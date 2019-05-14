ຈີນກ່າວວ່າຕົນກຳລັງເກັບພາສີຕໍ່ສິນຄ້າຂາເຂົ້າຈາກສະຫະລັດໃນມູນຄ່າ 60 ຕື້ໂດລາ ເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ຄືນ ພາຍຫລັງທີ່ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຂຶ້ນອັດຕາພາສີຕໍ່ສິນຄ້າທີ່ສົ່ງຈາກຈີນມາຍັງສະຫະລັດໃນມູນຄ່າ 200 ຕື້ໂດລາ ແລະຈະເລີ້ມເກັບພາສີຕໍ່ສິນຄ້າຂາອອກຂອງຈີນອີກ 300 ຕື້ໂດລາ.
ກະຊວງການເງິນຂອງຈີນກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ອັດຕາພາສີໃໝ່ຂອງຕົນລະ
ຫວ່າງ 5 ຫາ 25 ເປີເຊັນຈະຖືກເກັບເລີ້ມແຕ່ວັນທີ 1 ມິຖຸນາເປັນຕົ້ນໄປແລະຈະກະທົບສິນຄ້າຂອງສະຫະລັດ ທີ່ສົ່ງໄປຈີນ 5,140 ຊະນິດ. ປັກກິ່ງເວົ້າວ່າ ການຕອບໂຕ້ຂອງຕົນແມ່ນແນໃສ່ "ລະບົບການດຳເນີນການຕາມລຳພັງ ແລະ ລະບອບປົກປ້ອງການຄ້າຂອງສະຫະລັດ."
"ຈີນຈະບໍ່ຍົມຈຳນົນຕໍ່ການກົດດັນຂອງຕ່າງປະເທດຈັກເທື່ອ," ນັ້ນຄືຄໍາຖະແຫຼງ ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈີນ ຊຶ່ງໄດ້ເວົ້າຕໍ່ໄປອີກວ່າ "ພວກເຮົາຕັດສິນໃຈຢ່າງເດັດດ່ຽວ ແລະມີຄວາມສາມາດ ທີ່ຈະປົກປ້ອງສິດ ແລະຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງຕົນໄດ້. ພວກເຮົາຍັງຫວັງວ່າ ສະຫະລັດຈະຍອມພົບກັນກັບພວກເຮົາຢູ່ເຄິ່ງທາງ."
ເບິ່ງວີດິໂອກ່ຽວກັບຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ
ອັດຕາພາສີໃໝ່ຂອງຈີນ ໄດ້ວາງອອກມາບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ພາຍຫລັງທີ່ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຂຽນຢູ່ໃນທວີດເຕີ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈີນບໍ່ໃຫ້ຕອບໂຕ້ກັບ ໂດຍອ້າງວ່າ "ຈີນເອົາປຽບສະຫະລັດມາໄດ້ຫລາຍປີແລ້ວ, ຈົນວ່າພວກເຂົາໄດ້ລ້ຳໜ້າພວກເຮົາ (ບັນດາປະທານາທິບໍດີຂອງເຮົາບໍ່ພາກັນເຮັດວຽກ). ສະນັ້ນ, ຈີນບໍ່ຄວນຕອບໂຕ້ຄືນ ການເຮັດແນວນັ້ນ ມີແຕ່ຈະເຮັດໃຫ້ສະພາບການ ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ ເທົ່ານັ້ນ!"
ແຕ່ວ່າ ໃນເວລາຕໍ່ມາ ທ່ານທຣຳກໍເວົ້າວ່າ "ເງິນເປັນຕື້ໆໂດລາ ກຳລັງຫລັ່ງໄຫລເຂົ້າມາຍັງຄັງສົມບັດຂອງພວກເຮົາ" ຈາກພາສີທີ່ສະຫະລັດເກັບນຳຈີນ.
ການເພີ້ມທະວີຕອບໂຕ້ກັນໄປມາຢ່າງແຮງຂຶ້ນ ໄດ້ມີຜົນກະທົບໂດຍກົງ ຕໍ່ຕະຫລາດຮຸ້ນຂອງສະຫະລັດ ໂດຍທີ່ມີດັດຊະນີສະເລ່ຍທາງອຸດສະຫະຫຳດາວໂຈນ (Dow Jones) ໄດ້ຕົກວູບລົງເກືອບຮອດ 2.4 ເປີເຊັນຕອນໃກ້ໆກັບເວລາຈະປິດການຊື້ຂາຍຫຸ້ນ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ຢູ່ນະຄອນນິວຢອກ.
ທ່ານ ທຣຳໄດ້ຂູ່ວ່າຈະຂະຫຍາຍການເກັບພາສີອອກໄປອີກ 300 ຕື້ໂດລາ ຕໍ່ສິນຄ້າຂາອອກຂອງຈີນ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນຢູ່ໃນເປົ້າໝາຍເທື່ອນັ້ນ ແຕ່ກໍໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກ ນັກຂ່າວ ໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຕັດສິນໃຈວ່າ ຈະເຮັດ ເຊັ່ນນັ້ນເທື່ອ.''
ຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າການຄ້າສະຫະລັດກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການແບບເປີດເຜີຍ ຈະມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 17 ກໍລະກົດ ຈະມາເຖິງນີ້ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເກັບພາສີເພີ້ມຂຶ້ນອີກຕໍ່ຈີນ, ຊຶ່ງຫ້ອງການດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ສາມາດທີ່ຈະມີຜົນກະທົບ ຕໍ່ສິນຄ້າ 3,805 ປະເພດ. ຫ້ອງການນັ້ນ ຍັງເວົ້າອີກວ່າ ມາດຕະການໃໝ່ອາດຈະເກັບພາສີເພີ້ມອີກເຖິງ 25 ເປີເຊັນກໍເປັນໄດ້.
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