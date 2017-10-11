ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ພວກນັກລົງທຶນຈີນ ປະເຊີນໜ້າກັບ ສະຫະພັນ ແຮງງານ ໃນລັດ Ohio

Chinese Investor Facing Union Organizers in Ohio
please wait
0:03:37
0:00:00 /0:03:37
ລິງໂດຍກົງ

ພວກ​ພະນັກງານອາ​ເມຣິກັນບາງຄົນ ທີ່​ເຮັດ​ວຽກ​ໃຫ້​ບໍລິສັດຜະລິດ​ກະຈົກ​ຂອງ​ຈີນ
​ທີ່​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ ພວມພະຍາຍາມຈັດຕັ້ງສະຫະພັນແຮງ​ງານຂຶ້ນ​ໃນໂຮງງານຂອງເຂົາເຈົ້າ
ໃນ​ລັດ Ohio ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກຕາເວັນຕົກກາງ. ນັກ​ຂ່າວ VOA Calla Yu ມີ​ລາຍ​ງານ
​ວ່າ ​ນັກ​ລົງທຶນ​ຈີນຄົນນຶ່ງ ​ກຳລັງ​ປັບຕົວຂອງລາວໃຫ້ເຂົ້າກັບການເຮັດທຸລະ​ກິດຢູ່​ໃນ
​ສະຫະລັດ ຊຶ່ງ​ວັນນະ​ສ​ອນ ຈະ​ນຳ​ລາຍ​ລະອຽດມາສະ​ເໜີ​ທ່ານ.

ຟັງລາຍງານການລົງທຶນຂອງບໍລິສັດຈີນ ໃນລັດ Ohio
please wait
0:06:00
0:00:00 /0:06:00
ລິງໂດຍກົງ

ບໍ​ລິ​ສັດ​ເຮັດ​ກະຈົກ​ຈີນ Fuyao, ​ໄດ້ເປີດ​ກິດຈະການ​ໃນ​ເມືອງ Dayton ທີ່​ລັດ Ohio
ປະມານ 2 ປີ ກ່ອນ ດ້ວຍ​ເງິນ​ທຶນ 600 ລ້ານ​ໂດ​ລາ ເພື່ອ​ດັດ​ແປງ​ບໍລິສັດ​ເຮັດ​ລົດ​ທີ່​ຖືກ
​ປິດ​ລົງ​ນັ້ນ. ພວກ​ນັກ​ລົງ​ທຶນດັ່ງກ່າວ​ໄດ້​ເພີ່ມປະມານ 2 ພັນ​ໜ້າ​ວຽກໃໝ່ ​ເຂົ້າ​ໃສ່ໃນ​
ເສດຖະກິດ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ແລະ​ກະຕຸກ​ຊຸກຍູ້ບໍ​ລິ​ສັດ Fuyao ​ໃນ​ຕະຫຼາດ​ກະຈົກໃສ່​ລົດ
​ໃນສະຫະລັດ.

​ແຕ່​ວ່າ​ບໍລິສັດນີ້ ກໍຍັງມັກ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ການລະ​ເມີດ​ດ້ານຄວາມປອດ​ໄພ​
ຢູ່ໃນ​ໂຮງງານ ຊຶ່ງ​ພະນັກງານຜູ້​ນຶ່ງ ຄື ທ່ານ Larry Yates Jr. ກ່າວ​ວ່າ ການສະ​ແດງ
​ອອກມາ ​ເຖິງ​ວິທີໃນ​ການ​ປະກອບ​ທຸລະ​ກິດ ຊຶ່ງທ່ານ Yates ກ່າວ​ວ່າ “ການ​ເຮັດ​ວຽກ
ຂອງ​ພວກ​ຄົນ​ງານ​ໃນ​ຈີນ ນັ້ນ ​ແມ່ນ​ບໍ່​ຄື​ກັນກັບ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ໃນ​ສະຫະລັດ. ທີ່​ຈີນ
ພວກ​ທ່ານ​ເຮັດ​ວຽກ 7 ມື້ ຕໍ່​ສັບປະດາ. ທ່ານຈະ​ເຮັດ ​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ຖືກ​ບອກ​ໃຫ້​ເຮັດ.
ທີ່​ສະຫະ​ລັດ ທ່ານ​ມີ​ກົດ​ລະບຽບ​ການ​ແລະແບບ​ແຜນ​ປະຕິບັດທີ່​ທ່ານ​ຈະ​ຕ້ອງ​ປະພຶດ
​ຕາມ. ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ບໍ່​ເຮັດ​ຕາມ​ກົດ​ລະບຽບ ​ກໍແມ່ນ​ວ່າ ທ່ານ​ຈະ​ມີ​ບັນຫາ.”

