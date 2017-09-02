ຈີນ ເປັນເຈົ້າພາບ ຈັດກອງປະຊຸມ ສຸດຍອດຂອງ 5 ປະເທດໃນກຸ່ມ BRICS

ໃນວັນອາທິດມື້ອື່ນນີ້ ຈີນມີບົດບາດເປັນເຈົ້າພາບກອງປະຊຸມສຸດຍອດປະຈຳປີ ຂອງຜູ້ນຳບັນດາປະເທດໃນກຸ່ມ BRICS ຊຶ່ງລວມມີ ບຣາຊີລ, ຣັດເຊຍ, ອິນເດຍ ຈີນ ແລະ
ອາຟຣິກາໃຕ້ ຊຶ່ງເປັນຕະຫລາດທີ່ຫາກໍ່ໂຜ່ຕົວຂຶ້ນມາໃໝ່. ໂດຍຮວມກັນທັງໝົດປະ
ເທດເຫລົ່ານີ້ມີພົນລະເມືອງ 40 ເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນໂລກ ແລະບັນດາຜູ້ສັງເກດ
ການເວົ້າວ່າ ການພົບປະສົນທະນາກັນຄັງນີ້ແມ່ນແນໃສ່ການສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງເສດຖະກິດ ຂອງບັນດາປະເທດນີ້ລວມເຂົ້າກັນ ໃນນາມເປັນຜູ້
ປະເຊີນໜ້າກັບການຄອບງໍາຂົງເຂດວຽກງານຕ່າງໆໃນໂລກຂອງບັນດາປະເທດຕາ
ເວັນຕົກ.
ໃນນາມເຈົ້າພາບ ຈີນຫວັງວ່າຈະຈັດກອງປະຊຸມນີ້ຢູ່ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້
ຂອງເມືອງ Xiamen ໃຫ້ເປັນງານປະຊຸມທີ່ມີຂີດໝາຍສໍາຄັນ. ແຕ່ວ່າມັນຖືກຂັດຂວາງ
ໂດຍຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງໜັກ ລະຫວ່າງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ຢູ່ໃນຫລາຍດ້ານ
ແລະໂດຍຄວາມສົງໄສທີ່ເຊື່ອງຊ້ອນໄວ້ວ່າຈີນ ກຳລັງໃຊ້ກຸ່ມທີ່ບັນຊາການໂດຍປັກກິ່ງ
ເປັນເວທີເພື່ອສົ່ງເສີມຜົນປະໂຫຍດທາງການເມືອງ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງຕົນ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ
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