ຈີນ ອີຣ່ານ ແລະປາກິສຖານໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສາມຝ່າຍຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນເທື່ອ ທຳອິດ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຢູ່ໃນຂົງເຂດ ເມື່ອວັນພຸດວານນີ້ ຢູ່ນະຄອນຫລວງປັກກິ່ງ.
“ບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າໄດ້ຈັດການສົນທະນາຫາລືກັນເຖິງລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບສະ ຖານະການດ້ານຄວາມປອດໄພຢູ່ໃນຂົງເຂດ ໂດຍສະເພາະການຂົ່ມຂູ່ຂອງການກໍ່ການຮ້າຍທີ່ປະເຊີນໜ້າກັບຂົງເຂດ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຢູ່ໃນຖະແຫລງການຫຼັງກອງປະຊຸມ ຂອງອິສລາມາບັດ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດຫຍັງເພີ້ມເຕີມ.
ກະຊວງຕ່າງປະເທດປາກິສຖານ ແລະຈີນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທັງສາມປະເທດໄດ້ຕັດ ສິນໃຈຈັດໃຫ້ເປັນລະບຽບ ແລະມີກອງປະຊຸມເປັນປະຈຳ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍຂອງຈີນ ປາກິສຖານແລະອີຣ່ານ ຊຶ່ງຕ່າງກໍມາຈາກກະຊວງຕ່າງປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ນຳພາທີມງານເຂົາເຈົ້າເຂົ້າຮ່ວມການສົນທະນາໃນວັນພຸດວານນີ້.
ບັນດານັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ແຂວງບາລູຈິສຕານ ຢູ່ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງປາກິສຖານ ແມ່ນມີທ່າທາງວ່າຈະເປັນຫົວຂໍ້ສຳຄັນ ຢູ່ໃນລາຍການກອງປະຊຸມ. ເຂດດັ່ງກ່າວຊຶ່ງອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແຕ່ເປັນຂົງເຂດທີ່ທຸກຈົນ ແມ່ນເປັນສູງກາງສຳລັບໂຄງການລົງທຶນຫລາຍພັນລ້ານໂດລາຂອງຈີນ ທີ່ເອີ້ນວ່າເສັ້ນທາງເສດຖະກິດ ຈີນ-ປາກິສຖານ.