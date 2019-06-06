ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ເອເຊຍ

ຈີນ ສົ່ງອອກ ລະບອບຜະເດັດການ ຊຶ່ງເປັນການຄົ້ນຄວ້າ ໃນເລື້ອງນີ້ ຢູ່ລັດຖະສະພາ ສຫລ

ທຸງຊາດຂອງຈີນ ປິວສະບັດ ຢູ່ໃກ້ໆກັບກ້ອງສອດແນມ ທີ່ຕິດຕັ້ງ ຢູ່ເສົາໄຟ ໃນຈະຕຸລັດທຽນອັນເໝີນ ນະຄອນປັກກິ່ງ, ວັນທີ 15 ມີນາ 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ສາມ​ສິບ​ເຈັດ​ປີ ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ປາບ​ປາມ​ຢ່າງນອງ​ເລືອດ ທີ່​ຈະ​ຕຸ​ລັດ​ທຽນ​ອັນ​ເໝິນ ປັກ​ກິ່ງ
​ພວມ​ສົ່ງ​ອອກ​ ການ​ປົກ​ຄອງ​ແບບ​ຜະ​ເດັດ​ການ ແລະ​ຊຸກ​ຍູ້​ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ບານປະ​ເທດ​ຕ່າງໆ
​ຢູ່​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກສອດ​ແນມ​ເບິ່ງ ​ແລະ​ຄວບ​ຄຸມ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຂອງ​ຕົນ ນັ້ນຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ສະ​ມາ
​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ພວກ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ ທີ່​ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້.

​ທ່ານບັອບ ເມີ​ນານ​ເດ​ສ ສະ​ມາ​ຊິກ​ສ​ະ​ພາ​ສູງ​ ຈາກ​ລັດ​ນິວ​ເຈີ​ຊີ ​ຊຶ່ງ​ເປັນເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອະ​ວຸ​
ໂສ​ສຸດ​ຂອງ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ​ໃນ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຄວາມ​ສຳ​ພັນ​ກັບ​ຕ່າງ​ປ​ະ​ເທດກ່າວ​ວ່າ
“ເປັນ​ເລື້ອງ​ທີ່​ໜ້າ​ເສົ້າ​ໃຈ ທີ່​ຕົວ​ຢ່າງ​ລະ​ບອບ​ຜະ​ເດັດ​ການ​ຂອງ​ຈີນ ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ສົນ
​ໃຈຢູ່​ໃນ​ຫຼາຍໆ​ບ່ອນ​ທົ່ວ​ໂລກ ບ່ອນ​ທີ່​ພວກ​ຜະ​ເດັດ​ການ​ ແລະພວກ​ກົດ​ຂີ່​ມີ​ຄວາມດີ​
ອົກ​ດີ​ໃຈ​ຮັບ​ເອົາ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຂອງ​ຈີນ ​ເພື່ອ​ຂົ່ມ​ເຫັງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຂອງ​ຕົນ.”

ຜູ້ຢ້ຽມຊົມ ໄດ້ຮັບການແຈ້ງໃຫ້ຊາບ ກ່ຽວກັບຈໍໂທລະພາບ ການສາທິດການສອດແນມ ໃນລະດັບຂັ້ນເມືອງ ຢູ່ງານວາງສະແດງສິນຄ້າດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງຈີນ ປີ 2018 ໃນນະຄອນປັກກິ່ງ, ວັນທີ 23 ຕຸລາ 2018.
ຜູ້ຢ້ຽມຊົມ ໄດ້ຮັບການແຈ້ງໃຫ້ຊາບ ກ່ຽວກັບຈໍໂທລະພາບ ການສາທິດການສອດແນມ ໃນລະດັບຂັ້ນເມືອງ ຢູ່ງານວາງສະແດງສິນຄ້າດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງຈີນ ປີ 2018 ໃນນະຄອນປັກກິ່ງ, ວັນທີ 23 ຕຸລາ 2018.

