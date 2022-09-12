ສື່ມວນຊົນຂອງທາງການຈີນລາຍງານວ່າ ຫົວໜ້າສະພານິຕິບັນຢັດຈີນ ຕຳໜິຕິຕຽນຢ່າງຮຸນແຮງ ໃນການລົງໂທດຕໍ່ຣັດເຊຍ ລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມປະເທດດັ່ງກ່າວ ເມື່ອໄວໆມານີ້ ໂດຍກ່າວເນັ້ນຢ້ຳເຖິງ ການໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜຸນ ຂອງຈີນຕໍ່ມົສກູ ກ່ຽວກັບການເຮັດສົງຄາມຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ທັງໆທີ່ກ່າວອ້າງວ່າຕົນເປັນກາງ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ອົງການຂ່າວຊິນຫົວຂອງທາງການຈີນ ກ່າວວ່າ ທ່ານຫຼີ ສາງຊູ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຮ່ວມມືກັນຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນການ “ຕໍ່ສູ້ຕ້ານການແຊກແຊງຈາກພາຍນອກ ການລົງໂທດແລະການໃຊ້ກົດໝາຍສານຈາກໄລຍະໄກ ຮວມຢູ່ໃນການກະທຳອື່ນໆ” ໃນການພົບປະກັບບັນດາສະມາຊິກສະພາຂອງຣັດເຊຍເມື່ອວັນພະຫັດຜ່ານມາ.
ທ່ານຫຼີ ຍັງໄດພົບປະສົນທະນາກັບປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ ກ່ອນໜ້າການປະຊຸມ ຊຶ່ງຄາດວ່າຈະມີຂຶ້ນໃນເດືອນນີ້ ລະຫວ່າງທ່ານປູຕິນ ແລະປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ໃນການພົບປະລະດັບຂົງເຂດ ທີ່ກາຊັກສະຖານ. ນັ້ນອາດຈະເປັນຂີດໝາຍຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ປະທານປະເທດສີ ຈະເດີນທາງອອກນອກປະເທດຈີນ ນັບແຕ່ການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາເລີ້ມຂຶ້ນໃນປີ 2020.
ທ່ານຫຼີ ແມ່ນສະມາຊິກຂອງຄະກຳມະການຖາວອນປະຈຳກົມການເມືອງສູນກາງທີ່ມີອິດທິພົນຂອງຈີນ ແລະມີການພິຈາລະນາກັນວ່າເປັນບຸກຄົນທີ່ໃກ້ຊິດ ແລະທ່ານສີໄວ້ວາງໃຈທີ່ສຸດ ຊຶ່ງບຸກຄົນທັງສອງເຄີຍເຮັດວຽກຮ່ວມກັນມາແລ້ວຫຼາຍທົດສະວັດ. ທ່ານຫຼີຊຶ່ງເປັນທາຍາດທາງການເມືອງໝາຍເລກ 3 ຂອງພັກຄອມມູນິສ ແມ່ນເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງສຸດທີ່ໄດ້ເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ ນັບແຕ່ໂຣກລະບາດໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນ.
ການພົບປະຂອງອົງການການຮ່ວມມືຊຽງໄຮ້ ຊຶ່ງເປັນອົງການຈັດຕັ້ງທາງດ້ານການເມືອງ ເສດຖະກິດ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງ ທີ່ຄອບງຳໂດຍຈີນ ແລະຣັດເຊຍມີຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງທີ່ທ່ານປູຕິນ ພົບປະສົບກັບບັນຫາ ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຮຸກຮານຢູເຄຣນ ແລະທ່ານສີ ພວມກະກຽມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກຄອມມູນິສ ທີ່ຄາດກັນວ່າ ຈະອະນຸມັດໃຫ້ທ່ານກຳຕຳແໜ່ງຜູ້ນຳເປັນສະໄໝທີ 3.
ອົງການຂ່າວຊິນຫົວກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍຍັງໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ການທີ່ປັກກິ່ງປະນາມການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມໄຕ້ຫວັນ ທີ່ປົກຄອງຕົນເອງແບບປະຊາທິປະໄຕໃນເດືອນແລ້ວ ຂອງປະທານສະພາຕ່ຳສະຫະລັດ ທ່ານນາງແນນຊີ ເພໂລຊີ ທີ່ໄດ້ຈີນຂົ່ມຂູ່ວ່າ ຈະທຳການຮວມປະເທດໂດຍການໃຊ້ກຳລັງ.
ອົງການຂ່າວຊີນຫົວ ລາຍງານວ່າ “ທ່ານຫຼີ ໄດ້ຂອບອົກຂອບໃຈຝ່າຍຣັດເຊຍທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ຈີນ ກ່ຽວກັບບັນຫາໄຕ້ຫວັນ.”