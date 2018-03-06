ຈີນ ສ້າງເງື່ອນໄຂ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສີ ປົກຄອງປະເທດ ໄລຍະຍາວ

ການເປີດກອງປະຊຸມປະຈຳປີ ຂອງບັນດາສະມາຊິກສະພານິຕິບັນຍັດສູງສຸດຂອງຈີນ
ໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນດ້ວຍພິທີທີ່ສຳຄັນແລະການປະກາດເຄີຍພົບເຫັນມາແລ້ວໃນວັນຈັນວານນີ້.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ອັນທີ່ຫລາຍໆຄົນຈະພາກັນຕິດຕາມ ໃນໄລຍະຫລາຍໆວັນຈະມາເຖິງ
ນີ້ ກໍຄືການສະເໜີ ທີ່ຈະແຜ້ວທາງໃຫ້ແກ່ຜູ້ນຳຂອງຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ເປັນປະທານ
ປະເທດຕະຫລອດຊີວິດ.
ຄືກັບຫລາຍໆປີທີ່ຜ່ານມາ ລາຍງານກ່ຽວກັບການປະຕິບັດພາລະກິດ ຈາກນາຍົກລັດ
ຖະມົນຕີ ຫລີ ເກີຈຽງ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳເຖິງຄວາມຈຳເປັນ ທີ່ຈະຈຳກັດການສ່ຽງທາງດ້ານ
ການເງິນຈາກການເປັນໜີ້ສິນເພີ້ມຂຶ້ນ ແລະຮັກສາການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໃຫ້ມີ
ຄວາມທຸ່ນທ່ຽງ. ທ່ານຫລີກ່າວວ່າ ໃນປີນີ້ຈີນຈະໃຊ້ຈ່າຍໃນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດເພີ້ມ
ຂຶ້ນ 8.1 ເປີເຊັນ ແລະຄາດວ່າ ການນຳພາ ຂອງລັດຖະບານຄອມມິວນິສ ຈະເຮັດໃຫ້
ເສດຖະກິດຈະຂະຫຍາຍໂຕ 6.5 ເປີເຊັນ.
ປີກາຍນີ້ ເສດຖະກິດໄດ້ເຕີບໂຕ 6.9 ເປີເຊັນ ແຕ່ປັກກິ່ງປະເຊີນໜ້າກັບການທ້າທາຍ
ຫລາຍຢ່າງ ນັບແຕ່ການປາກົດໃຫ້ເຫັນພໍເປັນລາງໆ ກ່ຽວກັບສົງຄາມການຄ້າກັບສະ
ຫະລັດ ຕະຫຼອດເຖິງໜີ້ສິນທີ່ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນຂອງລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ.
ໃນຂະນະທີ່ວໍຊິງຕັນພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະທຳການເກັບພາສີເຂົ້າສຳລັບເຫລັກກ້າແລະ ອາ
ລູມີນຽມ ທ່ານຫລີ ກ່າວວ່າ ປັກກິ່ງຈະຕັດຄວາມສາມາດທີ່ເກີນຄວາມຕ້ອງການໃນດ້ານ
ເຫລັກກ້າ ລົງເຖິງ 170 ລ້ານໂຕນ.
ທ່ານຫລີກ່າວວ່າ “ຈີນຈະສົ່ງເສີມຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີຕໍ່ໂລກາພິວັດໃນການມີເສດຖະກິດ
ເສລີ ແລະປົກປ້ອງການຄ້າເສລີ. ພວກເຮົາພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເຮັດວຽກກັບທຸກພັກຝ່າຍທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ ເພື່ອສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າ ໃຫ້ແກ່ການເຈລະຈາ ການຄ້າຫລາຍຝ່າຍ.”
ເຖິງແມ່ນວ່າ ທ່ານຫລີ ບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງ ບົດແກ້ໄຂ ໃນການປ່ຽນແປງລັດຖະທຳມະນູນທີ່
ໄດ້ມີການສະເໜີໄປແລ້ວ ຢູ່ໃນລາຍງານຂອງທ່ານກໍຕາມ ແຕ່ກໍໄດ້ກ່າວເຖິງຢູ່ໃນຄຳ
ປາໄສເປີດກອງປະຊຸມ. ການລາຍງານນີ້ ໄດ້ເປີດເຜີຍເປັນເທື່ອທຳອິດວ່າ ຈະມີການ
ຊຸກຍູ້ ໃຫ້ຮັບຜ່ານບົດແກ້ໄຂລັດຖະທຳມະນູນ 21 ບົດ ໃນກອງປະຊຸມຂອງປີນີ້ ຮວມ
ທັງມາດຕາກ່ຽວກັບການດຳລົງຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານສີເລີ້ມແຕ່ເດືອນກັນຍາເປັນຕົ້ນໄປ.
ລັດຖະບານຂອງປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໄດ້ຮັບຮູ້ການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອຍົກເລີກໃນການ
ຈຳກັດ ການດຳລົງຕຳແໜ່ງຂອງປະທານປະເທດ ໂດຍບໍ່ມີການຄັດຄ້ານຫຍັງຫຼາຍ.
ໂຄສົກທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງຊາຣາ ຮັກກາບີ ແຊນເດີສ໌ ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ຕໍ່ການຈຳກັດໃນການດຳລົງຕຳແໜ່ງ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແຕ່ໃນກໍລະນີ
ຂອງປັກກິ່ງ “ນັ້ນແມ່ນການຕັດສິນໃຈ ທີ່ຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບຈີນ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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