ພວກ​ພະ​ຍານ​ທີ່​ໃຫ້​ການ​ຕໍ່​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໃຫ້​ຂໍ້​ສັງ​ເກດ​ວ່າ ການ​ລົງ​ທຶນ​ເປັນ
​ຈຳ​ນວນ​ມະ​ຫາ​ສານ​ຂອງ​ຈີນ ໃນ​ດ້ານ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ​ເພື່ອ​ຕິດ​ຕາມ​ສອດແນມ​ເບິ່ງ ການ​ມີ
​ໜ້າ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ໃນ​ການ​ສື່​ສານ​ຄົ​ມ​ມະ​ນາ​ຄົມ ​ແລະ​ຕິດ​ຕໍ່​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ແນັດ ຊຶ່ງ​ເປັນ
​ຄວາມ​ສາ​ມາດ ​ທີ່​ປະ​ເທດ​ດັ່ງ​ກ່າວ ພວມ​ຊຸກ​ຍູ້​ລັດ​ຖະ​ບານປະ​ເທດ​ຕ່າງໆ ນັບ​ແຕ່​ເອ​ເຊຍ
​ໄປ​ຫາ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ ຕະ​ຫຼອດ​ທັງ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ​ລາ​ຕິນນຳ​ດ້ວຍ.

ຊາຍຄົນນຶ່ງ ເບິ່ງຈໍໂທລະພາບ ກ່ຽວກັບອຸປະກອນເທັກໂນໂລຈີການສອດແນມຕ່າງໆ ຂອງທາງການຈີນ ທີ່ຜະລິດໂດຍ ບໍລິສັດ Hikvisionຢູ່ທີ່ງານວາງສະແດງສິນຄ້າດ້ານຄວາມປອດໄພ ຂອງຈີນ ປີ 2018 ໃນນະຄອນປັກກິ່ງ, ວັນທີ 23 ຕຸລາ 2018.
ຊາຍຄົນນຶ່ງ ເບິ່ງຈໍໂທລະພາບ ກ່ຽວກັບອຸປະກອນເທັກໂນໂລຈີການສອດແນມຕ່າງໆ ຂອງທາງການຈີນ ທີ່ຜະລິດໂດຍ ບໍລິສັດ Hikvisionຢູ່ທີ່ງານວາງສະແດງສິນຄ້າດ້ານຄວາມປອດໄພ ຂອງຈີນ ປີ 2018 ໃນນະຄອນປັກກິ່ງ, ວັນທີ 23 ຕຸລາ 2018.

​ທ່ານສຽວ ຈຽງ (Xiao Qiang) ຜູ້​ກໍ່​ຕັ້ງ​ບໍ​ລິ​ສັດ China Digital Times ທີ່​ມີສຳ​ນັກ​ງານ
​ຕັ້ງ​ຢູ່​ສະ​ຫະ​ລັດກ່າວ​ວ່າ “ຈີນ​ພວມ​ສົ່ງ​ອອກ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ໄປ​ຍັງອຳ​ນາດ​ການ​
ປົກ​ຄອງ​ແບບ​ຜະ​ເດັດ​ການ​ອື່ນໆຢູ່​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ ເພື່ອ​ໃຊ້​ເປັນ​ບັນ​ຖັດຖານ​ແລະ​ຊຸກ​ຍູ້​
ລະ​ບອບ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ ແບບ​ຜະ​ເດັດ​ການ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ.”

ຈີນ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ວ່​າ ລະ​ບົບ​ການ​ຕິດ​ຕາມ​ສອດ​ແນມ​ແບບ​ຮາຍ​ເທັກ​ຂອງ​ຕົນ ແມ່ນກະ​ແຈ​
ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ການ​ຕໍ່​ສູ້​ກັບ​ອາ​ຊະ​ຍາ​ກຳແລະ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ເຫດ​ການ​ສຸກ​ເສີນ​ຕ່າງໆ ແຕ່​ລະ​ບົບ
​ດັ່ງ​ກ່າວນີ້ ຍັງ​ສາ​ມາດ​ນຳ​ໃຊ້​ເພື່ອ​ເປັນ​ມາດ​ຕະ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ສັງ​ຄົມ ​ທີ່ປັກ​ກິ່ງ​ໄດ້​ນຳ​ໃຊ້
​ເພື່ອ​ຕິດ​ຕາມ​ເບິ່ງ​ການ​ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ທາງ​ການ​ເມືອງ ແລະ​ປາບປາມ​ພວກ​ຄັດ​ຄ້ານ​
ລັດ​ຖະ​ບານ.

ພວກ​ນັກ​ວິ​ເຄາະ​ກ່າວ​ວ່າ ນີ້​ແມ່ນ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ທີ່​ບາງ​ປະ​ເທດ ​ໄດ້​ນຳ​ໃຊ້​ອຸບ​ປະ​ກອນໃໝ່
​ເຫຼົ່າ​ນີ້​.

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

Back to top
XS
SM
MD
LG