ນັກລົງທຶນຈາກຈີນຍັງຄອງອັນດັບນຶ່ງ ຂອງການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດທັງໝົດ ໃນ
ລາວ ສ່ວນການຄ້າລະຫວ່າງ ລາວກັບຈີນນັ້ນມີມູນຄ່າລວມເກີນກວ່າ 2,000 ລ້ານ
ໂດລາສະຫະລັດ ຊຶ່ງຖືເປັນອັນດັບທີ 2 ລອງຈາກໄທ ຊຶ່ງຊົງລິດ ໂພນເງິນ ນັກຂ່າວ
ວີໂອເອ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ທ່ານພິສິດ ເສຣີວິວັດທະນາ ກຳມະການຜູ້ຈັດການທະນາຄານ ເພື່ອການສົ່ງອອກ ແລະ
ນຳເຂົ້າແຫ່ງປະເທດໄທ ຢືນຢັນວ່າ ການລົງທຶນຂອງບັນດາບໍລິສັດເອກກະຊົນໄທໃນ
ລາວ ມີມູນຄ່າລວມເກີນກວ່າ 4,495 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນ 752 ໂຄງການ ຖືເປັນ
ອັນດັບທີ 2 ຮອງຈາກຈີນ ທີ່ມີມູນຄ່າການລົງທຶນໃນລາວຫຼາຍກວ່າ 11,000 ລ້ານໂດ
ລາສະຫະລັດໃນປັດຈຸບັນ ສ່ວນໃນດ້ານການຄ້ານັ້ນ ໄທຍັງຄອງດັນດັບ 1 ໃນຖານະ
ຄູ່ຄ້າທີ່ມີມູນຄ່າການຄ້າກັບລາວຫຼາຍທີ່ສຸດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຄ້າຊາຍແດນໄທ
ລາວນັ້ນ ມີມູນຄ່າເກີນ ກວ່າ 213,618 ລ້ານບາດ ຫຼືເກີນກວ່າ 6,675 ລ້ານໂດລາສະ
ຫະລັດ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ລາວເປັນຝ່າຍຂາດດຸນການຄ້າຕໍ່ໄທ ຄິດເປັນມູນຄ່າລວມຫຼາຍກວ່າ
1,378 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໃນປີ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ທາງການລາວກໍຄາດຫວັງວ່າ ຈະຂາດດຸນການຄ້າຕໍ່ໄທລົດລົງໃນປີ
2019 ທັງກໍຍັງເຊື່ອໝັ້ນດ້ວຍວ່າ ຈະເປັນຝ່າຍທີ່ໄດ້ປຽບດຸນການຄ້າຕ່າງປະເທດໂດຍ
ລວມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຄ້າກັບຈີນ ທີ່ລາວເປັນຝ່າຍໄດ້ປຽບດຸນການຄ້າມາຢ່າງ
ຕໍ່ເນື່ອງເຊັນໃນປີ 2018 ທີ່ລາວກັບຈີນມີມູນຄ່າການຄ້າລະຫວ່າງກັນເກີນກວ່າ 3,000
ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໂດຍລາວໄດ້ປຽບດຸນການຄ້າຕໍ່ຈີນໃນມູນຄ່າ 413 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ ແລະເມື່ອປະກອບກັບປີ 2019 ເປັນປີສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວລາວ-ຈີນດ້ວຍ
ນັ້ນ ກໍເຮັດໃຫ້ທາງການລາວເຊື່ອໜັ້ນວ່າຈະໄດ້ປຽບດູນການຄ້າຕໍ່ຈີນຫຼາຍຂຶ້ນ ດ້ວຍ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 4 ກິດຈະກຳໃນຈີນເພື່ອດຶງດູດເອົານັກທ່ອງທ່ຽວຈີນໃຫ້ເດີນທາງ
ມາລາວເພີິ້ມຂຶ້ນ ດັ່ງທີ່ທ່ານບົວເງິນ ຊາພູວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ
ວັດທະນະທຳ ແລະທ່ອງທ່ຽວ ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ:
“ກິດຈະກຳຂອງລາວເຮົາທີ່ຈະໄປຈັດຢູ່ຈີນ ແມ່ນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງທີ່ນຳໂດຍປະ
ທານປະເທດຂອງພວກເຮົາ ຈະໄປຢ້ຽມຢາມເຄື່ອນໄຫວລັດຖະກິດທີ່ ສປ ຈີນ ທັງໄດ້
ນຳເອົາຄະນະສິນລະປະກອນ ໄປສະແດງເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມກັບຝ່າຍຈີນ ຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງ
ສັບປະດາວັດທະນະທຳລາວ ຢູ່ທີ່ນະຄອນຊັງຊາ ແຂວງຫູນານ ຈັດຕັ້ງສັບປະດາວັດ
ທະນະທຳລາວ ທີ່ນະຄອນເຊີນຕູ ແຂວງເຊສວນ ສ່ວນພິທີສະລຸບປີທ່ອງທ່ຽວລາວ
ຈີນນັ້ນ2 ຝ່າຍຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນທີ່ນະຄອນປັກກິ່ງ ໃນທ້າຍປີ 2019.”
