄວາມຢ່າງໂມໂຫ ລົງໃນ Twitter ວ່າ “ຍອມຮັບ
ບໍ່ໄດ້ສຳລັບຈີນທີ່ເຮັດວຽກກັບພວກເຮົາ ແຕ່ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າລອງເຮັດ
ເບິ່ງ.”

ແຕ່ໂຄສົກຫ້ອງການພາສີ ທ່ານ Huang Songpin ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ຈີນໄດ້ສະໜັບສະ
ໜູນມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ເກົາຫຼີເໜືອຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດໂດຍອ້າງວ່າ
ຕົວເລກຕ່າງໆ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ການນຳເຂົ້າ ຈາກອຳນາດການປົກຄອງດັ່ງກ່າວ
ຫຼຸດລົງ 13.2 ເປີເຊັນ ໃນໄລຍະເວລາດຽວກັນ ພ້ອມດ້ວຍການຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ
​ໃນທຸກໆເດືອນ ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນມີນາ​ເປັນຕົ້ນມາ.

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