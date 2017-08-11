36 ຄົນ ເສຍຊີວິດ ຍ້ອນ ລົດໂດຍສານ ເກີດອຸປະຕິເຫດ ໃນປະເທດຈີນ

ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນກ່າວວ່າ ຢ່າງໜ້ອຍ 36 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ ແລະອີກ 13 ຄົນໄດ້ຮັບ
ບາດເຈັບ ຍ້ອນລົດໂດຍສານເກີດອຸປະຕິເຫດ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ຢູ່ທີ່ແຂວງ Shaanxi
ທາງພາກກາງຂອງຈີນ.
ຜູ້ບາດເຈັບໄດ້ຖືກສົ່ງໄປໂຮງໝໍ ໃນຂະນະທີ່ການພະຍາມກູ້ໄພ ແລະການສືບສວນ
ກ່ຽວກັບອຸປະຕິເຫດນີ້ ຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ໄປ.
ລົດໂດຍສານນີ້ ໄດ້ເດີນທາງຈາກເມືອງ Chengdu ເມືອງຫລວງຂອງແຂວງ Sichuan
ໃນຕອນແລງວັນພະຫັດວານນີ້ ແລະມຸ່ງໜ້າໄປສູ່ເມືອງ Luoyang ໃນແຂວງ Henan.
ກ່ອນທ່ຽງຄືນໜ້ອຍນຶ່ງ ຕຳຫລວດກ່າວວ່າ ລົດໂດຍສາທີ່ເດີນທາງໄກຄັນນີ້ ໄດ້ຕຳເອົາ
ຝາອຸໂມງ Qinling ທີ່ເປັນສ່ວນນຶ່ງ ຂອງທາງດ່ວນ ເມືອງ Xi’an ຫາເມືອງ Hanzhong.
ຮູບພາບທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ໂດຍອົງການຂ່າວ Xinhua ຂອງທາງການຈີນ ສະແດງໃຫ້ວ່າ
ທາງໜ້າລົດໂດຍສານສີແດງ ຫຍໍ້ເຂົ້າຍ້ອນແຮງກະທົບ. ຍັງບໍ່ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງເທື່ອວ່າ
ອຸປະຕິເຫດນີ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຫລືຢູ່ນອກອຸໂມງ. ອົງການຂ່າວ Xinhua ບໍ່ໄດ້ລາຍງານ
ວ່າ ມີຍານພາຫະນະອື່ນໆພົວພັນນຳແຕ່ຢ່າງໃດ.
ອຸປະຕິເຫດເທິງທາງດ່ວນ ມັກເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆຢູ່ໃນປະເທດຈີນ ເພາະວ່າຄວາມໄວສູງ
ແລະມີບັນດາຜູ້ຂັບລົດໄວທີ່ບໍ່ສາມາດຢຽບຫ້າມລໍ້ໃຫ້ຢຸດໃນໄລຍະທີ່ພຽງພໍ ຢູ່ໃນຖະໜົນ
ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍລົດນັ້ນ.
ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ມີ 11 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດແລະອີກເກົ້າຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບເວລາ ລົດທີ່
ບັນທຸກຜູ້ໂດຍສານ 19 ຄົນຕຳກັນກັບລົດບັນທຸກຢູ່່ໃນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ທີ່ແຂວງ Hebei ທາງພາກເໜືອຂອງຈີນ.
ມີສິບຄົນເສຍຊີວິດ ແລະ 38 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ໃນເດືອນມີນາ ເວລາລົດໂດຍສານອີກ
ຄັນນຶ່ງ ຕຳກັບລົດບັນທຸກຊີມັງ ຢູ່ທີ່ແຂວງ Yunnan ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງ
ປະເທດ.
ອົງການອະນາໄມໂລກ ກະປະມານວ່າອຸປະຕິເຫດໃນການສັນຈອນເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍ
ຊີວິດ 260,000 ຄົນຢູ່ໃນຈີນແຜ່ນດີນໃຫຍ່ ໃນແຕ່ລະປີ ຫລື 18.8 ຂອງຈຳນວນທຸກໆ
100,000 ຄົນໃດ.
ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນອຸປະຕິເຫດເທິງທ້ອງຖະໜົນໃນວັນພະຫັດວານນີ້ແມ່ນ ສູງ
ເກືອບສອງເທົ່າຂອງຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ 20 ຄົນທີ່ມີລາຍງານກ່ຽວກັບແຜ່ນ ດິນໄຫວ
ທີ່ຮ້າຍແຮງ ທີ່ແຂວງ Sichuan ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງຈີນ ເມືອສອງມື້
ກ່ອນນີ້.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