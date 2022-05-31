ຈີນ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ບໍ່ໄດ້ບັນລຸຜົນຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ເພື່ອຈະໃຫ້ 10 ປະເທດໃນເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງຮອບດ້ານ ທີ່ກວມເອົາທຸກສິ່ງຢ່າງ ນັບແຕ່ດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ຕະຫຼອດຈົນການປະມົງ ດັ່ງທີ່ຫຼາຍໆຄົນຢູ່ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງກັງວົນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ແຕ່ກໍມີການໄດ້ຮັບຄວາມສຳເລັດ ໃນຂໍ້ຕົກລົງຂະໜາດນ້ອຍຫຼາຍໆຢ່າງ ສຳລັບທ່ານຫວັງ ຢິ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງງປະເທດຈີນ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານສືບຕໍ່ການບັນດາປະເທດເກາະດອນຢູ່ໃນຂົງເຂດ.
ທ່ານຫວັງໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມຟີຈິ ເພື່ອເປັນເຈົ້າພາບຮ່ວມຈັດກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຂອງ 10 ປະເທດ ໝູ່ເກາະມະຫາສະໝຸກປາຊີຟິກ.
ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວທີ່ບໍ່ຄ່ອຍປົກກະຕິປານໃດຫຼັງຈາກນັ້ນ ເປັນເວລາປະມານ 30 ນາທີ ທ່ານຫວັງແລະນາຍົກລັດຖະມົນຕີຟີຈິ ທ່ານແຟຣັງ ໄບນີມາຣາມາ ໄດ້ອອກຈາກເວທີໄປຢ່າງກະທັນຫັນ ໃນຂະນະທີ່ພວກນັກຂ່າວ ພະຍາຍາມຮ້ອງຖາມ ຄຳຖາມຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ລາຍລະອຽດຫຼາຍໆຢ່າງທີ່ໄດ້ກ່າວເຖິງໃນກອງປະຊຸມນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ມີການເປີດເຜີຍ.
ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ປະເທດຕ່າງໆບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ແຜນການຂອງຈີນ.
ທ່ານໄບນີມາຣາມາ ກ່າວວ່າ “ດັ່ງທີ່ເຄີຍເປັນມາ ພວກເຮົາຖືເອົາຄວາມເປັນເອກກະສັນມາກ່ອນ ໃນໝູ່ປະເທດຂອງພວກເຮົາ ໂດຍຜ່ານການປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງພູມີພາກສະບັບໃໝ່.”
ໃນຂະນະທີ່ມີຄວາມເປັນຫ່ວງກັງວົນເພີ້ມຂຶ້ນຂອງປະເທດຕ່າງໆກ່ຽວກັບຄວາມໄຝ່ຝັນທາງດ້ານທະຫານ ແລະການເງິນຂອງປັກກິ່ງຢູ່ໃນຂົງເຂດ ຊາວຟິຈິຫຼາຍຄົນມອງເຫັນວ່າ ມັນເປັນປະໂຫຍດໃນການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ ບໍ່ວ່າມັນມາຈາກບ່ອນໃດກໍຕາມ ຕາບໃດທີ່ມັນຊ່ວຍຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ.
ນາງຈໍຈີນາ ມາທິລດາ ກ່າວວ່າ ການເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງຈີນ ທາງລົດໄຟຈີນ ໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ານສາມາດຊື້ອາຫານມາໃຫ້ລູກຂອງນາງກິນໄດ້.
ສ່ວນຊາວຟິຈິອີກຄົນນຶ່ງ ມີລີອານເນ ໂຣໂກລິຕາ ກ່າວວ່າ ການມີໜ້າຫຼາຍຂຶ້ນຂອງຈີນໄດ້ຊ່ວຍເປັນຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ. ນາງກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກເຂົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີເຮືອນທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນ. ພວກເຂົານຳເອົາເງິນເຂົ້າມາໃນຟິຈິ. ພວກເຂົາເປັນຄົນດີ.”