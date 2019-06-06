ຈີນ ສົ່ງອອກ ລະບອບຜະເດັດການ ຊຶ່ງເປັນການຄົ້ນຄວ້າ ໃນເລື້ອງນີ້ ຢູ່ລັດຖະສະພາ ສຫລ

ສາມສິບເຈັດປີ ຫຼັງຈາກການປາບປາມຢ່າງນອງເລືອດ ທີ່ຈະຕຸລັດທຽນອັນເໝິນ ປັກກິ່ງ
ພວມສົ່ງອອກ ການປົກຄອງແບບຜະເດັດການ ແລະຊຸກຍູ້ໃຫ້ລັດຖະບານປະເທດຕ່າງໆ
ຢູ່ໃນທົ່ວໂລກສອດແນມເບິ່ງ ແລະຄວບຄຸມປະຊາຊົນຂອງຕົນ ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງສະມາ
ຊິກສະພາສະຫະລັດ ແລະພວກສະໜັບສະໜຸນສິດທິມະນຸດ ທີ່ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້.
ທ່ານບັອບ ເມີນານເດສ ສະມາຊິກສະພາສູງ ຈາກລັດນິວເຈີຊີ ຊຶ່ງເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸ
ໂສສຸດຂອງພັກເດໂມແຄຣັດໃນຄະນະກຳມະການຄວາມສຳພັນກັບຕ່າງປະເທດກ່າວວ່າ
“ເປັນເລື້ອງທີ່ໜ້າເສົ້າໃຈ ທີ່ຕົວຢ່າງລະບອບຜະເດັດການຂອງຈີນ ໄດ້ຮັບຄວາມສົນ
ໃຈຢູ່ໃນຫຼາຍໆບ່ອນທົ່ວໂລກ ບ່ອນທີ່ພວກຜະເດັດການ ແລະພວກກົດຂີ່ມີຄວາມດີ
ອົກດີໃຈຮັບເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຈີນ ເພື່ອຂົ່ມເຫັງປະຊາຊົນຂອງຕົນ.”
ພວກພະຍານທີ່ໃຫ້ການຕໍ່ຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ການລົງທຶນເປັນ
ຈຳນວນມະຫາສານຂອງຈີນ ໃນດ້ານເທັກໂນໂລຈີເພື່ອຕິດຕາມສອດແນມເບິ່ງ ການມີ
ໜ້າຂອງປະຊາຊົນ ໃນການສື່ສານຄົມມະນາຄົມ ແລະຕິດຕໍ່ທາງອິນເຕີແນັດ ຊຶ່ງເປັນ
ຄວາມສາມາດ ທີ່ປະເທດດັ່ງກ່າວ ພວມຊຸກຍູ້ລັດຖະບານປະເທດຕ່າງໆ ນັບແຕ່ເອເຊຍ
ໄປຫາອາຟຣິກາ ຕະຫຼອດທັງອາເມຣິກາລາຕິນນຳດ້ວຍ.
ທ່ານສຽວ ຈຽງ (Xiao Qiang) ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດ China Digital Times ທີ່ມີສຳນັກງານ
ຕັ້ງຢູ່ສະຫະລັດກ່າວວ່າ “ຈີນພວມສົ່ງອອກເທັກໂນໂລຈີເຫຼົ່ານີ້ໄປຍັງອຳນາດການ
ປົກຄອງແບບຜະເດັດການອື່ນໆຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ເພື່ອໃຊ້ເປັນບັນຖັດຖານແລະຊຸກຍູ້
ລະບອບການປົກຄອງ ແບບຜະເດັດການໃນທົ່ວໂລກ.”
ຈີນໂຄສະນາວ່າ ລະບົບການຕິດຕາມສອດແນມແບບຮາຍເທັກຂອງຕົນ ແມ່ນກະແຈ
ສຳຄັນໃນການຕໍ່ສູ້ກັບອາຊະຍາກຳແລະຮັບມືກັບເຫດການສຸກເສີນຕ່າງໆ ແຕ່ລະບົບ
ດັ່ງກ່າວນີ້ ຍັງສາມາດນຳໃຊ້ເພື່ອເປັນມາດຕະການຄວບຄຸມສັງຄົມ ທີ່ປັກກິ່ງໄດ້ນຳໃຊ້
ເພື່ອຕິດຕາມເບິ່ງການກ່າວຄຳປາໄສທາງການເມືອງ ແລະປາບປາມພວກຄັດຄ້ານ
ລັດຖະບານ.
ພວກນັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ນີ້ແມ່ນຈຸດປະສົງທີ່ບາງປະເທດ ໄດ້ນຳໃຊ້ອຸບປະກອນໃໝ່
ເຫຼົ່ານີ້.
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