ສະຖິຕິ​ຂອງ​ລັດຖະບານ​ກາງສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ພວກ​ກວດກາ​ຂອງ​ກະຊວງ​ແຮງງານ ​
ໄດ້​ໄປ​ຍັງ​ໂຮງການ​ເຮັດ​ກະຈົກ​ດັ່ງກ່າວ​ ຫຼາຍກວ່າ​ໄປບໍລິສັດໃດໆຂອງອາ​ເມຣິກັນ​
ທີ່​ຄ້າຍຄື​ກັນ​ນີ້. ບໍລິສັດ​ທີ່​ວ່າ​ນີ້ ​ໄດ້ຖືກ​ປັບ​ໃໝ ຫຼາຍ​ກວ່າ 100 ພັນ ​ໂດ​ລາ​ແລ້​ວ ​
ຍ້ອນລະ​ເມີດທາງດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ​ແລະ​ສຸກ​ຂະ​ອະນາ​ໄມ.

ທ່ານ Yates ກ່າວ​ວ່າ ນີ້​ສະ​ແດງ​ອອກ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ມັນ​ເຖິງ​ເວລາແລ້ວ​ສຳຫຼັບ​ພວກ​
ພະນັກງານ​ຂອງບໍ​ລິ​ສັດ Fuyao ທີ່​ຈະ​ຈັດຕັ້ງ​ສະຫະພັນ​ແຮງ​ງານ​ຂຶ້ນກັບ ຫຼື U-A-W.

ທ່ານ Yates ກ່າວຕື່ມ​ອີກ​ວ່າ “ດ້ວຍ​ການ​ທີ່ສະຫະພັນ​ແຮງ​ງານລົດໂອໂຕສະຫະລັດ
​ເຂົ້າ​ມາ​ພົວພັນແລະພວກເພິ່ນ​ຊ່ອຍ​ພວກ​ເຮົາ, ບອກ​ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ໄປ​ໃສ ​ໄປ​ທາງ​ໃດ
ພວກ​ເຮົາ ກໍ​ຈະສາມາດ​ເຮັດ​ວຽກ​ໄດ້​ຢ່າງ​ປອດ​ໄພ. ​ຈະ​ສາມາດ​ເປັນຕົວຂອງຕົນເອງ
ເປັນ​ປາກ ເປັນສຽງໄດ້ ​ໃນ​ການຕໍ່​ລອງ​ອີກນຳ.”

ພວກພະນັກງານໃນໂຮງງານເຮັດພື້ນແປ້ນ ທີ່ຄົນຈີນເປັນເຈົ້າຂອງ ກໍຄືບໍລິສັດ ເຮັດກະຈົກລົດ Fuyao Glass company ໃນເມືອງ Dayton, Ohio.
ພວກພະນັກງານໃນໂຮງງານເຮັດພື້ນແປ້ນ ທີ່ຄົນຈີນເປັນເຈົ້າຂອງ ກໍຄືບໍລິສັດ ເຮັດກະຈົກລົດ Fuyao Glass company ໃນເມືອງ Dayton, Ohio.

