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ວັນພະຫັດ, 01 ກັນຍາ 2022
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ຈີນ ຂັບ​ໄລ່​ອະ​ດີດ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ ອອກ​ຈາກ​ພັກ​ຄອມ​ມູ​ນິ​ສ

ແຟ້ມ - ຍາມ​ຄ​ົນ​ນື່ງ​ຢືນ​ຢູ່​ໃກ້ໆ​ຮູບ​ປັ້ນ ​ຂອງ​ທຸງ​ພັກ​ຄອມ​ມູ​ນິ​ສ​ຈີນ ທີ່​ຫໍ​ພິ​ພິດ​ທະ​ພັນ​ພັກ​ຄອມ​ມູ​ນິ​ສ​ຈີນ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 26 ພຶດ​ສະ​ພາ 2022 ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ປັກ​ກິ່ງ.

ອະ​ດີດ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອະ​ວຸ​ໂສ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ຈີນ ທີ່​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ໃນ​ການ​ສືບ​ສວນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສໍ້​ລາດ​ບັງ​ຫຼວງ ໃນ​ກະ​ຊວງ​ຄວາມ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ ໄດ້​ຖືກ​ຂັບ​ໄລ່​ອອກ​ຈາກ​ພັກ​ຄອມ​ມູ​ນິ​ສ ແລະ​ຈາກກະ​ຊວງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຫຼັງ​ຈາກ​ພົບ​ວ່າ​ລາວ​ເອງ​ກໍ​ມີ​ຄວາມ​ຜິດ ​ໃນ​ຖານ​ສໍ້​ລາດ​ບັງ​ຫຼວງ ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ຣອຍ​ເຕີ້.

ອົງ​ການ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ກາ​ນ​ຮັບ​ເງິນ​ສິນ​ບົນ​ຂອງ​ຈີນ ໄດ້​ປະ​ກາດ​ການ​ເອົາ​ມາດ​ຕະ​ການ​ຕໍ່​ທ່ານ​ຫຼິວ ຢານ​ປິງ ອາ​ຍຸ 67 ປີ ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ມື້ນີ້ ຊຶ່ງ​ເປັນເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອະ​ວຸ​ໂສຄົນ​ຫຼ້າ​ສຸດ​ທີ່​ຈະ​ຖືກ​ລົງ​ໂທດ ກ່ອນ​ໜ້າ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ພັກ ຊຶ່ງ​ຈະ​ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ເດືອນ​ຕຸ​ລາ​ຈະ​ມານີ້.

ອະ​ດີດ​ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ ທ່ານ​ຫຼິວ​ແມ່ນ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອະ​ວຸ​ໂສຄົນ​ທີ 4 ​ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ຂັບ​ໄລ່ອອກ​ຈາກ​ພັກ​ແລະ​ລັດ​ຖະ​ບານ ນັບ​ແຕ່​ປີ 2019 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ.

ຄວາມ​ຜິດ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ທ່ານ​ຫຼິວ​ແມ່ນ​ມີ​ເນື້ອ​ໄນ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ ອີງ​ຕາມ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ການ​ຮັບ​ເງິນ​ສິນ​ບົນ ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ສູນ​ກາງ​ເພື່ອ​ ກວດ​ກາ​ແລະ​ລົງ​ໂທດ​ດ້ານ​ວິ​ໄນ ທີ່​ເອີ້ນ​ຫຍໍ້ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ວ່າ CCDI.

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ​ຈີນ ທ່ານ​ສີ ຈິ້ນ​ຜິງ ຊຶ່ງຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ໄດ້​ກຳ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຜູ້​ນຳ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ເປັນ​ສະ​ໄໝ​ທີ 3 ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ພັກ​ເດືອນ​ໜ້ານີ້ ​ໄດ້​ເລີ້ມ​ທຳ​ການ​ປາບ​ປາມ​ກາ​ນ​ສໍ້​ລາດ​ບັງ​ຫຼວງ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ເປັນ​ກາ​ປະ​ທັບ​ເຄື່ອງ​ໝາຍ​ໃນ​ການ​ເຂົ້າ​ກຳ​ອຳ​ນາດ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ນຶ່ງ​ທົດ​ສະ​ວັດ​ຂອງ​ທ່ານ.

ນອກ​ຈາກ​ຕ້ອງ​ຕິ​ທ່ານ​ຫຼິວ ຕໍ່​ການ “ເຮັດ​ໃຫ້ຫຼັກອຸ​ດົມ​ການ​ແລະ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ພັງ​ທະ​ລາຍ​ລົງ” ແລະ “ສູນ​ເສຍ​ຫຼັກ​ການ​ຂອງ​ພັກ​ແລ້ວ” ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ສູນ​ກາງ​ເພື່ອກວດ​ກາ​ແລະ​ລົງ​ໂທດ​ດ້ານ​ວິ​ໄນ​ ຍັງ​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ຫຼິວ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ “ແກັ່ງ​ການ​ເມືອງ” ຂອງ​ຊຸນ​ຫຼີ​ຈຸນ ອະ​ດີດ​ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ ທີ່​ຖືກ​ຂັບ​ໄລ່​ອອກ​ຈາກ​ພັກ​ຍ້ອນ​ອາ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ ແລະ​ການ​ສໍ້​ລາດ​ບັງ​ຫຼວງ​ໃນ​ປີ 2021.

ໃນ​ອີກ​ດ້ານ​ນຶ່ງນັ້ນ ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ສູນ​ກາງ​ເພື່ອກວດ​ກາ​ແລະ​ລົງ​ໂທດ​ດ້ານ​ວິ​ໄນ​ຍັງ​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ຫວັງ ​ບິນ ອະ​ດີດ​ປະ​ທານ ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ປະ​ກັນ​ໄພຈີນ 601628.SS ແລະ​ເປັນ​ອະ​ດີດ​ຫົວ​ໜ້າ​ພັກ​ຄອມ​ມູ​ນິ​ສ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ດັ່ງ​ກ່າວ ກໍ​ໄດ້​ຖືກ​ຂັບ​ໄລ່​ອອກ​ຈາກ​ພັກ ແລະ​ປົດ​ອອກ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ ຍ້ອນ​ຮັບ​ເງິນ​ສິນ​ບົນ​ແລະ​ສໍ້​ລາດ​ບັ​ງ​ຫຼວງ.

ທ່ານ​ຫວັງ​ຖືກ​ພົບ​ວ່າ​ຮັບ​ເງິນ​ສິນ​ບົນ​ແລະ​ໃຊ້​ອຳ​ນາດ​ໄປ​ໃນ​ທາງ​ທີ່​ບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ເພື່ອ​ສະ​ແຫວງ​ຫາ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ສຳ​ລັບ​ບຸກ​ຄົນ​ອື່ນໆ ອີງ​ຕາມ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ສູນ​ກາງ​ເພື່ອກວດ​ກາ​ແລະ​ລົງ​ໂທດ​ດ້ານ​ວິ​ໄນ​ຂອງ​ພັກ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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