ທັງນີ້ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະທ່ອງທ່ຽວຂອງລາວ ໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍທີ່
ຈະດຶງດູດເອົານັກທ່ອງທ່ຽວຈີນ ໃຫ້ເດີນທາງເຂົ້າມາລາວໃຫ້ໄດ້ 1 ລ້ານກວ່າຄົນ ດ້ວຍ
ການນຳໃຊ້ຈຸດພິເສດຂອງການເປັນຫຸ້ນສ່ວນ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາຢ່າງຮອບດ້ານ
ພາຍໃຕ້ຂໍ້ລິເລີ້ມນຶ່ງແລວທາງ-ນຶ່ງເສັ້ນທາງຂອງທ່ານ ສີ ຈິ້ນຜິງ ປະທານປະເທດຈີນ
ແລະການພົວພັນ 4 ດີລະຫວ່າງລາວ-ຈີນກໍຄືການເປັນບ້ານໄກ້ເຮືອນຄຽງທີ່ດີ-ມິດທີ່ດີ
ສະຫາຍທີ່ດີ-ຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ດີ ອັນຈະມີສ່ວນຢ່າງສຳຄັນໃນການເຮັດໃຫ້ສາມາດບັນລຸເປົ້າ
ໝາຍຮວມຂອງການທ່ອງທ່ຽວໃນຕະຫຼອດປີ 2019 ກໍຄືການດຶງດູດເອົາຊາວຕ່າງຊາດ
ໃຫ້ເດີນທາງເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວໃນລາວໃຫ້ເຖິງ 4 ລ້ານ 5 ແສນຄົນ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບໃນ
ການບໍລິການໃຫ້ໄດ້ເຖີງກວ່າ 700 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.
ພ້ອມກັນນັ້ນ ທາງການລາວຍັງຈະຈັດ 4 ກິດຈະກຳໃນລາວ ກໍຄືການເປີດປີທ່ອງທ່ຽວ
ລາວ-ຈີນ ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ເມື່ອວັນທີ 25 ມັງກອນ 2019 ທີ່ນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈັນ ງານສັບປະດາວັດທະນະທຳຈີນໃນໂອກາດຄົບຮອບ 58 ປີຂອງສາຍພົວພັນ
ການທູດລາວ-ຈີນ ໃນເດືອນເມສາ ປີ 2019 ການສຳມະນາວິຊາການ ວ່າດ້ວຍການ
ຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວລາວ-ຈີນໃນຊ່ວງເດືອນມິຖຸນາ ຫາກໍລະກົດ ແລະງານໄຫວ້ພະ
ຈັນ ທີ່ຫຼວງພະບາງ ແລະນະຄອນວຽງຈັນໃນເດືອນກັນຍາ 2019 ຕາມລຳດັບ.
ໂດຍໃນປີ 2018 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງຊາດເດີນທາງມາລາວ 4,186,432 ຄົນ ເພີ້ມ
ຂຶ້ນ 8.2 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ປີ 2017 ແລະສ້າງລາຍຮັບໄດ້ກວ່າ 755 ລ້ານໂດລາສະຫະ
ລັດ ຫາກແຕ່ລັດຖະບານລາວໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍຈະດຶງດູດເອົານັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງຊາດ
ໃຫ້ໄດ້ 5 ລ້ານຄົນ ແລະສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 900 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ
2018 ດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງກໍໝາຍຄວາມວ່າ ລັດຖະບານລາວ ບໍ່ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍໄດ້
ໃນຄວາມເປັນຈິງ ສ່ວນນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນທີ່ ເດີນທາງເຂົ້າມາລາວໃນປີ 2018 ມີຈຳ
ນວນທັງໝົດ 799,929 ຄົນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