ປະທານ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ Fuyao ອາ​ເມຣິກາ ທ່ານ Jeff Liu ກ່າວ​ວ່າ ທາງບໍລິສັດ ​ແມ່ນ​ໄດ້
ປະສານ​ງານ​ຢ່າງ​ເຕັມ​ສ່ວນ ກັບ​ຄະນະ​ກວດກາ​ດ້ານ​ຄວາ​ມປອດ​ໄພ ​ແລະ​ດັດ​ແກ້.
ບາດກ້າວ​ຕ່າງໆຂອງ ບໍ​ລິ​ສັດ​ Fuyao ນັ້ນ ​ແມ່ນ​ວ່າ ​ເປັນ​ການສະ​ແດງ​ອອກ​ ຊຶ່ງ​ຄວາມ​
ທົນ​ທານ ອົດທົນ​ຂອງຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນ ບໍ່​ແມ່ນການຈັດ​ຕັ້ງ​ສະຫະພັນແຮງງານ
ຊຶ່ງ ທ່ານ Jeff Liu ກ່າວ​ວ່າ “​ໃນ​ສະຫະລັດ ພວກ​ເຮົາ​ຖືກ​ສອນ​ສັ່ງ​ໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມ​ຝັນ
​ຂອງ​ຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນ ຫຼື American Dream. ​ແມ່ນ​ຫຍັງ​ລະ ແມ່ນ American
Dream? ນັ້ນກໍ​ຄື ການເພິ່ງ​ພາ​ອາ​ໄສ​ຕົວ​ຂອງ​ຕົວ​ເອງ. ມັນ​ຈະ​ບໍ່​ຊ່ອຍ​ທ່ານ​ໄດ້​ດອກ
ຖ້າ​ຫາກ​ຈະ ກາງ​ຕໍ່​ໃສ່​ແຕ່ຄົນ​ອື່ນ​. ​ເພາະສະ​ນັ້ນ ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ເປັນພວກ​ທີ 3 ຫຼື ສ່ວນ​ບຸກຄົນ
ມື​ທີ 3 ຜູ້​ໃດ​ຜູ້​ນຶ່ງ ມັນ​ກໍ​ຈະບໍ່​ຊ່ອຍ​ຫຍັງ​. ພວກ​ເຮົາ ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ປະກອບ​ການ​ແບບ​ສະບັບ
​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ​ແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມັນ​ດີ ​ແລະ​ພວກ​ເຮົາ ກໍ​ຈະ​ສາມາດ​ບັນລຸ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ທີ່​ພວກ
​ເຮົາ​ຈຳ​ເປັນ​ແລະ​ຕ້ອງການ​ນັ້ນ​ໄດ້.”

ທ່ານ​ນາງ Calla Yu ນັກ​ຂ່າວ VOA ລາຍ​ງານ​ມາຈາກເມືອງ Dayton ລັດ Ohio ​ວ່າ
“​ບໍ​ລິ​ສັດ​ Fuyao ​ແມ່ນ​ກຳລັງ​ມອງ​ຫາ​ວິທີ​ທາງ​ເພື່ອ​ເຮັດຂົວໄຕ່​ ລະຫວ່າງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຈີນ
​ກັບ ປະຊາ​ຄົມ​ອາ​ເມຣິກັນ. ​ໃນ​ຂະນະ​ດຽວ​ກັນ​ນັ້ນ ພວກ​ຜູ້​ຄົນ ກໍ​ແມ່ນ​ພາກັນ​ເບິ່ງ​ວ່າ:
​ບໍ​ລິ​ສັດ​ Fuyao ​ແມ່ນ​ຕັ້ງ​ໝັ້​ນຕໍ່​ປະຊາ​ຄົມ​ ໃນ​ເຂດເມືອງ Dayton ບໍ່? ພວກ​ເຂົາເຈົ້າ
​ເປັນ​ຫ່ວງ​ເປັນ​ໃຍ ຕໍ່​ພວກ​ຄົນ​ງານ​ທີ່​ປະກອບ​ການ​ຢູ່​ໃນ​ບໍ​ລິ​ສັດ ນີ້​ບໍ? ”

ບໍລິສັດນີ້​ ​ໄດ້​ບໍລິຈາກເງິນ​ປະມານ 1 ລ້ານ​ໂດ​ລາ ໃສ່ອົງການ​ກຸສົນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ທີ່​ສະ​ແດງ​
ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ການ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ແລະໝ​າຍໝັ້ນຕໍ່​ປະຊາ​ຄົມ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ.

