ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານ ແລະນັກການທູດຂັ້ນສູງຂອງສະຫະລັດ ໃນອາທິດນີ້ ໄດ້ຮ່ວມກັນເລີ່ມຕົ້ນຜັກດັນຄືນອີກຄັ້ງນຶ່ງຕໍ່ອິດທິພົນຂອງຈີນໃນທົ່ວຂົງເຂດອິນໂດ-ປາຊີຟິກ ດ້ວຍຄວາມຫວັງວ່າ ຈະຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງກັບບັນດາປະເທດເກາະດອນປາຊີຟິກທີ່ສຳຄັນ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານລອຍ ອອສຕິນ ໄດ້ເດີນທາງ ໄປເຖິງນະຄອນຫລວງປອດມໍເຣສບີຂອງປາປົວນີວກີນີ ໃນຕອນແລງວັນພຸດມື້ນີ້ ເພື່ອພົບປະກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນປະເທດຂັ້ນສູງຂອງປະເທດ.
ການຢ້ຽມຢາມປາປົວນິວກີນີຄັ້ງທຳອິດຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສະຫະລັດທີ່ຍັງດຳລົງຕຳແໜ່ງຢູ່ນັ້ນ ມີຂຶ້ນບໍ່ເທົ່າໃດເດືອນ ຫຼັງຈາກສອງປະເທດໄດ້ ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ເພື່ອໃຊ້ເປັນກອບສຳລັບຍົກລະດັບຄວາມສາມາດຂອງກຳລັງປ້ອງກັນຊາດຂອງປອດມໍເຣສບີ ແລະ ເພື່ອກໍ່ຕັ້ງໃຫ້ມີການປາກົດຕົວຂອງທະຫານສະຫະລັດ ໂດຍກອງກຳລັງທະຫານຜັດປ່ຽນກັນໄປປະຈຳການ ຢູ່ເທິງ ເກາະແຫ່ງນັ້ນ.
ຈາກນັ້ນ ທ່ານອອສຕິນ ກໍຈະເດີນທາງໄປນະຄອນບຣິສເບນ, ອອສເຕຣເລຍເພື່ອດຳເນີນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລະດັບລັດຖະມົນຕີປະຈຳປີຄັ້ງທີ 33 ຂອງອອສເຕເຣຍ ແລະ ສະຫະລັດ (AUSMIN), ເຊິ່ງທ່ານຈະມີລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ, ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມຕຳແໜ່ງອອສເຕຣເລຍຂອງພວກເພິ່ນເຂົ້າຮ່ວມນຳ.