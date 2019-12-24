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ຈີນ ເປັນ​ເຈົ້າ​ພາບ​ ຈັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ ກັບ ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ແລະ​ ຍີ່​ປຸ່ນ ​ທ່າມ​ກາງ ການ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ທ້າ​ທາຍ ຂອງ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຈີນ ທ່ານ​ຫລີ ເກີ​ຈຽງ, ກາງ, ​ກ່າວ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ທ່ານ​ມູນ ແຈ-ອິນ (ຊ້າຍ) ແລະ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ ​ຍີ່​ປຸ່ນ ທ່ານ​ຊີນ​ໂຊ, ຂວາ, ​ກຳ​ລັງ​ຟັງ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງກອງ​ປະ​ຊຸມ​​ສາມ​ຝ່າຍ ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ​ຈາງ​ດູ ທາງ​ພາກຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ເໜືອ​ຂອງ​ຈີນ.

ຈີນ ໄດ້​ຈັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ 3 ຝ່າຍ ​ກັບ ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ແລະ​ຍີ່​ປຸ່ນ ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານມື້ນີ້ ທີ່​ຕັ້ງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃສ່​ການ​ນຳ​ສະ​ເໜີຕັ້ງ​ກຸ່ມ​ແນວ​ໂຮມ​ ເພື່ອ​ຕ້ານ​ພຶດ​ຕິ​ກຳ​ໃນລັກ​ສະ​ນະ​ຂົ່ມ​ຂູ່ທ້າ​ທາຍຂອງ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ​ຄືນ​ໃໝ່​ນັ້ນ.

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຈີນ ທ່ານ​ຫລີ ເກີ​ຈຽງ ໄດ້​ຕ້ອນ​ຮັບ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ທ່ານ​ມູນ ແຈ-ອິນ ແລະ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ ​ຍີ່​ປຸ່ນ ທ່ານ​ຊີນ​ໂຊ ອາ​ເບະ ​ທີ່​ເມືອງ​ຈາງ​ດູ ຢູ່ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ໃຕ້​ຂອງ​ຈີນ ​ສອງວັນ​ກ່ອນ​ໜ້າ ອັນ​ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ “ຂອງ​ຂວັນ​ຄ​ຣິ​ສ​ມັ​ສ” ຈາກ​ຜູ້​ນຳ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ທ່ານ​ກິມ ຈົງ ອຶນ. ທ່ານ​ກິມ ຮຽກ​ຮ້ອງໃຫ້ສະ​ຫະ​ລັດ​ ສະ​ເໜີ​ຂໍ້ຜ່ອນ​ຜັນ​ຮອບ​ໃໝ່ ພາຍ​ໃນ​ທ້າຍ​ປີນີ້ ໃນ​ການ​ແລກ​ປ່ຽນກັບ​ການ​ຟື້ນ​ຟູການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ທີ່​ແນ​ໃສ່​ເພື່ອ​ໃຫ້​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ​ຍົກ​ເລີກ​ໂຄງ​ການ​ນິວ​ເຄ​ລຍ​ຂອງ​ຕົນ.

​ຄວາມ​ເຫັນໃນ​ການ​ກ່າວ​ເປີດກອງ​ປະ​ຊຸມ ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ມູນ ຊຶ່ງທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ເຖິງຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ທີ່ໄດ້​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນນັ້ນ ວ່າ “ບໍ່​ເປັນ​ຜົນ​ດີ​ເລີຍ ຕໍ່​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ຫຼື ເກົາຫຼີ​ເໜືອ.”

​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສາມ​ຝ່າຍ ຍັງ​ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ທ່າມ​ກາງ ຄວາມ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ທີ່​ທະ​ວີ​ຂຶ້ນນັບ​ມື້​ລະ​ຫວ່າງ ໂຊ​ລ ແລະ ໂ​ຕ​ກຽວ ຍ້ອນ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ຂອງ​ສານ​ໃນ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ເມື່ອບໍ່​ດົນ​ມານີ້ ທີ່​ໄດ້​ສັ່ງ​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ຍີ່​ປຸ່ນ ຈ່າຍ​ຄ່າ​ຊົດ​ເຊີຍ​ໃຫ້​ແກ່​ຊາວ​ເກົາຫຼີ ຜູ້​ທີ່​ຖືກ​ບັງ​ຄັບ​ໃຫ້​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ໃນ​ໂຮງ​ງານຂອງ​ຍີ່​ປຸ່ນ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ສົງ​ຄາມ​ໂລກ​ຄັ້ງ​ທີ​ສອງ.

