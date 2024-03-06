ອະດີດລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຈີນ ແມ່ນສາຍລັບ ຫຼື ຜູ້ຮັກສາຄວາມລັບຂອງລັດ? 

ເມື່ອຈີນເປີດກອງປະຊຸມສະພາພັກປະຊາຊົນແຫ່ງຊາດຈີນ (NPC) ປະຈຳປີ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້, ດາວເດັ່ນຄົນນຶ່ງຈາກການເຕົ້າໂຮມກັນໃນປີກາຍນີ້ ບໍ່ໄດ້ຢູ່ທີ່ນີ້ ກໍຄື: ອະດີດລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ຈິນ ກັງ (Qin Gang).
ກ່ອນກອງປະຊຸມໃນປີນີ້, ສື່ມວນຊົນຂອງທາງການຈີນ ໄດ້ປະກາດວ່າ ທ່ານ ຈິນ (Qin) ໄດ້ລາອອກຈາກການເປັນຜູ້ແທນ NPC ແລ້ວ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການປະກາດດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ສົ່ງຜົນພຽງເລັກນ້ອຍຕໍ່ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ວ່າ ເປັນຫຍັງທ່ານ ຈິນ (Qin) ຈຶ່ງບໍ່ປາກົດຕົວຕໍ່ສາທາລະນະຕັ້ງແຕ່ທ້າຍເດືອນມິຖຸນາປີກາຍ ແລະ ເປັນຫຍັງທ່ານຈຶ່ງຖືກປົດອອກຈາກຕຳແໜ່ງຢ່າງກະທັນຫັນ 7 ເດືອນຫຼັງຈາກທ່ານເລີ່ມຕົ້ນເຮັດວຽກ.
ລາຍງານທີ່ອ້າງເຖິງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍ ແລະກ່ຽວຂ້ອງກັນ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ການບໍ່ປາກົດໂຕຂອງທ່ານ ອາດມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການສອດແນມ ແລະບາງເທື່ອ ທ່ານອາດເສຍຊີວິດ ຫຼືຂ້າຕົວຕາຍ. ບາງຄົນໄດ້ເນັ້ນຄວາມສົນໃຈໃສ່ຄວາມສຳພັນແບບຄວາມຮັກ ຫຼື ໂຣແມນຕິກ ທີ່ທ່ານມີກັບອະດີດພິທີກອນໂທລະພາບຊອງຈີນ ທ່ານນາງ ຝູ ສ່ຽວທຽນ (Fu Xiaotian), ຜູ້ທີ່ເຄີຍປາກົດໂຕຕໍ່ສາທາລະນະນັບຕັ້ງແຕ່ນາງໄດ້ລົງຂໍ້ຄວາມໃນ Twitter ເມື່ອເດືອນເມສາທີ່ຜ່ານມາ ໃນຂະນະທີ່ກໍາລັງເດີນທາງໄປເຖິງຈຸດຫມາຍປາຍທາງທີ່ບໍ່ໄດ້ບອກລະອຽດ.
ທ່ານ ເດນນິສ ໄວເດີ (Dennis Wilder), ອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງສະຫະລັດ, ບອກກັບທ່ານ ບີລ ກາລໂລ (Bill Gallo) ຫົວໜ້າຫ້ອງການຂ່າວ ປະຈຳນະຄອນໂຊລ ຂອງ ວີໂອເອ ວ່າ: “ພະຍາຍາມໃຫ້ຄົນຈີນເວົ້າເລື່ອງຂອງ ທ່ານ ຈິນ ກັງ (Qin Gang) ວ່າ ເປັນແນວໃດ, ເຈົ້າຈະບໍ່ໄດ້ມັນດອກ. ເພາະວ່າພວກເຂົາບໍ່ສາມາດເວົ້າກ່ຽວກັບມັນໄດ້, ເພາະວ່າຄວາມຈິງ ກໍຄືມັນແມ່ນການສືບລັບ.”
ຟໍຣັມສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