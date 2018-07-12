ຈີນ ບໍ່ພໍໃຈ ທີ່ ສຫລ ເກັບພາສີເພີ້ມ ຕໍ່ສິນຄ້າ ຂາເຂົ້າ ຂອງຕົນ

ຈີນ ໄດ້ສະແດງອອກຊຶ່ງຄວາມຕົກໃຈ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ຕໍ່ການຕັດສິນໃຈຂອງລັດຖະ
ບານຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ຕຽມເກັບພາສີຕື່ມອີກ 10 ເປີເຊັນ ໃນມູນຄ່າ
200 ພັນລ້ານໂດລາ ຕໍ່ສິນຄ້າຂາເຂົ້າຫຼາຍພັນຊະນິດຂອງຈີນ ຊຶ່ງເປັນການເຄື່ອນໄຫວ
ຫຼ້າສຸດ ໃນການເພີ້ມທະວີຄວາມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຂອງສົງຄາມການຄ້າ ລະຫວ່າງສອງ
ປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກນັ້ນ.
ກະຊວງການຄ້າຈີນ ເອີ້ນການຕັດສິນໃຈນີ້ວ່າ ເປັນການຮັບເອົາບໍ່ໄດ້ເລີຍ ແລະໄດ້ປະຕິ
ຍານທີ່ຈະໂຕ້ຕອບ.
ການສະເໜີເກັບພາສີໃໝ່ຂອງສະຫະລັດ ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກການຕັດສິນໃຈ ທີ່ຈະເກັບພາສີ
ເປັນ 2 ຂັ້ນ ຕໍ່ສິນຄ້າຂາເຂົ້າຈາກຈີນໃນມູນຄ່າ 50 ພັນລ້ານໂດລາ. ຜູ້ຕາງໜ້າທາງດ້ານ
ການຄ້າ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຣເບີດ ໄລໄຕເຊີ (Robert Lighthizer) ໄດ້ກ່າວວ່າ ລັດຖະ
ບານຂອງທ່ານທຣຳ ໄດ້ສະແດງຄວາມອົດທົນ ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈີນ ຍຸຕິການເຮັດການ
ຄ້າທີ່ບໍ່ເປັນທຳ, ເປີດກວ້າງໃນຕະຫຼາດຂອງຕົນ ແລະພົວພັນໃນອັນທີ່ເປັນການແຂ່ງຂັນ
ໃນຕະຫຼາດຢ່າງແທ້ຈິງນັ້ນ.
ທ່ານໄລໄຕເຊີ ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ທີ່ປະກາດກ່ຽວກັບການເກັບພາສີ
ນີ້ວ່າ “ແທນທີ່ຈະກ່າວເຖິງຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຂອງພວກເຮົາຢ່າງຈິງຈັງນັ້ນ,
ຈີນກັບເລີ້ມຕອບໂຕ້ຕໍ່ຜະລິດຕະພັນຂອງສະຫະລັດ, ມັນບໍ່ເປັນການຍຸຕິທຳເລີຍ
ສຳລັບການເອົາບາດກ້າວທີ່ວ່ານີ້.”
ການສະເໜີກ່ຽວກັບການເກັບພາສີໃໝ່ ມີຂຶ້ນພຽງບໍ່ເທົ່າໃດມື້ ຫຼັງຈາກທີ່ ລັດຖະບານ
ຂອງທ່ານທຣຳ ໄດ້ສະເໜີເກັບພາສີ 25 ເປີເຊັນ ຕໍ່ສິນຄ້າຂອງຈີນຫຼາຍກວ່າ 800
ຊະນິດ ທີ່ມີມູນຄ່າ 34 ພັນລ້ານ, ໂດຍອ້າງເຫດຜົນໃນອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ ການເຮັດການ
ຄ້າທີ່ບໍ່ເປັນທຳຂອງຈີນ ແລະການລັກຂະໂມຍຊັບສິນທາງດ້ານສະຕິປັນຍາ. ປັກກິ່ງ
ກໍໄດ້ຕອບໂຕ້ໃນທັນທີ ໂດຍເກັບພາສີໃນມູນຄ່າເທົ່າກັນ ຕໍ່ສິນຄ້າສະຫະລັດ.
ທ່ານນາງຄຣິສຕີນ ເມັກດານຽລ (Christine McDaniel) ນັກຄົ້ນຄວ້າອະວຸໂສຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຈອຣ໌ຈ ເມສັນ ໃນລັດເວີຈີເນຍ ໄດ້ບອກກັບວີໂອເອວ່າ ໃນຂະນະທີ່
ມີການເອົາບາດກ້າວຂອງລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກລັດ ຖະສະພາຂອງທັງສອງພັກ ແຕ່ຍຸດທະສາດໃນການເກັບພາສີແລະການຈຳກັດໃນການ
ລົງທຶນ ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ ແມ່ນຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງແຮງ ຕໍ່ຜູ້ຜະລິດ ແລະຜູ້
ບໍລິໂພກຂອງສະຫະລັດ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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