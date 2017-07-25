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ເຮືອບິນລົບຈີນ ສອງລໍາ ບິນເຂົ້າ ສະກັດກັ້ນ ເຮືອບິນ ກອງທັບເຮືອ ສຫລ

ເຮືອບິນລົບກອງທັບອາກາດຈີນ J-10 ກຳລັງຂຶ້ນ ໃນການເຝິກຊ້ອມ ທີ່ເມືອງ Lhasa ນະຄອນຫລວງ Tibet.

ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສະຫະລັດ​ກ່າວ​ວ່າ ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້​ວ່າ ເຮືອບິນ​ລົບ​ຈີນ​ສອງ​ລຳ​ໄດ້
ບິນ​ເຂົ້າສະກັດ​ກັ້ນ ​ເຮືອບິນ​ສັງ​ເກດ​ການ​ສະຫະລັດ ຢູ່​ໃນ​ເຂດ ​ທະ​ເລ​ຈີນຕາ​ເວັນ​ອອກ
​ໃນ​ວັນ​ທ້າຍ​ອາທິດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.

​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກອງທັບ​ສະຫະລັດ​ສອງ​ທ່ານ ຜູ້​ທີ່​ບໍ່​ປະສົງ​ອອກ​ຊື່ ກ່າວ​ຕໍ່​ອົງການ​ຂ່າວ ຣອ​ຍ
​ເຕີ້​ວ່າ ນຶ່ງ​ໃນ​ຈຳນວນ​ເຮືອບິນ​ລົບຈີນ J-10 ​ໄດ້​ບິນ​ເຂົ້າ​ມາ​ໂດຍ​ກົງ ​ຫາ​ເຮືອບິນ EP-3
ຂອງ​ກອງທັບ​ເຮືອ​ສະຫະລັດ ​ໂດຍບັງຄັບ​ໃຫ້​ເຮືອບິນ​ອາ​ເມຣິກັນເຈີດ​ອອກ​ໄປ​ເພື່ອ​ຫຼີ​ກ
ລ່ຽງການ​ຕຳ​ກັນ. ນຶ່ງ​ໃນ​ຈໍາ​ນວນ​ເຮືອບິນ​ລົບຂອງຈີນ​ນັ້ນ ມີລຳນຶ່ງຕິດ​ອາວຸດ.

​ເຮືອບິນ​ສອດ​ແນມ​ອາ​ເມຣິກັນ​ໄດ້​ປະຕິບັດ​ງານ​ຕາ​ມປົກກະຕິ ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ນ່ານຟ້າສາກົນ
ປະມານ 80 ໄມ​ລ໌ທະ​ເລ ຫ່າງຈາກ​ເມືອງ Qingdao ຂອງຈີນ ​ເວລາ​ອຸບັດ​ເຫດ​ດັ່ງກ່າວ​
ເກີດ​ຂຶ້ນ.

ອຸປະຕິ​ເຫດແບບ​ນີ້ ​ແມ່ນເກີດ​ຂຶ້ນຢູ່ເລື້ອຍ​ໆ ຢູ່ໃນ​ບໍລິ​ເວນ​ແຄມ​ຝັ່ງ​ທ​ະ​ເລາຂອງ​ຈີນ. ​ໃນ
​ເດືອນ​ພຶດສະພາຜ່ານ​ມາ ​ເຮືອບິນ​ລົບ​ຈີນ​ໄດ້ບິນ​ຂຶ້ນ​ສະກັດ​ກັ້ນເຮືອບິນ​ສະຫະລັດທີ່​ກຳ
ລັງ​ບິນ​ສັງ​ເກດ​ການ​ເບິ່ງກຳ​ມັນ​ຕະພາບ​ລັງສີ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ບິນ​ຢູ່​ເທິງ​ເຂດນ່ານ​ນໍ້າ​ສາກົນ.

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