ກອງທັບຈີນ ເລີ້ມການຊ້ອມລົບຮ່ວມຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ດ້ວຍການສົ່ງເຮືອບິນແລະກຳປັ່ນລົບ ໄປຍັງໄຕ້ຫວັນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ ທີ່ອ້າງຄຳເວົ້າຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຈີນແລະໄຕ້ຫວັນ.
ການຊ້ອມລົບນີ້ ບັງເອີນມີຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ຂອງສະມາຊິກສະພາເຢຍຣະມັນກຸ່ມນຶ່ງທີ່ຫາກໍໄປຮອດໄຕ້ຫວັນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນຈັນມື້ນີ້. ທ່ານນາງມາຣີ-ແອັກແນັສ ສແຕຣັກ-ຊິມເມີແມນ ຊຶ່ງເປັນຫົວໜ້າ ຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນປະເທດຂອງສະພາເຢຍຣະມັນ ເປັນຜູ້ນຳພາຄະນະຜູ້ແທນໃນການຢ້ຽມຢາມດັ່ງກ່າວ.
ຄະນະຂອງເຢຍຣະມັນຈະພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີໄຕ້ຫວັນ ທ່ານນາງໄຊ ອິງ ເຫວິນ ຕະຫຼອດທັງຜູ້ນຳຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ແລະຜູ້ນຳສະພາກິດຈະການແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບກັບບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນກັບຈີນ.
ຈີນໄດ້ເລີ້ມການກົດດັນຕໍ່ກອງທັບໄຕ້ຫວັນໃນໄລຍະສອງສາມປີທີ່ຜ່ານມານີ້ໂດຍສົ່ງເຮືອບິນແລະກຳປັ່ນລົບ ເກືອບວ່າທຸກໆມື້ໄປຍັງເກາະໄຕ້ຫວັນທີ່ປົກຄອງຕົນເອງ. ຈີນອ້າງວ່າຕົນມີອະທິປະໄຕເໜືອເກາະດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງໄດ້ແຍກອອກຈາກຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ຫຼັງຈາກສົງຄາມກາງເມືອງໃນປີ 1949.
ການຊ້ອມລົບ ທີ່ໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນໃນວັນອາທິດ ຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ມາຈົນຮອດວັນຈັນມື້ນີ້ ຊຶ່ງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດໄຕ້ຫວັນ ກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ຕິດຕາມເບິ່ງການເຄື່ອນໄຫວຂອງເຮືອບິນ ແລະກຳປັ່ນລົບຈີນ ໃນລະບົບປ້ອງກັນລູກສອນໄຟຂອງຕົນ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດໄຕ້ຫວັນ ກ່າວວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຈີນ “ແມ່ນລົບກວນຢ່າງແຮງຕໍ່ສັນຕິພາບແລະສະຖຽນລະພາບ ໃນບໍລິເວນຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນ ແລະເຂດນ່ານນ້ຳທີ່ຢູ່ອ້ອແອ້ມ.”
ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງຜ່ານມາ ແຕ່ 6 ໂມງເຊົ້າຂອງວັນອາທິດ ຫາ 6 ໂມງເຊົ້າຂອງວັນຈັນມື້ນີ້ ກອງທັບປົດປ່ອຍປະຊາຊົນຈີນໄດ້ສົ່ງເຮືອບິນລົບ 57 ລຳ ແລະກຳປັ່ນລົບ 4 ລຳມາຍັງໄຕ້ຫວັນ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງໄຕ້ຫວັນທີ່ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການໃນຕອນເຊົ້າວັນຈັນມື້ນີ້. ເຮືອບິນລົບ 28 ລຳຂອງຈີນໄດ້ບິນລ່ວງລ້ຳເສັ້ນແບ່ງເຂດແດນຢູ່ຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນ ຊຶ່ງເປັນເສັ້ນແບ່ງເຂດແດນທີ່ບໍ່ເປັນທາງການທີ່ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ຮັບຮູ້ໃນໄລະຜ່ານມາ.
ຈີນ ໄດ້ປະກາດກ່ຽວກັບການຊ້ອມລົບ ໃນເວລາ 11 ໂມງແລງຂອງວັນອາທິດໂດຍເວົ້າວ່າ “ເປົ້າໝາຍໃນຂັ້ນຕົ້ນ ແມ່ນເພື່ອຊ້ອມແລະທຳການໂຈມຕີທາງອາກາດແລະທາງທະເລ” ອີງຕາມຖະແຫຼງຂ່າວຂອງທ່ານຊີ ຢີ ໂຄສົກກອງບັນຊາການໃນເຂດພາກຕາເວັນອອກ ຂອງກອງທັບປົດປ່ອຍປະຊາຊົນຈີນ.
ໃນຕອນທ້າຍ ເດືອນທັນວາປີກາຍນີ້ ຈີນ ໄດ້ສົ່ງເຮືອບິນລົບຫຼາຍເປັນປະຫວັດ ການ 71 ລຳ ແລະກຳປັ່ນລົບ 7 ລຳໄປຍັງໄຕ້ຫວັນ ຊຶ່ງເປັນການຊ້ອມລົບທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປີ 2022.
ສ່ວນໄຕ້ຫວັນກໍຈະທຳການຊ້ອມລົບປະຈຳປີເປັນເວລາສອງມື້ ເລີ້ມໃນວັນພຸດຈະມານີ້. ການຊ້ອມລົບກ່ອນວັນພັກກຸດຈີນແມ່ນແນໃສ່ເພື່ອສະແດງແສນຍານຸພາບໃນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດຂອງຕົນ.