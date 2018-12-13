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ຈີນ​​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ຂອງ​ກາ​ນາ​ດາ ຄົນ​ທີ​ສອງ ​ໄດ້​ຖືກ​ຈັບກຸມ ຢູ່​ຈີນ

ທ່ານ ໄມ​ໂຄລ໌ ໂຄວ​ຣິກ (Michael Kovrig), ​ອະ​ດີດນັກການ​ທູດ (ຊ້າຍ) ແລະ ທ່ານ ໄມ​ໂຄລ໌ ສະ​ແປ​ວໍ​ຣ໌ (Michael Spavor) ທີ່​ ປຶກ​ສາ​ທາງ​ທຸ​ລະ​ກິດ ຊາວ​ກາ​ນາ​ດາ

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ຈີນ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ຂອງ​ກາ​ນາ​ດາຄົນ​ທີ​ສອງ​ໄດ້​ຖືກ​ຄຸມ​ຂັງໄວ້ ຍ້ອນ​ມີ​ການ
​ສົງ​ໄສວ່າ ​ຈະ​ເປັນ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ຕໍ່ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ແຫ່ງ​ຊາດຂອງ​ຈີນ, ທີ່​ປາ​ກົດ​ວ່າ
ເປັນ​ການ​ແກ້​ແຄ້ນ​ຄືນ ​ຕໍ່​ການ​ທີ່​ກາ​ນາ​ດາ​ໄດ້​ຈັບ​ກຸມຜູ້​ບໍ​ລິ​ຫານຂັ້ນ​ສູງ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ
​ດ້ານ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ​ຂອງ​ຈີນ.ທ່ານ ລູ ກັງ, ໂຄສົກກະຊວງການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຈີນ, ກ່າວ​
ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ ຢູ່​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ປັກ​ກິ່ງ​ ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ມື້ນີ້​ວ່າ ທັງທ່ານ ໄມ​ໂຄລ໌ ສະ​
ແປ​ວໍ​ຣ໌ (Michael Spavor) ທີ່​ປຶກ​ສາ​ທາງ​ທຸ​ລະ​ກິດ ແລະທ່ານ ໄມ​ໂຄລ໌ ໂຄວ​ຣິກ
(Michael Kovrig), ​ອະ​ດີດ​ນັກການ​ທູດ, ໄດ້​ຖືກ​ຄຸມ​ຂັງ ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ຜ່ານ​ມານີ້ຍ້ອນ​
ຖືກ​ສົງ​ໄສວ່າ "ໄດ້​ມີການເຄື່ອນ​ໄຫວທີ່​ເປັນ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ຕໍ່ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ແຫ່ງ​ຊາດ
ຂອງ​ຈີນ." ທ່ານ​ ລູ ເວົ້າ​ອີກວ່າ ສິດທິທາງ​ກົດ​ໝາຍ​ຂອງຊາວ​ກາ​ນາ​ດາ​ທັງ​ສອງ​ຄົນ
ກຳ​ລັງ "ໄດ້​ຮັບ​ການຄຸ້ມ​ຄອງ."

