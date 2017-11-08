ລາວ ແລະຈີນຕົກລົງ ເພີ້ມທະວີ ການຮ່ວມມື ທາງດ້ານ ທະຫານ ນໍາກັນ

ລາວ-ຈີນ ຕົກລົງເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມື ແລະແລກປ່ຽນຂັ້ນສູງລະຫວ່າງສອງ
ກອງທັບ ຢ່າງໃກ້ຊິດ ໂດຍຈີນຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອພັດທະນາກອງທັບປະຊາຊົນ
ລາວ ທັງດ້ານບຸກຄະລາກອນ ແລະດ້ານເທັກນິກ.
ການຕົກລົງ ເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມື ແລະແລກປ່ຽນລະດັບສູງ ລະຫວ່າງກອງທັບ
ປະຊາຊົນລາວ ກັບກອງທັບປົດປ່ອຍປະຊາຊົນຈີນ ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນໂອກາດທີ່ທ່ານພົນ
ເອກ ຊາງ ອ່ານສວນ ທີ່ປຶກສາແຫ່ງລັດ ແລະລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຈີນ
ເດີນທາງຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ ເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ ໂດຍມີທ່ານພົນ
ໂທຈັນສະໝອນ ຈັນຍາລາດ ກົມການເມືອງ ສູນກາງພັກ ແລະລັດຖະມົນຕີກະຊວງ
ປ້ອງກັນປະເທດ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ.
ນອກຈາກການຕົກລົງດັ່ງກ່າວແລ້ວ ທັງສອງຝ່າຍຍັງໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງການຮ່ວມມືດ້ານ
ການທະຫານຢ່າງຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງ 2 ກະຊວງ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະຂະຫຍາຍ
ຕົວຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ດ້ວຍການລົງນາມຮ່ວມ ກັນໃນແຜນການແລກປ່ຽນ ຄະນະຜູ້ແທນ
ໃນດ້ານການທະຫານຂັ້ນສູງ, ການກໍ່ສ້າງບຸກຄະລາກອນ, ການປັບປຸງກົນໄກຢ່າງ
ຄົບຖ້ວນ, ວຽກງານປ້ອງກັນຊາຍແດນ ແລະວຽ.ງານດ້ານການເມືອງ ໂດຍທີ່ຈີນຈະ
ສືບຕໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອແກ່ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ທັງທາງດ້ານອຸປະກອນ ແລະ
ເທັກນິກທາງການທະຫານ ລວມທັງການຊ່ວຍເຫລືອເພື່ອຮັກສາຄວາມປອດໄພໃຫ້
ແກ່ໂຄງການກໍ່ສ້າງລົດໄຟ ຄວາມໄວສູງໃນລາວ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ລາວກັບຈີນ ແລະໄທ
ອີກດ້ວຍ.
ກ່ອນໜ້ານີ້ ທ່ານພົນໂທຈັນສະໝອນ ຢືນຢັນວ່າ ພາລະໜ້າທີ່ສໍາຄັນ ທີ່ກອງທັບປະ
ຊາຊົນລາວຈະຕ້ອງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ 100 ເປີເຊັນ ກໍຄືການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ
ໃຫ້ແກ່ໂຄງການກໍ່ສ້າງລົດໄຟເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງລາວກັບຈີນ ໂດຍການປະສານສົມ
ທົບກັບທຸກພາກສ່ວນ ໃນທຸກພື້ນທີ່ ທີ່ທາງລົດໄຟຜ່ານ ແລະທັງຍັງຈະຕ້ອງກວດກາ
ທຸກການເຄື່ອນໄຫວໃນສັງຄົມ ແລະເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ຫລື UXO ທີ່ຕົກຄ້າງ
ໃນພື້ນທີ່ ທີ່ເປັນເຂດແລວທາງ ແລະທີ່ຕັ້ງສະຖານີລົດໄຟອີກດ້ວຍ.
