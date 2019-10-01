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​ຈີນ ສະ​ເຫລີມສະ​ຫລອງ ວັນ​ສ້າງ​ຕັ້ງ ພັກ​ຄອມ​ມິວ​ນິ​ສ ທີ່​ປົກ​ຄອງ ​ປະ​ເທດ ຄົບ​ຮອບ 70 ປີ​ ໃນມື້ນີ້ ວັນ​ທີ 1 ຕຸ​ລາ

ກະ​ດານ​ໃຫຍ່​ຖືກ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ຈະ​ຕຸ​ລັດ​ທຽນ ອັນ​ເໝິນ ເພື່ອ​ກະ​ກຽ​ມ ການ​ສະ​ເຫລີມ​ສະ​ຫລອງວັນ​ສ້າງ​ຕັ້ງ ສາ​ທາ​ລະ​ນະລັດປະ​ຊາ​ຊົນ​ຈີນ ຄົບ​ຮອບ 70 ປີ​ໃນ​ວັນ​ທີ 1 ຕຸ​ລາ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ປັກ​ກິ່ງ.

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ຈີນ​ໄດ້​ສະ​ແດງອວດ​ອ້າງ​ໃຫ້​ເຫັນເຖິງຄວາ​ມ​ອາດ​ສາ​ມາດ​ທາງ​ທະ​ຫານ​ຂອງ​ຕົນ ຢູ່​ໃນ​ການ​ແຫ່​ຂະ​ບວນແບບພິ​ຖີ​ພິ​ຖັນໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານມື້ນີ້ ເພື່ອ​ສະ​ຫລອງວັນ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ປະ​ເທດ​ຄົບ​ຮອບ 70 ປີ ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ປົກ​ຄອງ​ຂອງ​ພັກ​ຄອມ​ມີວ​ນິ​ສ​.

ໂດຍ​ການ​ແຕ່ງ​ໂຕ​ໃນ​ຊຸດ​ສີ​ຂີ້​ເທົ່າ​ແບບ​ດຽວ​ກັນ​ກັບ​ຜູ້​ນຳພັກ​ທີ່​ມີ​ຊື່​ສຽງໂດ່ງ​ດັງ ມາວ ເຈິ​ຕຸງ, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ​ສີຈິ້ນ​ຜິງ ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີດັ່ງ​ກ່າວ​ຮ່ວມ​ກັນ​ກັບ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫລີ ເຄີ​ສຽງ ແລະ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສະ​ມາ​ຊິກ​ພັກ​ຄົນ​ອື່ນໆ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ທະ​ຫານ​ຫລາຍ​ຮ້ອຍ​ຄົນ​ເດີນ​ສວນ​ສະ​ໜາມ​ຜ່ານ​ຈະ​ຕຸ​ລັດ​ທຽນ​ອັນ​ເໝິນ, ບ່ອນ​ທີ່​ທ່ານ​ມາວໄດ້​ປະ​ກາດ​ການ​ສ້າງ​ປະ​ເທດ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຈີນ​ຂຶ້ນ​ໃນວັນ​ທີ 1 ຕຸ​ລາ ປີ 1949 ນັ້ນ​ໄປ.

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈີນ, ທ່ານ ສີ ຈິ້ນ​ຜິງ ຢືນ​ຢູ່​ລົດ​ທີ່​ເປີດ​ຫລັງ​ຄາ ໂບກ​ມື​ໃສ່​ທະ​ຫານ ແລະ​ປວງ​ຊົນ​ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວ​ມ​ໃນ​ງານ
ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈີນ, ທ່ານ ສີ ຈິ້ນ​ຜິງ ຢືນ​ຢູ່​ລົດ​ທີ່​ເປີດ​ຫລັງ​ຄາ ໂບກ​ມື​ໃສ່​ທະ​ຫານ ແລະ​ປວງ​ຊົນ​ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວ​ມ​ໃນ​ງານ

ໃນ​ການ​ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ທີ່​ຖ່າຍ​ທອດ​ສົດ​ຜ່ານທາງ​ໂທ​ລະ​ພາບ​ແຫ່ງ​ຊາດນັ້ນ​, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ​ສີ ໄດ້​ປະ​ກາດ​ວ່າ "ບໍ່​ມີ​ກຳ​ລັງ​ໃດໆ" ຈະ​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພື້ນ​ຖານ​ຂອງ​ຈີນ​ສັ່ນ​ສະ​ເທືອນ​ໄດ້, ບໍ່​ມີ​ກຳ​ລັງ​ໃດທີ່​ຈະ​ສ​ະ​ກັດ​ກັ້ນ​ຄວາມ​ກ້າວ​ໜ້າ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຈີນ​ໄວ້​ໄດ້.

​ໃນ​ເວ​ລາ​ຕໍ່​ມາ ທ່ານ ສີ​ ກໍ​ໄດ້​ເຂົາ​ໄປ​ໃນ​ລົດລີ​ມູ​ຊີນ ແລະຢືນ​ຢູ່​ໃນ​ຊ່ອງ​ຂອງ ຫລັງ​ຄາຂອງລົດ​ທີ່​ເປີດໄວ້ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ລົດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແລ່ນ​ຜ່ານແຖວ​ຂອງ​ທະ​ຫານ ແລະ​ອາ​ວຸດ​ຍຸ​ໂທ​ປະ​ກອນ​ທາງ​ທະ​ຫານ, ຊຶ່ງ​ລວມ​ທັງລົດບັນ​ທຸກທີ່​ຕິດ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ ແລະ​ລົດຫຸ້ມ​ເກາະ​ຂົນ​ສົ່ງ​ທະ​ຫານທີ່​ກັນ​ກະ​ສູນ​ໄດ້ໄປ.

ມີການ​ຍິງ​ປື​ນ​ຄຳ​ນັບທີ່​ເປັນ​ສັນ​ຍາ​ລັກ 70 ລູກ ຈາກນັ້ນກໍ​ມີ​ການ​ແຫ່ຂະ​ບວນທີ່​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ທາງ​ທະ​ຫານ​ໃໝ່​ສຸດ​ຂອງ​ຈີນ, ຊຶ່ງ​ລວມ​ທັງ ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂີ​ປະ​ນ​ວຸດ​ທີ່​ຍິງ​ຂ້າມ​ທະ​ວີບ​ໄດ້ນຶ່ງລູກ, ຊຶ່ງອີງ​ຕາມ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ນັກ​ວິ​ໄຈ​ເຫດ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ສາ​ມາດ​ບັນ​ທຸກ​ຫົວ​ອາ​ວຸດ​ນິວ​ເຄ​ລຍ​ຫລາຍ​ລູກເພື່ອໃຫ້​ຍິງ​ໄປ​ໄກຫລາຍ​ພັນ​ກິ​ໂລ​ແມັດ​ໄດ້.

ຜູ້​ຈັດ​ງານນີ້ ​ໄດ້​ມີແຜນ​ທີ່​ຈະ​ປ່ອຍ​ນົກກາງ​ແກ 70,000 ໂຕ​ ຢູ່​ໃນ​ຕອນ​ທ້າຍ​ຂອງ​ງານ ເພື່ອໃຫ້​ເປັນ​ສັນ​ຍາ​ລັກ​ຂອ​ງ​ສັນ​ຕິ​ພາບ.

ອ່ານ​ຂ​່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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