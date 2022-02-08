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ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດບ​ລິງ​ເກັນ ອອກ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມອອ​ສ​ເຕ​ຣ​ເລຍ ແລະ​ຟິ​ຈິ

ແຟ້ມ: ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ແອນ​ໂທ​ນີ ບ​ລິງ​ເກັນ ໂບກ​ມື ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ທ່ານ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ທີ່​ສະ​ໜາມ​ບິນແອນດ​ຣູ ໃນ​ລັດ​ແມ​ຣີ​ແລນ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 18 ມັງ​ກອນ 2022.

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີກ​ານ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ແອນ​ໂທ​ນີ ບ​ລິງ​ເກັນ ອອ​ກ​ເດີນ​ທາງໄປ​ອອ​ສ​ເຕ​ຣ​ເລຍໃນ​ຕອນ​ແລງ​ວັນ​ຈັນວານນີ້ ບ່ອນ​ທີ່​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະເທດ​ກ່າວ​ວ່າ ບ່ອນ​ທ່ານ​ຈະ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລະ​ດັບ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ​ຂອງກຸ່ມ​ຄວດ (Quad) ເພື່ອ​ສ້າງຄວາມ​ກ້າວ​ໜ້າ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ທາງ​ທະ​ເລ ແລະດ້ານ​ໄຊ​ເບີ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຕ້ານ​ຄືນ “ການ​ຮຸກ​ຮານ​ແລະການບີບ​ບັງ​ຄັບ” ໃນ​ເຂດ​ອິນໂດ​ປາ​ຊີ​ຟິກ.

​ຄວດ ​ແມ່ນກຸ່ມ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ທີ່​ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ​ປະ​ເທດອອ​ສ​ເຕ​ຣ​ເລຍ ອິນ​ເດຍ ຍີ​ປຸ່ນ ແລະ​ສ​ະ​ຫະ​ລັດ.

​ການ​ໄປຢ້ຽມ​ຢາມອອ​ສ​ເຕ​ຣ​ເລຍ​ຂອງທ່ານບ​ລິງ​ເກັນ ຈະ​ເປັນ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ທ່ານ ນັບ​ແຕ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ ການ​ເປັນ​ພາ​ຄີ 3 ຝ່າຍ​ທີ່​ຮູ້​ກັນ​ໃນ​ຊື່​ຫຍໍ້​ວ່າ AUKUS ທີ່​ປະ​ກອບ​ດ້ວຍອອ​ສ​ເຕ​ຣ​ເລຍ ສະ​ຫະ​ຣາ​ຊະ​ອາ​ນາ​ຈັກ ແລະ​ສ​ະ​ຫະ​ລັດ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ມີ​ການ​ປະ​ກາດ​ໃນ​ເດືອນ​ກັນ​ຍາ​ປີ​ກາຍນີ້. ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ດັ່ງ​ກ່າວ ແມ່ນ​ຮວມ​ທັງ​ການ​ສ້າງ​ກຳ​ປັ່ນ​ດຳນ້ຳ​ພະ​ລັງ​ງານ​ນິວ​ເຄ​ລຍ​ໃຫ້​ແກ່ອອ​ສ​ເຕ​ຣ​ເລຍ ຊຶ່ງ​ບໍ່​ໄດ້​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຂອງ​ກຸ່ມ ຈີ 7 ​ອັນ​ເປັນ​ພາກ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ໃນ​ການ​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ ​ເພື່ອ​ສະ​ກັດ​ກັ້ນ​ຕໍ່​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ກຳ​ລັງ​ທະຫານ​ຂອງ​ຈີນ ໃນທົ່ວ​ຂົງ​ເຂດ​ອິນ​ໂດ​ປາ​ຊີ​ຟິກ.

​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ກ່າວ​ເມື່ອ​ວັນ​ສຸກ​ທີ່​ຜ່ານ​ມານີ້​ວ່າ “ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດບ​ລິງ​ເກັນ ຈະ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະມົນ​ຕີອອ​ສ​ເຕ​ຣ​ເລຍ ​ທ່ານ​ສະ​ກັອດ ມໍ​ຣິ​ສັນ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ທ່ານນາງ​ມາ​ຣິ​ສ ເພນ (Marise Payne) ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຍີ​ປຸ່ນ ທ່ານ​ຮາ​ຢາ​ຊິ ໂຢ​ຊິ​ມາ​ຊະ (Haya-0shi Yoshimasa) ລັ​ດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ອິນ​ເດຍ ທ່ານ​ສຸບ​ຣາ​ມາ​ນິ​ຢາມ ໄຈ​ສັງ​ກາ (Subrahmanyam Jaishan​kar) ແລະ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂັ້ນ​ສູງ​ຄົນ​ອື່ນໆ​ອີກ ເພື່ອ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ສຳ​ພັນ​ສອງ​ຝ່າຍ ແລະ​ບັນ​ຫາ​ທີ່​ຮີບ​ດ່ວນ​ຂອງ​ໂລກ.”

ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ກາ​ນ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື ໃນ​ລະ​ຫວ່າງກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຄັ້ງ​ທີ 4 ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ຄວດ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ແມ​ລ​ເບີນ “ຈະ​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ທ້າ​ທ້າຍ ທີ່ມາ​ຈາກ​ຈີນ” ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ ​ຂອງ​ລັດ​ທ່ານ​ແດ​ນຽ​ລ ໄຄ​ຣ​ເຕັນ​ບ​ຣິງ (Daniel Kritenbrink) ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຊ່ວຍ​ວ່າ​ການ​ ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ສະ​ຫະ​ລັດ ຮັບ​ຜິດ​ຊອບກິດ​ຈະ​ການ​ເອ​ເຊຍ ​ແລະ​ປາ​ຊີ​ຟິກ ທີ່​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ຖ​ະ​ແຫຼງ​ຂ່າວທາງ​ໂທ​ລະ​ສັບ ​ເມື່ອ​ວັນ​ສຸກ​ອາ​ທິດ​ແລ້ວນີ້.

ທ່ານ​ຊາ​ລ​ສ໌ ອີ​ແດ​ລ (Charles Edel) ປະ​ທານ​ສູນ​ກາງ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ແລະ​ການສຶກ​ສາ​ລະ​ຫວ່າງ​ປະ​ເທດ​ຂອງອອ​ສ​ເຕ​ຣ​ເລຍ ທີ່​ມີ​ສຳ​ນັກ​ງານ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວໍ​ຊິງ​ຕັນກ່າວ​ວ່າ “ກຸ່ມ​ຄວດ ບໍ່​ແມ່ນ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ທາງ​ດ້ານ​ທະ​ຫານ ແຕ່ມັນ​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ພາດສາຍ​ຕາ​ໄປ​ຈາກຈີນ ທີ່​ປະ​ເທດ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ທັງ​ສີ່ ຊຶ່ງ​ທັງ​ໝົດ​ຕ່າງ​ກໍ​ເປັນປະ​ເທດ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ທາງ​ດ້ານ​ທະ​ເລ ແລະ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ທີ່​ກ້າວ​ໜ້າ​ທາງດ້ານ​ທະ​ຫານນັ້ນ ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເອົາ​ທ່າ​ທີ ​ແບບ​ຮຸກ​ຮານ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ຂອງ​ຈີນຕໍ່​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ເພື່ອນ​ບ້ານ.”

ທີ່​ປັກ​ກິ່ງ ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຈີ​ນ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງ​ກຸ່ມ​ຄວດ ແລະ AUKUS. ໂຄ​ສົກ​ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຈີນ ທ່ານສາວ ຫຼີ​ຈ້ຽນ (Zhao Lijian) ​ກ່າວ​ວ່າ ​ຂອບ​ຂອງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື ​ຢູ່​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ໃດໆ​ກໍ​ຕາມ “ບໍ່​ຄວນ​ທີ່​ຈະ​ແນ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ປະ​ເທດທີ​ສາມ” ເວ​ລາ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ໂຈ ໄບ​ເດັນ​ເປັນເຈົ້າ​ພາບ​ ຈັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ຜູ້​ນຳ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ຄວດ​ໃນ​ເດື​ອນ​ກັນ​ຍາ​ປີ​ກາຍນີ້. ທ່ານ​ສາວ ​ຍັງ​ເອີ້ນ​ການ​ເປັນ​ພາ​ຄີ​ສາມ​ຝ່າຍ AUKUS ນັ້ນ​ວ່າ “ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບທີ່​ສຸດ.”

ການ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມເປັນ​ເວ​ລາ​ນຶ່ງ​ອາ​ທິດ ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຍັງຈະ​ຮວມ​ທັງການ​ຢ້ຽມ​ຢາມປະ​ເທດ​ຟິ​ຈິ ແລະ​ການ​ຢຸດ​ແວ່​ທີ່​ນະ​ຄອນ​ໂຮ​ໂນ​ລູ​ລູ ໃນລັດ​ຮາ​ວາຍ​ ນຳ​ດ້ວຍ.

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