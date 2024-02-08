ພວກລັກເຈາະຂໍ້ມູນ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບຈີນ ຫຼົບລີ້ຢູ່ໃນລະບົບທີ່ສໍາຄັນ ຂອງສະຫະລັດ

ພວກລັກເຈາະຂໍ້ມູນທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບຈີນ ເຊິ່ງແນເປົ້າໃສ່ຂະແຫນງການທີ່ສໍາຄັນທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງສະຫະລັດ ເບິ່ງຄືວ່າກໍາລັງຫຼົບລີ້ຢູ່ໃນລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະເຄືອຂ່າຍທີ່ສໍາຄັນຕ່າງໆມາຢ່າງຫນ້ອຍຫ້າປີ, ອີງຕາມການເຕືອນໃຫມ່ຈາກສະຫະລັດ ແລະບັນດາພັນທະມິດທີ່ສໍາຄັນ, ຜູ້ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບໍລິສັດຕ່າງໆປະຕິບັດການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃນທັນທີ.
ການໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ້ ທີ່ເຜີຍແຜ່ອອກມາໃນວັນພຸດວານນີ້ ໂດຍຫຼາຍອົງການຂອງສະຫະລັດ ລວມທັງອົງການ FBI ພ້ອມທັງອົງ ການຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ ແລະອົງການຄວາມປອດໄພດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຫຼື CISA ລະບຸວ່າ ກຸ່ມທີ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ທາງໄຊເບີ້ຊື່ວ່າ Volt Typhoon ໄດ້ “ຕັ້ງໂຕມັນເອງ ເພື່ອເປີດການໂຈມຕີທໍາລາຍທາງໄຊເບີ້ທີ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມປອດໄພທາງຮ່າງກາຍຂອງຊາວອາເມຣິກັນ."
ໂດຍສະເພາະ ຄໍາແນະນໍາທີ່ເຕືອນວ່າ ພວກລັກເຈາະຂໍ້ມູນ Volt Typhoon ທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການເຂົ້າໄປເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີຂອງບໍລິສັດເອກະຊົນຫຼາຍແຫ່ງ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບພາກສ່ວນທີ່ສໍາຄັນຂອງລະບົບເສດຖະກິດສະຫະລັດ, ລວມມີການສື່ສານ, ພະລັງງານ, ນໍ້າ ພ້ອມທັງນໍ້າເປື້ອນ, ແລະການຂົນສົ່ງ.
ຄໍາແນະນໍາດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເຕືອນເພີ້ມຕື່ມອີກວ່າ ພວກລັກເຈາະຂໍ້ມູນ Volt Typhoon "ຍັງຄົງຮັກສາການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ຕັ້ງຫຼັກໃນບັນດາຜູ້ເຄາະຮ້າຍທາງສະພາບແວດລ້ອມຂອງ IT ຈໍານວນນຶ່ງ ເປັນເວລາຢ່າງຫນ້ອຍຫ້າປີ." ແລະອົງການ CISA ຮັບຮູ້ວ່າ ການແຊກຊຶມເຫຼົ່ານັ້ນ ອາດຈະກວ້າງຂວາງກວ່າທີ່ຮູ້ໄດ້ໃນປັດຈຸບັນນີ້.
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