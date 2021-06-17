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ຈີນ ສົ່ງນັກບິນອະວະກາດ ຈຸທຳອິດ ຂຶ້ນໄປສະຖານີ ອະວະກາດຖາວອນໃໝ່

ຈະຫຼວດ Long March-2F Y12 ທີ່ນຳພານັກອະວະກາດ ຈີນ ໃນຍານອະວະກາດ ເສິນໂຈ-12 ບິນອອກຈາກສູນປ່ອຍດາວທຽມ ຈິນຈວນ ໃນພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງ ຈີນ. 17 ມິຖຸນາ, 2021.

ຈີນ ໄດ້ສົ່ງພະນັກງານຈຸທຳອິດ ຂອງສະຖານີອະວະກາດຖາວອນໃໝ່ຂອງເຂົາເຈົ້າຂຶ້ນສູ່ໂຄຈອນ ໃນຕອນເຊົ້າວັນພະຫັດມື້ນີ້.

ນັກບິນອະວະກາດ ທີ່ມີປະສົບການສູງ ທ່ານ ນີ ໄຮເຊັງ ແລະ ທ່ານ ຫຼິວ ໂບມິງ ພ້ອມກັບນັກອະວະ ກາດໃໝ່ທ່ານ ຖັງ ຮັອງໂບ ໄດ້ບິນອອກຈາກສູນປ່ອຍດາວ ທຽມ ຈິວຈວນ ໃນພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງ ຈີນ ຢູ່ເທິງຍານອະວະກາດ ເສິນໂຈ-12.

ຝູງຜູ້ຊົມໄດ້ກ່າວອຳລາຕໍ່ນັກບິນອະວະກາດສາມຄົນນັ້ນໃນພິທີທີ່ຖືກວາງແຜນໄວ້ຢ່າງລະມັດລະ ວັງ ກ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະຂຶ້ນລົດຕູ້ເພື່ອພາເຂົາເຈົ້າໄປຖານສົ່ງຍານ ເພື່ອຂຶ້ນໄປຍານອະວະກາດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ພາລະກິດດັ່ງກ່າວແມ່ນການບິນຂຶ້ນໄປອະວະກາດດ້ວຍຄົນຄັ້ງທຳອິດຂອງ ຈີນ ໃນຮອບ 5 ປີ.

ສາມຄົນທີ່ວ່ານັ້ນແມ່ນຄາດວ່າຈະເດີນທາງໄປຮອດໜ່ວຍທຳອິດຂອງສະຖານີດັ່ງກ່າວ, ທີ່ຖືກເອີ້ນວ່າ ຖຽນເຮ, ຫຼື “ຄວາມສາມັກຄີແຫ່ງສະຫວັນ,” ພາຍໃນຄືນວັນພະຫັດນີ້, ບ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະໃຊ້ເວລາ 3​ ເດືອນຂ້າງໜ້າ ຕິດຕັ້ງໜ່ວຍດັ່ງກ່າວດ້ວຍອຸປະກອນ ແລະ ທົດລອງອົງປະກອບຕ່າງໆຂອງມັນ.

ພາລະກິດນີ້ ແມ່ນຄັ້ງທີ 3​ ຈາກ 11 ຄັ້ງທີ່ຕ້ອງການເພື່ອເສີມອົງປະກອບຕ່າງໆຂອງສະຖານີອະວະ ກາດ ກ່ອນທີ່ມັນຈະປະຕິບັດການຢ່າງເຕັມທີ່ໃນປີໜ້າ. ສະຖານີໃໝ່ນີ້ແມ່ນຄາດວ່າຈະປະຕິບັດການເປັນເວລາ 10 ປີ.

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