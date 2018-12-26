ທະນາຍຄວາມສິດທິມະນຸດຄົນສຳຄັນຂອງຈີນ ມີກຳນົດ ທີ່ຈະຖືກດຳເນີນຄະດີໃນວັນ
ພຸດມື້ນີ້ ໃນຂໍ້ຫາໂຄ່ນລົ້ມອຳນາດລັດຖະບານ.
ທ່ານຫວັງ ກວງຊັງ ແມ່ນຜູ້ນຶ່ງໃນພວກນັກເຄື່ອນໄຫວສິດທິມະນຸດ ແລະບັນດາທະ
ນາຍຄວາມຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ທີ່ໄດ້ຖືກກວດລ້າງ ໃນການປາບປາມທັບມ້າງຄັ້ງ ໃຫຍ່ຂອງ
ລັດຖະບານ ຕໍ່ພວກບໍ່ເຫັນພ້ອມ ທີ່ໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 9 ກໍລະກົດ ປີ 2015 ທີ່ເອີ້ນ
ວ່າ “ການປາບປາມທັບມ້າງ 709.” ທ່ານຫວັງ ແມ່ນເປັນທີ່ສັງເກດວ່າ ໄດ້ຕໍ່ສູ້ຄະດີ
ໃຫ້ແກ່ບັນດາສະມາຊິກກຸ່ມສາສະໜາຟາລຸນກົງ ທີ່ໄດ້ຖືກຫ້າມ ໂດຍລັດຖະບານຄອມ
ມິວນິສ ທີ່ປົກຄອງປະເທດຈີນຢູ່ນັ້ນ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຫຼາຍສິບຄົນ ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປຍາມຮັກສາການຢູ່ນອກສານ ໃນ
ເມືອງຕຽນຈິນ ທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດ ບ່ອນທີ່ການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການ ຂອງ
ທ່ານຫວັງຈະມີຂຶ້ນ. ບັນດານັກຂ່າວແລະພວກນັກການທູດຈາກສະຫະລັດ ແລະບັ
ນດາປະເທດຕາເວັນຕົກ ໄດ້ຖືກແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການ ແມ່ນຖືກປິດ
ລັບ ແລະບໍ່ໃຫ້ຄົນເຂົ້າໄປຟັງໃນສານ. ຜູ້ສະໜັບສະໜູນທ່ານຫວັງ ກວງຊັງຄົນນຶ່ງ ທີ່
ໄດ້ບອກຊື່ວ່າແມ່ນ ທ້າວຍັງ ຈັນລິນ ໄດ້ຖືກຕຳຫຼວດຈັບແລະ ນຳພາໂຕໄປ ຫຼັງຈາກ
ລາວໄດ້ປະທ້ວງຢ່າງເປີດເຜີຍ ຕໍ່ການຈັບກຸມ ແລະກັກຂັງທ່ານຫວັງ.
ພັນລະຍາຂອງທ່ານວັງ ຍານາງລີ ເວັນຊູ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ ນາງໄດ້ຖືກຂັດ
ຂວາງຈາກພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ບໍ່ໃຫ້ນາງເຂົ້າໄປຟັງການດຳ
ເນີນຄະດີສາມີຂອງນາງ ໂດຍຕັນທາງເຂົ້າຕຶກດັ່ງກ່າວຢູ່ປັກກິ່ງ. ຍານາງລີ ແລະ
ບັນດາພັນລະຍາທະນາຍຄວາມທີ່ຖືກກັກຂັງຄົນອື່ນໆ ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ໄດ້ພາກັນແຖ
ຫົວ ໃນອັນທີ່ເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງ ຂອງການປະທ້ວງຢ່າງເປີດເຜີຍ ຕໍ່ຕ້ານການຈັບ
ກຸມທ່ານຫວັງ ກວງຊັງ.
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