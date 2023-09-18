ຈີນ ສົ່ງເຮືອບິນລົບ 103 ລໍາ ບິນໄປຍັງໄຕ້ຫວັນ

ຈີນໄດ້ສົ່ງເຮືອບິນລົບ 103 ລໍາ ບິນຫຼັ່ງໄຫຼໄປສູ່ໄຕ້ຫວັນ ໃນລະຫວ່າງ 6 ໂມງເຊົ້າຂອງວັນອາທິດ ແລະ 6 ໂມງເຊົ້າຂອງວັນຈັນ, ເຊິ່ງເປັນຈໍານວນ “ສູງທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍມີມາ,” ອີງຕາມກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງໄຕ້ຫວັນ.
ກະຊວງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຈີນ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ຈົ່ງຍຸຕິ “ການກະທໍາທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໂດຍຝ່າຍດຽວ” ຂອງພວກເຂົາ.
ກອງທັບໄຕ້ຫວັນກ່າວວ່າ “ການຮາວີທາງທະຫາ ນທີ່ຍັງຄົງດໍາເນີນຢູ່ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍກອງທັບຄອມມູນີສ ສາມາດນໍາໄປສູ່ການເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ແລະເຮັດໃຫ້ຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ໃນພາກພື້ນ ຊຸດໂຊມລົງ.”
ໄຕ້ຫວັນກ່າວວ່າ ມີເຮືອບິນຢ່າງນ້ອຍ 40 ລຳ ໄດ້ບິນຂ້າມເສັ້ນກາງຂອງຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນ, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກຈັດໃຫ້ເປັນເສັ້ນແບ່ງເຂດແດນຢ່າງບໍ່ເປັນທາງການລະຫວ່າງທັງສອງຝ່າຍ.
ຈີນ ອ້າງວ່າ ເກາະໄຕ້ຫວັນທີ່ປົກຄອງຕົນເອງແບບປະຊາທິປະໄຕແຫ່ງນີ້ ເປັນດິນແດນຂອງ ຈີນ, ເຊິ່ງເປັນແນວຄິດ ທີ່ ໄຕ້ຫວັນ ໄດ້ປະຕິເສດຢ່າງສິ້ນເຊີງ.