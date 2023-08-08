ຈີນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຟິລິບປິນ ຖອນກຳປັ່ນລົບ ທີ່ເປ່ເພ ອອກຈາກເຂດເກາະດອນທີ່ມີບັນຫາຂັດແຍ້ງກັນ ໃນທະເລຈີນໃຕ້

ຈີນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຟີລິບປີນຖອນກຳປັ່ນລົບທີ່ຖືກປະຖິ້ມ ຈາກການນໍາໃຊ້ເປັນຖານຍຶດຄອງອອກຈາກເຂດເກາະດອນທີ່ມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງກັນໃນທະເລຈີນໃຕ້.
ການຮຽກຮ້ອງຈາກປັກກິ່ງ ໃນວັນອັງຄານນີ້ ມີຂຶ້ນສາມມື້ຫຼັງຈາກກຳປັ່ນຍາມຝັ່ງຂອງຈີນ ໄດ້ຍິງປືນໃຫຍ່ພະລັງນໍ້າໃສ່ກຳປັ່ນກອງທັບເຮືອຟີລິບປິນ ທີ່ກຳລັງແລ່ນເຂົ້າໄປເຂດເກາະຫາດຊາຍ ຫຼືທີ່ເອີ້ນວ່າ Second Thomas Shoal ໃນພາລະກິດການລຳລຽງສະໜອງສະບຽງ. ມະນີລາ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການກະທຳຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຍາມຝັ່ງຂອງຈີນ ໄດ້ຂັດຂວາງບໍ່ໃຫ້ ກຳປັ່ນຂົນສົ່ງສະບຽງ 1 ໃນ 2 ລຳ ຂົນສະບຽງທີ່ຈຳເປັນລົງ ໃຫ້ກອງທະຫານຂອງຟິລິບປິນ ທີ່ເຝົ້າຍາມຢູ່ແຄມຝັ່ງທະເລ ເທິງກຳປັ່ນທະຫານເຮືອທີ່ຈອດງ່ຽງຢູ່ນັ້ນ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈີນໄດ້ອອກຖະແຫຼງການ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຟີລິບປິນຖອນກຳປັ່ນລຳດັ່ງກ່າວ ອອກຈາກເກາະຫາດຊາຍ Second Thomas Shoal ໂດຍໄວ ແລະ ຄືນສະຖານະພາບໃຫ້ກຳປັ່ນນັ້ນ ກັບຄືນຢູ່ສະຖານະວ່າງເປົ່າຄືໃນເມື່ອກ່ອນ.
ແຕ່ທ່ານ Jonathan Malaya, ໂຄສົກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຟີລິບປິນ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ຟີລິບປິນ “ຈະບໍ່ປະຖິ້ມຕຳແໜ່ງຂອງພວກເຮົາຢູ່ເກາະຫາດຊາຍ Ayungin Shoal,” ໂດຍໃຊ້ຊື່ໝູ່ເກາະນີ້ວ່າ Second Thomas Shoal.