ປາກິສຖານ ກຳລັງຈັດການຊ້ອມລົບທາງທະເລໝົດອາທິດກັບ ຈີນ ໃນທະເລ ອາຣາເບຍ ທີ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າຈະເສີມສ້າງ “ຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດງານຮ່ວມກັນຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນການຮັບມືກັບໄພຂົ່ມຂູ່ດ້ານຄວາມປອດໄພທາງທະເລ ແລະ ປ້ອງກັນສັນຕິພາບ.”
ສອງປະເທດໃກ້ຄຽງກັນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເລີ່ມການຝຶກຊ້ອມໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ຢູ່ຖານທັບເຮືອໃນນະຄອນ ຄາຣາຈີ ໃນເຂດນ້ຳ ແລະ ໜ່ານຟ້າທາງພາກເໜືອຂອງທະເລ ອາຣາເບຍ ແລະ ຈະສິ້ນສຸດໃນວັນທີ 17 ພະຈິກ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງ ຈີນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ກອງທັບເຮືອຂອງສອງປະເທດດັ່ງກ່າວຍັງຈະດຳເນີນການຮ່ວມກັນຊ້ອມເຮັດສົງຄາມຕໍ່ຕ້ານເຮືອດຳນ້ຳ, ໂດຍກ່າວຢ້ຳວ່າ “ຈີນ ແລະ ປາກິສຖານ ຈະດຳເນີນການລາດຕະເວນທາງທະເລຮ່ວມກັນ.”
ກະຊວງໄດ້ກ່າວວ່າ ກຳປັ່ນລົບຫຼາຍລຳ ແລະ ເຮືອດຳນ້ຳ, ລວມທັງກຳປັ່ນພິຄາດຕິດລູກສອນໄຟນຳວິຖີ, ກຸ່ມກຳປັ່ນຕິດລູກສອນໄຟນຳວິຖີ ຈິງໂຊ ແລະ ລິນຢີ, ແລະ ໜ່ວຍທະຫານນາວິກະໂຍທິນກອງທັບປົດປ່ອຍປະຊາຊົນ, ແມ່ນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຊ້ອມລົບ ປ້ອງກັນທະເລຄັ້ງທີ 3.
ກອງທັບເຮືອ ປາກິສຖານ ໄດ້ກ່າວຫຼັງຈາກພິທີເປີດວ່າ ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະຮ່ວມກັນດຳເນີນ “ການຊ້ອມລົບໃນລະດັບທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວທາງທະເລ” ໃນລະຫວ່າງການຝຶກຊ້ອມນັ້ນ.