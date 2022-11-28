ຄະນະກວດກາຂອງຈີນພວມເຮັດວຽກໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ເພື່ອຫາທາງຢຸດເຊົາການປະທ້ວງທີ່ໄດ້ຮັບແຮງຂັບດັນຈາກສື່ສັງຄົມແບບບໍ່ຄ່ອຍເຫັນ ທີ່ໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນຢູ່ຕາມຫົວເມືອງໃຫຍ່ໆ ເມື່ອວັນທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານມານີ້ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະຕິຮູບທາງດ້ານການເມືອງ ແລະສິ້ນສຸດການລັອກດາວກ່ຽວກັບໂຄວິດ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຝຣັ່ງຈາກນະຄອນຊຽງໄຮ້.
ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ຜູ້ຄົນພາກັນລົງສູ່ຖະໜົນຫົນທາງໃນຫົວເມືອງໃຫຍ່ຫຼາຍໆແຫ່ງ ຢູ່ທົ່ວປະເທດຈີນ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສິ້ນສຸດການລັອກດາວກ່ຽວກັບໂຄວິດແລະມີເສລີພາບຫຼາຍຂຶ້ນທາງດ້ານການເມືອງ ໃນຄື້ນຟອງຂອງການປະທ້ວງຢູ່ໃນທົ່ວປະເທດແບບບໍ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນນັບຕັ້ງແຕ່ການໂຮມຊຸມນຸມປະທ້ວງເພື່ອປະຊາທີປະໄຕໃນປີ 1989 ທີ່ໄດ້ຖືກທັບມ້າງ.
ເຫດໄຟໄໝ້ທີ່ຮ້າຍແຮງ ຢູ່ນະຄອນອູຣຸມຈີ ເມືອງເອກຂອງເຂດຊິນຈຽງທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງຈີນ ໄດ້ເປັນຕົວຊ່ວຍ ທີ່ພາໃຫ້ປະຊາຊົນມີຄວາມໂກດແຄ້ນ ຊຶ່ງຫຼາຍໆຄົນໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ການລັອກດາວກ່ຽວກັບໂຄວິດທີ່ເປັນອຸບປະສັກຂັດຂວາງຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມໃນການກູ້ໄພ.
ແຕ່ນອກນັ້ນແລ້ວ ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ມີການຮຽກຮ້ອງທີ່ສຳຄັນເພື່ອໃຫ້ມີສິດເສລີພາບທາງດ້ານການເມືອງຫຼາຍຂຶ້ນ ຊຶ່ງບາງຄົນແມ່ນກະທັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານສີ ຈີ້ນຜິງ ປະທານປະເທດຈີນ ລາອອກ ຊຶ່ງເມື່ອໄວໆມານີ້ ທ່ານຫາກໍໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງຜູນຳຂອງປະເທດ ແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກອນເປັນສະໄໝທີສາມ.
ຝູງຊົນຂະໜາດໃຫຍ່ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນໃນວັນອາທິດວານນີ້ ທີ່ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງແລະທີ່ນະຄອນຊຽງໄຮ້ ບ່ອນທີ່ຕຳຫຼວດໄດ້ປະທະກັບພວກປະທ້ວງໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າພະຍາຍາມຂັດຂວາງບໍ່ໃຫ້ກຸ່ມດັ່ງກ່າວໄປເຕົ້າໂຮມກັນທີ່ຖະໜົນວູລູມູຈີ ຊຶ່ງເປັນຊື່ພາສາຈີນກາງ ສຳລັບນະຄອນອູຣຸມຈີ.
ຝູງຊົນທີ່ເລີ້ມໄປເຕົ້າໂຮມກັນແຕ່ຕອນກາງຄືນ ຊຶ່ງບາງຄົນຮ້ອງຂຶ້ນວ່າ “ສີ ຈີ້ນຜິງ ຈົ່ງລາອອກ! CCP ຈົ່ງລາອອກ!” ໄດ້ຖືກຂັບໄລ່ໃນຕອນເຊົ້າວັນອາທິດ.
ແຕ່ປາກົດວ່າໃນຕອນບ່າຍ ຫຼາຍຮ້ອຍຄົນໄດ້ໄປເຕົ້າໂຮມກັນອີກ ຢູ່ໃນບໍລິເວນດຽວກັນນີ້ ພ້ອມດ້ວຍແຜ່ນເຈ້ຍເປົ່າແລະດອກໄມ້ເພື່ອທຳການປະທ້ວງແບບສະຫງົບ ອີງຕາມພວກທີ່ເຫັນເຫດການກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວຝຣັ່ງ AFP.
ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ມີບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 400 ຄົນໄດ້ໄປເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ແຄມແມ່ນ້ຳເປັນເວລາຫຼາຍໆຊົ່ວໂມງ ຊຶ່ງບາງຄົນໃນນັ້ນຮ້ອງຂຶ້ນວ່າ “ພວກເຮົາແມ່ນປະຊາຊົນຊິນຈຽງ! ຊາວຈີນຈົ່ງອອກໄປ.
ນັກຂ່າວຂອງອົງການ AFP ຢູ່ທີ່ບ່ອນປະທ້ວງກ່າວວ່າ ຝູງຊົນພາກັນຮ້ອງເພງຊາດແລະຟັງການກ່າວຄຳປາໄສ ໃນຂະນະທີ່ຢູ່ອີກກ້ຳນຶ່ງຂອງແຄມຝັ່ງແມ່ນ້ຳມີລົດຕຳຫຼວດຈອດລຽງລາຍຖ້າຢູ່.
ນັກຂ່າວ AFP ຢູ່ບ່ອນປະທ້ວງທີ່ນະຄອນຊຽງໄຮ້ ໃນຕອນເຊົ້າວັນຈັນມື້ນີ້ ໄດ້ເຫັນການມີໜ້າເພີ້ມຂຶ້ນຂອງຕຳຫຼວດ ພ້ອມດ້ວຍການຕັ້ງຮົ້ວສີຟ້າຢູ່ຕາມທາງຍ່າງເພື່ອຢຸດເຊົາບໍ່ໃຫ້ມີການປະທ້ວງຕື່ມ.