ພວກ​ຊາວ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ຍັງ​ມີ​ຄວາມ​ຂົມ​ຂື່ນ​ໃນ​ເລື້ອງການ​ປົກ​ຄອງ ທີ່​ໂຫດ​ຮ້າຍ​ທາ​ລຸນຂອງ​ຍີ່​ປຸ່ນ ຢູ່​ໃນ​ແຫຼມ​ເກົາຫຼີທີ່​ແກ່​ຍາວ​ມາຈາກ​ປີ 1910 ຈົນ​ເຖິງ ປີ 1945 ​ເມື່ອຍີ່​ປຸ່ນ ໄດ້ຍອມ​ຈຳ​ນົນ​ຕໍ່​ກອງ​ກຳ​ລັງ​ພັນ​ທະ​ມິດ ອັນ​ເປັນ​ການ​ສິ້ນ​ສຸດ​ຂອງ​ສົງ​ຄາມ. ພວກ​ຊາວ​ເກົາຫຼີຫຼາຍ​ຮ້ອຍ​ພັນ​ຄົນ ໄດ້​ຕົກ​ເປັນ​ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ ໃນການກໍ່ ຄວາມ​ໂຫດ​ຮ້າຍ​ທາ​ລຸນ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ເຂົ້າ​ຍຶດ​ຄອງ​ແຫຼມ​ເກົາ​ຫຼີ ໂດຍ​ລວມ​ມີອັນ​ ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ “ພວກ​ແມ່​ຍິງ​ບຳ​ເລີ” ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ບັງ​ຄັບ​ໃຫ້​ເປັນ​ທາດ​ທາງ​ເພດ ຢູ່​ໃນ ໂຮງ​ໂສ​ເພ​ນີທັງຫຼາຍ​ຂອງ​ກອງ​ທັບ​ຍີ່​ປຸ່ນ.

ໂຕ​ກຽວ ກ່າວ​ວ່າ ​ເລື້ອງການຊົດ​ໃຊ້​ເພື່ອ​ຮຳ​ບາດ​ແຜສົງ​ຄາມນັ້ນ ໄດ້ຕົກ​ລົງ​ກັນໄປ​ແລ້ວ ດ້ວຍ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ ປີ 1965 ທີ່​ໄດ້​ຟື້ນ​ຟູ​ສາຍ​ສຳ​ພັນ​ສອງ​ຝ່າຍ​ລະ​ຫວ່າງ ປະ​ເທດທັງຫຼ​າຍ. ໂຕ​ກຽວ ຍັງ​ໄດ້​ຈົ່ມ​ວ່າ ເປັນຜົນ​ທີ່​ຕິດ​ຕາມ​ມາ​ຍ້ອນ​ການບໍ່​ຍິນ​ຍອມ​ຮັບ​ເອົາ​ການ​ຂໍ​ອະ​ໄພ​ໂທດ ແລະ​ໄດ້​ພະ​ຍາ​ຍາມ ທີ່​ຈະປ່ຽນແປງ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ນີ້.

ບັນ​ຫາ​ຂັດ​ແຍ້ງ ຍັງ​ໄດ້​ແຜ່ກະ​ຈາຍ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ສາຍ​ສຳ​ພັນ​ດ້ານ​ການ​ຄ້າ​ສອງ​ຝ່າຍ ໂດຍ​ທີ່​ທັງ​ສອງ​ປະ​ເທດ ​ຖອນຊື່​ຂອງ​ກັນ​ແລະ​ກັນອອກ​ຈາກ ອັນ​ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ “​ບັນ​ຊີ​ລາຍ​ຊື່​ຂາວ” ຂອງ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ ​ທີ່ຖືກຈຳ​ກັດ​ດ້ານ​ການ​ຄ້າ​ໜ້ອຍ​ທີ່​ສຸດ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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