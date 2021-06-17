ຈີນ ສົ່ງນັກບິນອະວະກາດ ຈຸທຳອິດ ຂຶ້ນໄປສະຖານີ ອະວະກາດຖາວອນໃໝ່

ຈີນ ໄດ້ສົ່ງພະນັກງານຈຸທຳອິດ ຂອງສະຖານີອະວະກາດຖາວອນໃໝ່ຂອງເຂົາເຈົ້າຂຶ້ນສູ່ໂຄຈອນ ໃນຕອນເຊົ້າວັນພະຫັດມື້ນີ້.
ນັກບິນອະວະກາດ ທີ່ມີປະສົບການສູງ ທ່ານ ນີ ໄຮເຊັງ ແລະ ທ່ານ ຫຼິວ ໂບມິງ ພ້ອມກັບນັກອະວະ ກາດໃໝ່ທ່ານ ຖັງ ຮັອງໂບ ໄດ້ບິນອອກຈາກສູນປ່ອຍດາວ ທຽມ ຈິວຈວນ ໃນພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງ ຈີນ ຢູ່ເທິງຍານອະວະກາດ ເສິນໂຈ-12.
ຝູງຜູ້ຊົມໄດ້ກ່າວອຳລາຕໍ່ນັກບິນອະວະກາດສາມຄົນນັ້ນໃນພິທີທີ່ຖືກວາງແຜນໄວ້ຢ່າງລະມັດລະ ວັງ ກ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະຂຶ້ນລົດຕູ້ເພື່ອພາເຂົາເຈົ້າໄປຖານສົ່ງຍານ ເພື່ອຂຶ້ນໄປຍານອະວະກາດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ພາລະກິດດັ່ງກ່າວແມ່ນການບິນຂຶ້ນໄປອະວະກາດດ້ວຍຄົນຄັ້ງທຳອິດຂອງ ຈີນ ໃນຮອບ 5 ປີ.
ສາມຄົນທີ່ວ່ານັ້ນແມ່ນຄາດວ່າຈະເດີນທາງໄປຮອດໜ່ວຍທຳອິດຂອງສະຖານີດັ່ງກ່າວ, ທີ່ຖືກເອີ້ນວ່າ ຖຽນເຮ, ຫຼື “ຄວາມສາມັກຄີແຫ່ງສະຫວັນ,” ພາຍໃນຄືນວັນພະຫັດນີ້, ບ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະໃຊ້ເວລາ 3 ເດືອນຂ້າງໜ້າ ຕິດຕັ້ງໜ່ວຍດັ່ງກ່າວດ້ວຍອຸປະກອນ ແລະ ທົດລອງອົງປະກອບຕ່າງໆຂອງມັນ.
ພາລະກິດນີ້ ແມ່ນຄັ້ງທີ 3 ຈາກ 11 ຄັ້ງທີ່ຕ້ອງການເພື່ອເສີມອົງປະກອບຕ່າງໆຂອງສະຖານີອະວະ ກາດ ກ່ອນທີ່ມັນຈະປະຕິບັດການຢ່າງເຕັມທີ່ໃນປີໜ້າ. ສະຖານີໃໝ່ນີ້ແມ່ນຄາດວ່າຈະປະຕິບັດການເປັນເວລາ 10 ປີ.