ຈີນ ປະນາມ ກົດໝາຍ ປ້ອງກັນປະເທດ ສຫລ ສະບັບໃໝ່ ທີ່ກ່າວເຖິງ ໄຕ້ຫວັນ

ຈີນ ກ່າວຢ້ຳຢ່າງແຂງຂັນວ່າ ຕົນຈະຄັດຄ້ານ ຕໍ່ການຕິດຕໍ່ທາງທະຫານໃດໆກໍຕາມ
ລະຫວ່າງສະຫະລັດແລະໄຕ້ຫວັນ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ມີການຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍ
ປ້ອງກັນປະເທດສະບັບໃໝ່ ຂອງສະຫະລັດ ທີ່ອາດນຳໄປສຸູ່ການສົ່ງກຳປັ່ນລົບໄປ
ຢ້ຽມຢາມໄຕ້ຫວັນ.
“ຈີນ ແມ່ນຄັດຄ້ານຢ່າງແຂງຂັນ ຕໍ່ການແລກປ່ຽນຢ່າງເປັນທາງການ ບໍ່ວ່າໃນຮູບ
ແບບໃດແລະການຕິດຕໍ່ທາງທະຫານໃດໆທັງສິ້ນ ລະຫວ່າງສະຫະລັດ ກັບ ໄຕ້
ຫວັນ,”ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງຈີນ ທ່ານ Lu
Kang ທີ່ໄດ້ກ່າວ ໃນວັນຈັນວານນີ້.
ທ່ານ Kang ໄດ້ກ່າວວ່າ ປັກກິ່ງ “ໄດ້ສະແດງອອກຢ່າງແບບບໍ່ຜ່ອນຜັນ” ຕໍ່ວໍຊິງຕັນ
ກ່ຽວກັບພາກສ່ວນກ່ຽວກັບໄຕ້ຫວັນ ໃນກົດໝາຍປ້ອງກັນຊາດຂອງສະຫະລັດ ສົກປີ
2018 ທີ່ຮັບຜ່ານໂດຍລັດຖະສະພາ ໃນວັນສຸກຜ່ານມານີ້.
ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ທຳນຽບຫ້າແຈ ນຳສະເໜີລາຍງານຕໍ່ລັດຖະສະພາ
ເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທີ່ຈະຈັດຕັ້ງການຢ້ຽມຢາມຄືນໃໝ່ ລະຫວ່າງກອງທັບເຮືອ
ຂອງສະຫະລັດ ແລະໄຕ້ຫວັນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