ປະທານບໍລິສັດ Fuyao ທ່ານ Dewang Cao
ປະທານບໍລິສັດ Fuyao ທ່ານ Dewang Cao

ທ່ານ Dewang Cao ປະທານ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ Fuyao ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ເວົ້າ​ເຖິງ​ເລື່ອງ​
ຄວາມ​ບໍ່​ສອດຄ່ອງ​ຂອງ​ປະ​ເພນີ​ຮີດຄອງ ​ແມ່ນ​ບໍ? ​ບໍ​ລິ​ສັດອາ​ເມຣິກັນ ທັງຫຼາຍ ​
ແມ່ນ​ຈັດ​ຕັ້ງກອງ​ທຶນການ​ກຸສົນ. ສຳຫຼັບ​ບໍລິສັດ ທີ່​ປະກອບສ່ວນ​ໃນ​ກິດຈະກຳ​ຕ່າງໆ
​ແລະ​ການ​ກຸສົນ​ອື່ນໆໃນ​ເຂດ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ແລ້ວ ມັນ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ປະກອບ​ຢ່າງຊອບ​ທຳ​ທີ່
​ຄວນຈະ​ປະພຶດ​ປະຕິບັດ ພ້ອມ​ທັງ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ທາງ​ດ້ານ​ສັງຄົມ​ນຳ​ອີກ.”

ພະນັກງານ​ບໍລິ​ສັດ​ Fuyao ​ຄົນ​ນຶ່ງ ທ່ານ Wendel Rutledge ກ່າວ​ວ່າ ພໍ​ລາວ​ໄດ້
​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ກຸສົນ​ນີ້​ແລ້ວ ລາວ​ເຫັນ​ວ່າ ລາວ​ຄວນ​ຈະ​ເກັບ​ເງິນເພື່ອ​ເປັນ​ທຶນ​ການ
​ສຶກສາ​ໃຫ້​ລູກ​ຂອງ​ລາວ, ​ແຕ່​ລາວ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ວ່າ ສະຫະພັນ​ແຮງນັ້ນ​ຈະ​ຄຳ​ຕອບ.

ທ່ານ Rutledge ພະນັກງານ​ບໍລິ​ສັດ​ Fuyao ກ່າວ​ວ່າ “ທ່ານ​ຈຳ​ເປັນ​ໃຫ້ມີສະຫະພັນ
​ແຮງ​ງານເພື່ອ​ຫຍັງ? ກົດ​ລະບຽບ​ການ ກໍ​ຄື ກົດ​ລະບຽບ​ການ. ສຳ​ຫຼັບ​ຂ້ອຍ​ ຂ້ອຍ​ບໍ່​
ເຊື່ອ​ວ່າ ກົດ​ລະບຽບ​ການ​ຂອງຜູ້​ໃດຜູ້ນຶ່ງ​ນັ້ນ ຈະ​ຄື​ກັນ​ໝົດ. ນີ້​ແມ່ນ​ອາ​ເມຣິກາ
ຄື​ວ່າທຸກ​ຄົນ ກໍ​ຍັງ​ຈະ​ມາ​ເຮັດ​ວຽກ​ໃນທີ່​ນີ້ຢູ່ ບໍ່​ໄວ ກໍ​ຊ້າ. ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້
​ຮຽນ​ຮູ້​ແລະທີ່​ຈະ​ປັບຕົວໃຫ້​ເຂົ້າ​ກັບ​ວິຖີ​ຊີວິດ ການ​ເປັນ​ຢູ່​ນຳ.”

ພວກ​ທີ່​ໜຸນ​ຫຼັງ​ໃຫ້​ສະຫະພັນ​ແຮງງານ ​ແມ່ນ​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ໄດ້ມີ​ລາຍ​ເຊັນ 30 ​ເປີ​ເຊັນ
ຂອງ​ພວກ​ພະນັກງານ​ທີ່​ເຮັດ​ວຽກ​ໃນ​ບໍລິສັດ ທີ່​ຈະ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ການ.
ບໍ​ລິ​ສັດ​ Fuyao ​ແມ່ນ​ມີ​ຄະນະ​ກຳມະການ​ດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ໃໝ່ ​ເພື່ອ​ຮັບ​ຟັງ​ບັນຫາ ​
ແລະ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ຂອງ​ພວກ​ພະນັກງານ ​ແລະ​ໃນ​ຕົ້ນ​ປີ​ນີ້ ບໍ​ລິ​ສັດ​ດັ່ງກ່າວ ຍັງ​ໄດ້​ຂຶ້ນ​
ຄ່າ​ແຮງ​ງານ 2 ​ໂດ​ລາ ຕໍ່​ຊົ່ວ​ໂມງ ນຳ​ອີກ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

Back to top
XS
SM
MD
LG