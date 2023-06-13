ຈີນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອິນເດຍພົບກັນເຄິ່ງທາງ ກ່ຽວກັບບັນຫາຂັດແຍ້ງເລື້ອງພວກນັກຂ່າວເຮັດວຽກ ຢູ່ໃນປະເທດຂອງກັນແລະກັນ ຫຼັງຈາກຈີນກ່າວວ່າ ນັກຂ່າວ ຂອງຕົນຢູ່ໃນອິນເດຍໄດ້ຖືກປະຕິບັດຕໍ່ແບບບໍ່ເປັນທຳ ແລະນັກຂ່າວອິນເດຍຄົນນຶ່ງໄດ້ຖືກສັ່ງໃຫ້ເດີນທາງອອກຈາກຈີນ ອີງຕາມລາຍງານອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ບັນຫາຂັດແຍ້ງກ່ຽວກັບພະນັກງານສື່ມວນຊົນ ແມ່ນເຫດການຫຼ້າສຸດ ທີ່ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງສອງປະເທດເພື່ອນບ້ານໃນເອເຊຍ ນັບແຕ່ຄວາມສຳພັນໄດ້ຊຸດໂຊມລົງນັບແຕ່ປີ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ ເວລາທະຫານຂອງປະເທດທັງສອງໄດ້ປະທະກັນ ຢູ່ໃນເຂດຊາຍແດນທີ່ມີການຂັດແຍ້ງເທິງພູຫິມະໄລ ແລະມີ 24 ຄົນເສຍຊີວິດ.
ທ່ານຫວັງ ເຫວິນບິນ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈີນ ກ່າວວ່າ “ໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມານີ້ ພວກນັກຂ່າວຈີນຢູ່ໃນອິນເດຍ ໄດ້ຖືກປະຕິບັດຕໍ່ ແບບບໍ່ເປັນທຳ ແລະການຈັດແຈງແບບຈຳແນກກີດກັນ.”
“ພວກເຮົາຫວັງວ່າອິນເດຍຈະສືບຕໍ່ອອກວີຊາໃຫ້ແກ່ນັກຂ່າວຈີນ ແລະຍົກເລີກຂໍ້ຈຳກັດຕ່າງໆທີ່ບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ ແລະສ້າງເງື່ອນໄຂອັນສະດວກ ໃນການແລກປ່ຽນສື່ມວນຊົນ.”
ຈີນ ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະຕໍ່ວີຊາໃຫ້ແກ່ນັກຂ່າວອິນເດຍ 2 ຄົນທີ່ຍັງຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ໂດຍອ້າງເຫດຜົນວ່າ ອິນເດຍໄດ້ເອົາມາດຕະການ ທີ່ຄ້າຍຄືກັນຕໍ່ນັກຂ່າວລັດຖະບານຈີນ 2 ຄົນ ຢູ່ໃນປະເທດອິນເດຍ.