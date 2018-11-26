ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ເຄັນຢາ ໄດ້ຈັບກຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງບໍລິສັດ ທາງແລະຂົວຈີນ ຫຼື China
Road and Bridge Corporation (CRBC) ໃນການໃຫ້ເງິນສິນບົນຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່
ສືບສວນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ທີ່ໄດ້ພົວພັນກັບບໍລິສັດ Standard Gauge Railway
ຊຶ່ງໜັງສືພິມ Daily Nation ທີ່ເປັນໜັງສືພິມທີ່ໃຫຍ່ສຸດຂອງເຄັນຢາ ໄດ້ນຳອອກເຜີຍ
ແຜ່ໃນວັນອາທິດວານນີ້.
ການຈັບກຸມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຂີດໝາຍຄັ້ງທຳອິດຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນ ທີ່ໄດ້ປະເຊີນກັບຄະດີ
ທີ່ພົວພັນກັບ ບໍລິສັດ SGR, ທີ່ໄດ້ຮວບຮວມຂ່າວນອງນັນ ນັບຕັ້ງແຕ່ການພິທີເປີດງານ
ຂອງທາງລົດໄຟ ທີ່ຈະແລ່ນລະຫວ່າງໄນໂຣບີ ເມືອງຫຼວງຂອງປະເທດ ກັບເມືອງໂມມ
ບາຊາ ເມືອງແຄມຝັ່ງທະເລທີ່ສຳຄັນ ໃນກາງປີ 2017 ນັ້ນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງຄະນະກຳມະການຈັນຍາບັນ ແລະຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຫຼື
(EACC) ໄດ້ຈັບກຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ 3 ຄົນ ທີ່ເປັນຄົນສັນຊາດຈີນ ແລະຊາວເຄັນຍາ 4 ຄົນ
ຊຶ່ງທັງໝົດພວກນີ້ ແມ່ນເຮັດວຽກກັບ CRBC ແລະຈະປະເຊີນໜ້າກັບສານ ໃນວັນຈັນ
ມື້ນີ້ ອີງຕາມໜັງມືພິມ The Nation.
ຄະນະກຳມະການ EACC ໄດ້ຂຽນລົງໃນທວິດເຕີຣ໌ ວ່າ ການໃຫ້ເງິນສິນບົນທີ່ວ່ານີ້
ແມ່ນຮວມເປັນເງິນ 500,000 shillings ເຄັນຢາ ຫຼືປະມານ 4,850 ໂດລາສະຫະລັດ.
ໜັງມືພິມ The Nation ໄດ້ອ້າງເອົາແຫຼ່ງຂ່າວທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸຊື່ ກັບບໍລິສັດທາງລົດໄຟ
ທີ່ໄດ້ອ້າງວ່າເປັນການຂີ້ລັກ ພາຍໃຕ້ ການສືບສວນໃນຈຳນວນ 1 ລ້ານ shillings
ເຄັນຢາຕໍ່ວັນ ກໍປະມານ 9,700 ໂດລາສະຫະລັດ.
ອີງຕາມ ການກະປະມານ ຂອງປີ້ 4,000 ໃບ ທີ່ຂາຍໃນແຕ່ລະມື້ ແລະສະເລ່ຍຂອງປີ້
ໃນລາຄາ 15.50 ໂດລາ ແລະມີຫຼາຍກວ່າ 15 ເປີເຊັນ ຂອງກຳໄລນັ້ນ ຖືກວ່າຂີ້ລັກ.
ໂຄງການດັ່ງກ່າວທີ່ມີມູນຄ່າ 3 ພັນລ້ານໂດລາ ຂອງບໍລິສັດ SGR ທີ່ໄດ້ເລີ້ມໃນປີ 2017
ທ່າມກາງການໂຄສະນາ, ແຕ່ກໍໄດ້ບັ່ນທອນໂດຍການຖືກກ່າວຫາຂອງການສໍ້ລາດ
ບັງຫຼວງແລະແບ່ງແຍກຜີວພັນ ແລະການເປັນຫ່ວງການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດ.
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