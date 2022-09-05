ເມືອງຕ່າງໆທີ່ຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງຈີນ ໄດ້ໂຈະໃຫ້ບໍລິການເຮືອຂ້າມຟາກ, ແລະໂຮງຮຽນຫຼາຍໆແຫ່ງ ກໍໄດ້ຍຸຕິການຮຽນເຊັ່ນກັນ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ຖ້ຽວບິນຈຳນວນນຶ່ງ ກໍໄດ້ຖືກຍົກເລີກຢູ່ໃນຍີ່ປຸ່ນ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ເນື່ອງຈາກພາຍຸໄຕ້ຝຸ່ນຫິນໜາມໜໍ່ (Hinnamnor), ເຊິ່ງເປັນພາຍຸທີ່ແຮງທີ່ສຸດໃນໂລກຂອງປີນີ້ ໂດຍພາຍຸດັ່ງກ່າວໄດ້ພັດຜ່ານບໍລິເວນເກາະໄຕ້ຫວັນ ແລະເກົາຫຼີ ດ້ວຍລົມທີ່ຮຸນແຮງ ແລະຝົນທີ່ຕົກໜັກ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AP.
ໄດ້ມີການຢຸດເຊົາບໍລິການເຮືອຂ້າມຟາກຢູ່ທີ່ນະຄອນຊຽງໄຮ້, ເຊິ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດຫຼາຍກວ່າ 50,000 ຄົນກໍໄດ້ຖືກສົ່ງໄປຊ່ວຍກູ້ໄພ ແລະບໍລິການການສັນ ຈອນອອກຈາກຂົງເຂດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ສູນກາງທຸລະກິດຢູ່ທາງທິດຕາເວັນ ອອກຂອງຂົງເຂດເວິນຊູ (Wenzhou) ໄດ້ຖືກສັ່ງໃຫ້ຍົກເລີກທຸລະກິດທັງໝົດໃນທຸກລະດັບ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້.
ຄາດການວ່າ ພາຍຸຫິນໜາມໜໍ່ຈະຄ່ອຍໆພັດເຄື່ອນເຂົ້າໄປທາງທິດເໜືອສູ່ບໍລິ ເວນທະເລຈີນຕາເວັນອອກ ດ້ວຍຄວາມແຮງຂອງລົມ 175 ກິໂລແມັດ ຕໍ່ຊົ່ວ ໂມງ, ອີງຕາມລາຍງານຈາກຫໍສັງເກດການຢູ່ໃນຮົງກົງ.
ມີຄໍາສັ່ງໃຫ້ຍົກຍ້າຍຜູ້ຄົນ ແລະຍົກເລີກຖ້ຽວບິນຢູ່ບໍລິເວນເກາະໂອກິນາວາຂອງຍີ່ປຸ່ນ. ຍັງມີການຄາດການວ່າ ພາຍຸໄຕ້ຝຸ່ນດັ່ງກ່າວຈະນໍາເອົານໍ້າຝົນ ທີ່ມີປະລິ ມານຫຼວງຫຼາຍ ເຂົ້າສູ່ແຫຼມເກົາຫຼີເຊັ່ນກັນ, ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດນໍ້າຖ້ວມໄດ້.
ກົມອຸຕຸນິຍົມແຫ່ງຊາດຂອງຈີນ ໄດ້ກໍານົດພາຍຸດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນຂັ້ນສີເຫຼືອງ ເຊິ່ງມີການເຕືອນໃນເວລາ 10 ໂມງຕອນເຊົ້າຂອງວັນອາທິດວານນີ້, ແລະມີການເຕືອນກ່ຽວກັບຝົນທີ່ຕົກໜັກຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງແຂວງເຊຈຽງ, ຊຽງໄຮ້ ແລະ ໄຕ້ຫວັນທີ່ປົກຄອງຕົນເອງ.
ກໍາປັ່ນບັນທຸກສິນຄ້າ ຖືກສັ່ງໃຫ້ກັບເຂົ້າໄປຈອດຢູ່ທ່າ ເພື່ອຫຼົບໄພຈາກລົມແຮງ, ແລະສູນອຸຕຸນິນົມຈີນ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງປະຊາຊົນ ບໍ່ໃຫ້ຢູ່ລວມກັນເປັນຈໍານວນຫຼາຍ ທັງໃນສະຖານທີ່ ແລະນອກສະຖານທີ່ຕ່າງໆ.
ຢູ່ທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ລົມພາຍຸໄຕ້ຝຸ່ນໄດ້ພັດຮຸນແຮງ ເຂົ້າຖະຫຼົ່ມເກາະໂອກິນາວາ ແລະເກາະຕ່າງໆທີ່ໃກ້ຄຽງ ດ້ວຍຝົນທີ່ຕົກຢ່າງໜັກ ແລະລົມທີ່ຮຸນແຮງ, ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ເກີດນໍ້າຖ້ວມ ແລະຕ້ອງມີການຍົກເລີກຖ້ຽວບິນຫຼາຍກວ່າ 100 ຖ້ຽວບິນທີ່ຈະບິນໄປເກາະຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ແລະບາງສ່ວນຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ຂອງ ແຂວງຄິວຊູ.