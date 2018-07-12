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ຈີນ ບໍ່ພໍໃຈ ທີ່ ສຫລ ເກັບພາສີເພີ້ມ ຕໍ່ສິນຄ້າ ຂາເຂົ້າ ຂອງຕົນ

ແມ່ຜູ້ນຶ່ງແລະລູກຊາຍຂອງລາວ ຍ່າງຜ່ານສິນຄ້າຈີນ ຄືໂທລະພາບ ຈໍແບນ ທີ່ວາງສະແດງ ໃນປັກກິ່ງ, 11 ກໍລະກົດ 2018.

ຈີນ ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ອອກ​ຊຶ່ງ​ຄວາມ​ຕົກ​ໃຈ ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້ ຕໍ່​ການ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ຂອງລັດຖະ
ບານ​ຂອງ​ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ​ທຣຳ ທີ່ຕຽມເກັບ​ພາສີຕື່ມອີກ 10 ​ເປີ​ເຊັນ​ ​ໃນ​ມູນ​ຄ່າ
200 ພັນ​ລ້ານໂດ​ລາ ຕໍ່ສິນຄ້າຂາ​ເຂົ້າ​ຫຼາຍພັນ​ຊະນິດຂອງຈີນ ຊຶ່ງເປັນການເຄື່ອນໄຫວ
ຫຼ້າ​ສຸດ ​ໃນການເພີ້ມທະວີຄວາມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຂອງສົງຄາມ​ການ​ຄ້າ ລະຫວ່າງ​ສອງ
ປະ​ເທດ​ທີ່​ມີ​ເສດຖະກິດ​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ໂລກ​ນັ້ນ.

ກະຊວງ​ການ​ຄ້າ​ຈີນ ​ເອີ້ນ​ການ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ນີ້​ວ່າ ​ເປັນ​ການ​ຮັບ​ເອົາ​ບໍ່​ໄດ້​ເລີຍ ​ແລະໄດ້​ປະຕິ
ຍານ​ທີ່​ຈະ​ໂຕ້​ຕອບ.

ການ​ສະ​ເໜີ​ເກັບ​ພາສີ​ໃໝ່​ຂອງ​ສະຫະລັດ ມີ​ຂຶ້ນຫຼັງ​ຈາກການ​ຕັດສິນ​ໃຈ ທີ່​ຈະເກັບ​ພາສີ
​ເປັນ 2 ຂັ້ນ ຕໍ່ສິນຄ້າ​ຂາ​ເຂົ້າ​ຈາກ​ຈີນ​ໃນ​ມູນ​ຄ່າ 50 ພັນ​ລ້ານ​ໂດ​ລາ. ຜູ້ຕາງໜ້າທາງດ້ານ
ການຄ້າ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຣເບີດ ໄລໄຕເຊີ (Robert Lighthizer) ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ລັດຖະ
ບານ​ຂອງ​ທ່ານ​ທຣຳ ​ໄດ້ສະແດງຄວາມ​ອົດທົນ ໂດຍຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ຈີນ ຍຸຕິ​ການ​ເຮັດການ
​ຄ້າ​ທີ່ບໍ່ເປັນທຳ, ເປີດ​ກວ້າງ​ໃນ​ຕະຫຼາດ​ຂອງຕົນ ​ແລະພົວພັນ​ໃນ​ອັນ​ທີ່​ເປັນ​ການ​ແຂ່ງຂັນ​
ໃນ​ຕະຫຼາດຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ​ນັ້ນ.

ທ່ານໄລໄຕເຊີ ​ໄດ້​ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ​ສະບັບ​ນຶ່ງ ທີ່ປະກາດກ່ຽວກັບການ​ເກັບ​ພາສີ​
ນີ້ວ່າ “​ແທນທີ່​ຈະ​ກ່າວ​ເຖິງຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ເປັນໃຍຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຢ່າງ​ຈິງ​ຈັງ​ນັ້ນ,
ຈີນກັບເລີ້ມ​ຕອບໂຕ້ຕໍ່ຜະລິດຕະພັນຂອງສະຫະລັດ, ມັນ​ບໍ່​ເປັນ​ການ​ຍຸຕິ​ທຳ​ເລີຍ
ສຳລັບ​ການ​ເອົາ​ບາດກ້າວ​ທີ່​ວ່າ​ນີ້.”

ການ​ສະ​ເໜີກ່ຽວກັບ​ການ​ເກັບ​ພາສີໃໝ່​ ​ມີ​ຂຶ້ນພຽງ​ບໍ່ເທົ່າ​ໃດ​ມື້ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ ລັດຖະບານ​
ຂອງທ່ານ​ທຣຳ ​ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ເກັບ​ພາສີ 25 ​ເປີ​ເຊັນ​ ຕໍ່ສິນຄ້າ​ຂອງ​ຈີນຫຼາຍກວ່າ 800
ຊະນິດ ທີ່​ມີ​ມູນ​ຄ່າ 34 ພັນ​ລ້ານ, ໂດຍອ້າງເຫດຜົນໃນອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ ການເຮັດການ
ຄ້າທີ່ບໍ່ເປັນທຳຂອງ​ຈີນ ​ແລະ​ການ​ລັກຂະ​ໂມ​ຍຊັບສິນ​ທາງດ້ານສະຕິ​ປັນຍາ. ປັກ​ກິ່ງ
ກໍໄດ້ຕອບໂຕ້ໃນທັນທີ ໂດຍເກັບພາສີ​ໃນ​ມູນ​ຄ່າເທົ່າກັນ ​ຕໍ່​ສິນຄ້າ​ສະຫະລັດ.

ທ່ານ​ນາງຄຣິສຕີນ ​ເມັກ​ດາ​ນຽລ (Christine McDaniel) ນັກຄົ້ນຄວ້າອະ​ວຸ​ໂສ​ຈາກ​ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ຈອຣ໌ຈ ​ເມ​ສັນ ​ໃນ​ລັດ​ເວີ​ຈີ​ເນຍ ​ໄດ້​ບອກ​ກັບ​ວີໂອ​ເອວ່າ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​
ມີ​ການ​ເອົາ​ບາດກ້າວ​ຂອງ​ລັດຖະບານ​ທ່ານ​ທຣຳ ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະໜັບສະ​ໜຸນຈາກ​ລັດ ຖະສະພາຂອງທັງ​ສອງ​ພັກ ແຕ່​ຍຸດ​ທະ​ສາດໃນ​ການ​ເກັບ​ພາສີ​ແລະການຈຳກັດໃນ​ການ
​ລົງ​ທຶນ ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ ແມ່ນຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງແຮງ ​ຕໍ່​ຜູ້​ຜະລິດ ​ແລະ​ຜູ້​
ບໍລິ​ໂພກຂອງສະຫະລັດ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ພວກຖົ່ວທີ່ນຳເຂົ້າຈາກສະຫະລັດ ທີ່ຈັດວາງສະແດງ ໃນຊຸບເປີມາກເກັດ ໃນປັກກິ່ງ, 23 ມີນາ 2018.
ພວກຖົ່ວທີ່ນຳເຂົ້າຈາກສະຫະລັດ ທີ່ຈັດວາງສະແດງ ໃນຊຸບເປີມາກເກັດ ໃນປັກກິ່ງ, 23 ມີນາ 2018.

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