ທັງນີ້ປາກົດວ່າ ກົມໃຫຍ່ເສນາທິການ ທີ່ເປັນພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງນັ້ນ ກໍໄດ້ດໍາເນີນການກວດຄົ້ນພື້ນທີ່ໄດ້ແລ້ວ 314,682 ເຮັກຕາ, ສໍາຫລວດແລະເຈາະທາງທໍລະນີ
ສາດໃນພື້ນທີ່ 125,625 ເຮັກຕາ, ແລະເກັບ
ກູ້ລະເບີດ ຫລື UXO ໄດ້ 145 ໜ່ວຍ ໂດຍ
ຄາດວ່າ ການກວດຄົ້ນ ແລະເກັບກູ້ລະເບີດທັງໝົດ ໃນຕະຫລອດເສັ້ນທາງລົດໄຟໃນ
ລາວ ຈະສໍາເລັດພາຍໃນ 36 ເດືອນຕໍ່ໜ້າ.
ທາງດ້ານ ທ່ານວິຈິດ ສິນດາວົງ ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືລາວ-ຈີນບອກ
ວ່າ ໂຄງການນຶ່ງແລວທາງ-ນຶ່ງເສັ້ນທາງ (One Belt-One Road) ຂອງຈີນນັ້ນຈະສົ່ງ
ຜົນດີກັບແຜນການພັດທະນາລາວ ໃຫ້ເປັນສູນກາງການເຊື່ອມຕໍ່ດ້ານຄົມມະນາຄົມ-
ຂົນສົ່ງໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນນ້ຳຂອງ ແລະ ອາຊ່ຽນໃນອະນາຄົດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນທາງລົດ
ໄຟລາວ-ຈີນກໍຄືສິ່ງທີ່ຮັບປະກັນວ່າ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າໄປເປັນສ່ວນນຶ່ງ ໃນໂຄງການນຶ່ງ
ແລວທາງ-ນຶ່ງເສັ້ນທາງ ທີ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 19 ຂອງພັກຄອມມີວນິສຈີນນັ້ນ ກໍໄດ້
ເນັ້ນຢໍ້າໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ກັບແຜນການດັ່ງກ່າວນີ້ວ່າຈະສົ່ງຜົນດີຕໍ່ການເປັນ
ຫຸ້ນສ່ວນຍຸດທະສາດການພັດທະນາຢ່າງຮອບດ້ານລະຫວ່າງລາວກັບຈີນອີກດ້ວຍເຊັ່ນກັນ
ດັ່ງທີ່ທ່ານວິຈິດໄດ້ຢືນຢັນ:
“ໃນຖານະທີ່ເປັນປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ ທີ່ມີມູນເຊື້ອມິດຕະພາບອັນດີງາມນໍາກັນ
ມາແຕ່ດົນນານແລ້ວ ທັງເປັນປະເທດຮ່ວມອຸດົມການສັງຄົມນິຍົມນໍາກັນອີກດ້ວຍ ຂ້າ
ພະເຈົ້າກະເຊື່ອກະວ່າ ຜົນຂອງກອງປະຊຸມຂອງພັກຄອມມີວນີສຈີນ ຄັ້ງທີ 19 ນີ້ ຈະ
ສົ່ງຜົນສະທ້ອນອັນດີຫັ້ນຫລະ ຕໍ່ການພົວພັນລາວ-ຈີນ ຈະເປັນການເພີ້ມທະວີຄວາມ
ເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ກັນໜັກແໜ້ນຕື່ມອີກ ຍັງຈະເປັນພື້ນຖານອັນໃໝ່ ໃນການເພີ້ມທະວີສາຍ
ພົວພັນແບບຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດຮອບດ້ານລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ ລາວ-ຈີນ ໃຫ້ກ້າວສູ່
ຈຸດສູງສຸດໃໝ່.”
ໃນປີ 2016 ນັ້ນ ທາງການລາວ-ຈີນ ກໍໄດ້ລົງນາມໃນເອກກະສານສຳຄັນຈຳນວນ 16
ສະບັບ ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງກັນການທີ່ລັດຖະບານຈີນໃຫ້ການຊ່ວຍ
ເຫຼືອລັດຖະບານລາວ ທີ່ມີມູນຄ່າ 100 ລ້ານຢວນ, ການມອບເຮືອບິນ MA-60 ຈໍານວນ
ສອງລໍາ ແລະການພັດທະນາກອງທັບປະຊາຊົນລາວເປັນຕົ້ນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