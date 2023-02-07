ສະຫະລັດ ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ຕົນກຳລັງສືບຕໍ່ເກັບເອົາຊິ້ນສ່ວນຂອງບາລລູນສອດແນມຂອງຈີນ ທີ່ບິນຢູ່ໃນລະດັບສູງ ແລະຖືກຍິງຕົກຢູ່ມະຫາສະໝຸດແອັດແລນຕິກ ໃນທ້າຍອາທິດແລ້ວນີ້ ແລະເວົ້າວ່າ ພວກນັກຊ່ຽວຊານດ້ານສືບລັບໄດ້ເລີ່ມວິເຄາະມັນຢູ່.
"ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເກັບເອົາສິ່ງເສດເຫຼືອມາຈາກໜ້ານ້ຳທະເລແລ້ວ", ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານຈອນ ເຄີບີ, ໂຄສົກຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ທີ່ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ແຕ່ທ່ານກໍກ່າວວ່າ "ສະພາບດິນຟ້າອາກາດບໍ່ອຳນວຍໃຫ້ມີການກວດກາເຂດທີ່ມີຊາກຫັກພັງຢູ່ໃຕ້ທະເລນັ້ນ ໄດ້ຫລາຍປານໃດ", ເຊິ່ງຂະຫຍາຍອອກກວ້າງ ເປັນໄລຍະກວ້າງກວ່າ 11 ກິໂລແມັດ ຊຶ່ງຢູ່ປະມານ 10 ກິໂລແມັດ ຫ່າງຈາກຝັ່ງທະເລຂອງລັດຄາໂຣໄລນາໃຕ້.
ເຮືອບິນລົບອາຍພົ່ນລຳນຶ່ງຂອງສະຫະລັດ ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳສັ່ງຈາກປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຍິງບາລລູນນັ້ນຕົກ ໃນວັນເສົາຜ່ານມານີ້ ຫລັງຈາກມັນໄດ້ເດີນທາງຜ່ານສະຫະລັດໄປເປັນເວລາດົນກວ່ານຶ່ງອາທິດ, ລວມທັງບ່ອນທີ່ມີການຕິດຕັ້ງດ້ານການທະຫານທີ່ສຳຄັນ. ຈີນໄດ້ອ້າງວ່າ ມັນເປັນບາລລູນສັງເກດການສະພາບອາກາດທີ່ຜິດພາດ ໂດຍບໍ່ມີຈຸດປະສົງທາງດ້ານການທະຫານ ແຕ່ສະຫະລັດກ່າວວ່າ ມັນເປັນບາລລູນ ເຝົ້າສອດແນມທີ່ທັນສະໄໝ.
ທ່ານເຄີບີ ກ່າວວ່າ ທີມດຳນ້ຳຂອງສະຫະລັດ "ໃນຫລາຍມື້ຂ້າງໜ້ານີ້ ຈະສາມາດລົງໄປບ່ອນນັ້ນ ແລະເບິ່ງສິ່ງທີ່ຢູ່ພື້ນຂອງມະຫາສະໝຸດໄດ້ດີຂຶ້ນ, ແຕ່ວ່າ ມັນຫາກໍ່ເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນ."
ທ່ານກ່າວວ່າ ສະຫະລັດບໍ່ມີເຈດຕະນາທີ່ຈະສົ່ງສິ້ນສ່ວນໃດໆ ກັບຄືນໄປໃຫ້ຈີນ.
ທ່ານເຄີບີ ກ່າວວ່າ ໄດ້ມີການເອົາບາດກ້າວຕ່າງໆ ໃນໄລຍະທີ່ບາລລູນບິນຢູ່ແປດມື້ ຜ່ານສະຫະລັດ ແລະພາກຕາເວັນຕົກຕອນໄກຂອງການາດາໄປ ເພື່ອ "ຫຼຸດຜ່ອນ" ຄວາມສາມາດໃນການສອດແນມເບິ່ງສະຫະລັດ, ໃນຂະນະທີ່ "ເພີ່ມແລະປັບປຸງ ຄວາມສາມາດການເກັບກໍາຂ່າວ ແລະຂໍ້ມູນຂອງພວກເຮົາ ຈາກມັນໃຫ້ໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນໄປພ້ອມໆກັນ."
ທ່ານກ່າວວ່າ "ພວກເຮົາຍັງວິເຄາະຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຮົາສາມາດເກັບກຳມາຈາກບາລລູນ ກ່ອນທີ່ພວກເຮົາຈະຍິງມັນໃຫ້ຕົກອອກຈາກທ້ອງຟ້າ ແລະດຽວນີ້, ພວກເຮົາຈະເກັບ ເອົາມັນມາ ແລະຂ້າພະເຈົ້າສົງໄສວ່າ ພວກເຮົາຍິ່ງອາດຈະຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບມັນໄດ້ຕື່ມອີກ."
ທ່ານເຄີບີກ່າວວ່າ ມີລາຍລະອຽດອັນນຶ່ງທີ່ໄດ້ຮູ້ກັນແລ້ວວ່າ ບາລລູນນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ລອຍມາຈາກທາງເໜືອຂອງລັດອາລາສກາ ຊຶ່ງເປັນລັດທາງຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງສະ ຫະລັດ ລອຍຜ່ານຂ້າມປະເທດໄປຫາຝັ່ງທະເລຕາເວັນອອກເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ມັນຍັງມີໃບພັດ ແລະເຄື່ອງຊີ້ນຳ ເພື່ອໃຫ້ມັນມີມາດຕະການຄວບຄຸມ ແມ່ນແຕ່ວ່າມັນຖືກພັດໄປ ຢູ່ໃນລະດັບຄວາມສູງ ຂອງພະລັງງານສາຍລົມ ສຳລັບເຮືອບິນອາຍພົ່ນກໍຕາມ.