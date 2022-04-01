ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານຂອງອັຟການິສຖານ ໄດ້ພົບປະກັນໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ທີ່ປະເທດຈີນ ເພື່ອຢືນຢັນຄືນການສະໜັບສະໜູນ ປະເທດ ທີ່ຖືກສົງຄາມທຳລາຍແຫ່ງນັ້ນ ແລະເນັ້ນ ໜັກວ່າ ມັນມີຄວາມສຳຄັນ ຫລາຍປານໃດສຳລັບຜູ້ປົກຄອງຈາກກຸ່ມຕາລີບານ ໃນເລື້ອງປົກປ້ອງສິດທິ ຂອງຊາວອັຟການິສຖານໝົດທຸກຄົນ, ລວມທັງສິດທິຂອງແມ່ຍິງ ໃນດ້ານການສຶກສາອີກດ້ວຍ.
ປາກິສຖານ, ອີຣ່ານ, ຕາຈິກກິສຖານ, ເຕີກເມນິສຖານ, ອຸສເບັກກິສຖານແລະ ຈີນ ທີ່ເປັນປະເທດເຈົ້າພາບ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຢູ່ໃນເມືອງຕຸນສີ (Tunxi) ທາງພາກກາງຂອງຈີນ. ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງກຸ່ມຕາລີບານ, ທ່ານອາເມຍ ຄານ ມຸຕຕາກີ (Amir Khan Muttaqi) ແລະລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຣັດເຊຍ, ທ່ານເຊີກີ ລາວຣັອຟ (Sergey Lavrov) ແມ່ນຮວມຢູ່ໃນບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມນັ້ນ.
ຖະແຫຼງການຫລັງກອງປະຊຸມໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າ "ຄວາມສໍາຄັນຂອງການເອົາບາດກ້າວ ທີ່ສືບຕໍ່ອັນຈໍາ ເປັນໃນອັຟການິສຖານກ່ຽວກັບການຮັບປະກັນສິດທິ ຂອງແມ່ຍິງ ແລະການສຶກສາຂອງເດັກນ້ອຍ ແມ່ນລວມຢູ່ໃນເລື້ອງອື່ນໆ ... ການປົກປ້ອງສິດທິພື້ນຖານຂອງຊາວອັຟການິສຖານຫມົດທຸກຄົນ, ລວມທັງຊົນ ຊົນເຜົ່າຕ່າງໆ, ແມ່ຍິງແລະເດັກນ້ອຍ."
ນອກນັ້ນແລ້ວ ມັນຍັງເວົ້າອີກວ່າ ຄຳໝັ້ນໝາຍ ແລະຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ທີ່ມີຕໍ່ປະຊາຄົມໂລກທີ່ບອກວ່າ ດິນແດນອັຟການິສຖານຈະບໍ່ເປັນ “ໄພຂົ່ມຂູ່ໃດໆຕໍ່ບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານ” ແລະຈະບໍ່ເອົາເນື້ອທີ່ໃຫ້ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍມາຢູ່ອີກດ້ວຍ.
ຈີນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບຮູ້ລັດຖະບານຕາລີບານເທື່ອ ແລະທົ່ວໂລກ ກໍຍັງບໍ່ທັນຮັບຮູ້ລັດຖະບານນີ້ເຊັ່ນກັນ.
ນັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ກອງປະຊຸມລະດັບຂົງເຂດ ແລະກອງປະຊຸມນອກກອງປະຊຸມຫຼາຍຝ່າຍໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງການພົວພັນທາງການທູດຂອງຈີນ ທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນ ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ອັຟການີສະຖານທີ່ແທ້ຈິງ ເພື່ອຮັດແໜ້ນສາຍພົວພັນຂອງສອງປະເທດໃນຮອບ 20 ປີ ຫລັງຈາກທະຫານຂອງສະຫະລັດ ແລະອົງການເນໂຕໄດ້ຖອນອອກຈາກອັຟການິສຖານ ໃນເດືອນສິງຫາທີ່ຜ່ານມາແລ້ວ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນຂົງເຂດອື່ນໆ ຢ້ານວ່າຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງທີ່ຍັງສືບຕໍ່ມີຢູ່ໃນປະເທດເພື່ອນບ້ານທີ່ມີບັນຫາສາມາດຊຸກຍູ້ໃຫ້ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍໃຊ້ດິນແດນ ຂອງອັຟການິສຖານ ເພື່ອໂຈມຕີຂ້າມຊາຍແດນກໍເປັນໄດ້.
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