​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ສານ​ທາງ​ການ​ສຳ​ລັບ​ແຂວງຫລຽວ​ໜິງທີ່​ຢູ່​ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ເໜືອ
​ຂອງ​ປະ​ເທດ ເວົ້າ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ມື້ນີ້​ວ່າ ທ່ານ ສະ​ແ​ປ​ວໍ​ຣ໌ (Spavor) ໄດ້​ຖືກ​ເອົາ​ໄປສອບ
​ສວນໂດຍ​ກຳ​ລັງ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ​ຂອງ​ລັດ ຢູ່​ໃນ​ເມືອງແດນດົງ (Dandong). ທ່ານ
ສະ​ແປ​ວໍ​ຣ໌ (Spavor) ແມ່ນ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ຂອງຫ້ອງການ​ແລກປ່ຽນດ້ານ​ວັດ​ທະ​ນາ​ທຳ
ພຽກ​ຕູ (Paektu Cultural Exchange) ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຫ້ອງ​ການຈັດ​ການ​ແລກ​ປ່ຽນ​ທາງ​ກິ​ລາ
ແລະ​ການ​ສຶກ​ສາ​ກັບ​ເກົາ​ຫລີ​ເໜືອ. ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ໃຊ້​ເປັນ​ນາຍ​ແປ​ພາ​ສາ ແລະ​ເປັນ​ຜູ້​ອຳ
ນວຍ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ ໃຫ້​ແກ່ການໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ເກົາ​ຫລີ​ເໜືອ​ຂອງ​ທ່ານ ເດນ​ນິ​ສ ຣອດ
​ແມນ (Dennis Rodman) ທີ່​ມີ​ຊື່​ສຽງ​ໂດ່ງ​ດັງຂອງ​ສະ​ມາ​ຄົມບານ​ສົ່ງ​ແຫ່ງ​ຊາດ ທີ່​ອອກ
​ກິນ​ເບ້ຍ​ບຳ​ນານ​ແລ້ວ ແລະກໍ​ໄດ້​ພົບ​ກັບ​ຜູ້​ນຳ​ເກົາ​ຫລີ​ເໜືອ, ທ່ານ ກິມ ຈົງ​ ອຶນ ດ້ວຍ​
ຕົວ​ເອງ.

​ສ່ວນ ທ່ານ ໂຄວ​ຣິກ (Kovrig) ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ກັກຂັງ​ຢູ່​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ປັກ​ກິ່ງນັ້ນ ແມ່ນ​ເປັນ​ທີ່​ປຶກ
​ສາ​ຂັ້ນ​ສູງ​ ສຳລັບພາກເໜືອ​ຂອງເຂດເອເຊ​ຕາ​ເວັນ​ອອກຂອງ​ກຸ່ມ​ວິ​ກິດ​ການ​ສາ​ກົນ ທີ່​ທຳ​
ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າຊອກ​ຫາ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ຄວາມ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ລະ​ດັ​ບ​ໂລກ​ຢ່າງ​ສັນ​ຕິ​ວິ​ທີ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ໃຊ້
​ກາ​ນາ​ດາ ​ໃນ​ນາມ​ເປັນ​ນັກ​ການ​ທູດ​ປະ​ຈຳ​ປັກ​ກິ່ງ, ຮົງ​ກົງ ແລະ​ບ່ອນ​ອື່ນໆອີກ ແຕ່​ປີ
2003 ຫາ 2016.

ພາບ​ທີ່​ຖ່າຍ​ຈາກວີ​ດິ​ໂອ​ໃນ​ວັນ​ທີ 28 ມີ​ນາ, 2018 ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ທ່ານ ທ່ານ ໄມ​ໂຄລ໌ ໂຄວ​ຣິກ (Michael Kovrig), ​ອະ​ດີດ​ນັກການ​ທູດກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ໃຫ້​ສຳ​ພາດ​ຢູ່​ຮົງ​ກົງ
ພາບ​ທີ່​ຖ່າຍ​ຈາກວີ​ດິ​ໂອ​ໃນ​ວັນ​ທີ 28 ມີ​ນາ, 2018 ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ທ່ານ ທ່ານ ໄມ​ໂຄລ໌ ໂຄວ​ຣິກ (Michael Kovrig), ​ອະ​ດີດ​ນັກການ​ທູດກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ໃຫ້​ສຳ​ພາດ​ຢູ່​ຮົງ​ກົງ

​ການ​ຈັບ​ກຸມ​ທ່ານ ໂຄວ​ຣິກ (Kovrig) ແລະ​ທ່ານ ສະ​ແປ​ວໍ​ຣ໌ (Spavor) ແມ່ນ​ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ເວ​
ລານານກວ່າ ອາ​ທິດ​ນຶ່ງ​ພຽງ​ໜ້ອຍ​ດຽວ​ຫລັງ​ໂດຍຕຳ​ຫລວດ​ກາ​ນາ​ດາ ທີ່ໄດ້​ຈັບ​ກຸມ ທ່ານ
​ນາງ ເມັງ ຫວານຊູ (Meng Wanzhou), ຜູ້​ບໍ​ລິ​ຫານບໍໍລິ​ສັດໂທ​ລະ​ຄົ​ມ​ມະ​ນາ​ຄົມ​ຂອງ​ຈີນ
ຢູ່​ສະ​ໜາມ​ບິນ​ແວນ​ຄູ​ເວີ ໂດຍ​ອີງ​ຕາມ​ໜັງ​ສື​ໝາຍ​ຈັບ​ຕົວ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ. ທ່ານ​ນາງ​ຖືກ
​ກ່າວ​ຫາວ່າ ໄດ້​ລະ​ເມີດ​ມາດ​ຕະ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດຕໍ່​ອີ​ຣ່ານ.

ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາ​ຂອງ​ກາ​ນາ​ດາ​ທ່ານ​ນຶ່ງ ໄດ້​ປ່ອຍ​ຕົວ​ທ່ານ​ນາງ ດ້ວຍເງິນ​ປະ​ກັນ​ໂຕ ໃນ​ວັນ​ອັງ​
ຄານ​ຜ່ານ​ມາ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ທ່ານ​ນາງ​ກຳ​ລັງ​ລໍ​ຖ້າ​ການ​ຮັບ​ຟັງຄຳໃຫ້ການ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສົ່ງ​
ຕົວທ່ານ​ນາງ​ໃຫ້​ແກ່​ສະ​ຫະ​ລັດ. ທ່ານ​ນາງ ເມັງ ຕ້ອງ​ໄດ້ ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ British Columbia
ແລະ​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ເຮືອນ​ຂອງສາ​ມີທ່ານນາງ. ທ່ານ​ນາງ​ຍັງ​ຕ້ອງ​ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ການຕິດຕາມ
ຕະ​ຫລອດ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ.

ພາບ​ໃນ​ໂທ​ລະ​ທັດ ຊ່ອງ CTV ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຮູບ​ຂອງທ່ານ​ນາງ​ເມັງ, ຫົວ​ໜ້າ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດຮ​ວາ​ເຫວີຍ ຍ່າງ​ອອກ​ຈາກ​ສານ ພາຍ​ຫລັງ​ມີ​ການ​ຮັບ​ຟັງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການວາງ​ເງິນ​ປະ​ກັນ​ຕົວ​ອອກ​ມາໃນ​ເມືອງ British Columbia Superior Courts ໃນ​ວັນ​ທີ 11 ທັນ​ວາ 2018
ພາບ​ໃນ​ໂທ​ລະ​ທັດ ຊ່ອງ CTV ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຮູບ​ຂອງທ່ານ​ນາງ​ເມັງ, ຫົວ​ໜ້າ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດຮ​ວາ​ເຫວີຍ ຍ່າງ​ອອກ​ຈາກ​ສານ ພາຍ​ຫລັງ​ມີ​ການ​ຮັບ​ຟັງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການວາງ​ເງິນ​ປະ​ກັນ​ຕົວ​ອອກ​ມາໃນ​ເມືອງ British Columbia Superior Courts ໃນ​ວັນ​ທີ 11 ທັນ​ວາ 2018

ທ່ານ​ນາງ ​ເມັງ ​ເປັນ​ຫົວ​ໜ້າ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ ຮ​ວາ​
ເຫວີຍທີ່​ເປັນ​ບໍ​ລິ​ສັດ ​ຍັກ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ຈີນ​ທາງ​ດ້ານໂທ​ລະ​ຄົມ ແລະ​ເປັນບໍ​ລິ​ສັດ​ທີ່​ສ້າງ
​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ​ມາໂດຍພໍ່​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ ທີ່​ເປັນ​ບໍ​ລິ​ສັດຜະ​ລິດ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ມື​ຖືໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ
​ໂລກ ບໍ​ລິ​ສັດ​ນຶ່ງ. ຄອບ​ຄົວ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ ມີ​ເງິນ​ຫລາຍ​ຕື້​ໂດ​ລາ.

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