ຈີນ ແມ່ນກຳລັງຫຼຸດຜ່ອນມາດຕະການຫ້າມທີ່ເຄັ່ງຄັດຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ການອອກວີຊາ ຫຼັງຈາກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢຸດການຫ້າມອອກມັນຊົ່ວຄາວເປັນສ່ວນໃຫຍ່ໃຫ້ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ ແລະອື່ນໆດົນກວ່າສອງປີທີ່ຜ່ານມາໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງໂຣກ ລະບາດ ໂຄວິດ-19.
ເວັບໄຊ້ຂອງສະຖານທູດ ຈີນ ໃນ ອິນເດຍ ໄດ້ກ່າວວ່າຂັ້ນຕອນທີ່ຖືກປັບປຸງໃໝ່ດັ່ງກ່າວຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນວັນພຸດມື້ນີ້, ໂດຍປາສະຈາກການກ່າວເຖິງຢ່າງສະເພາະເຈາະຈົງ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງການສັກຢາວັກຊີນ ຫຼື ພິສູດຫຼັກຖານຂອງການກວດໂຣກເປັນລົບສຳລັບໄວຣັສນັ້ນ.
ຈີນ ຍັງຄົງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ທີ່ເດີນທາງມາຈາກຕ່າງປະເທດ ກັກຕົວກວດໂຣກຢູ່ໂຮງແຮມ ຫຼື ເຮືອນສ່ວນຕົວ ແລະ ພິສູດຫຼັກຖານຂອງການກວດໂຣກເປັນລົບສຳລັບການເຂົ້າໄປໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະ ແລະ ການຄ້າຫຼາຍແຫ່ງ.
ການຫຼຸດຜ່ອນມາດຕະການຫ້າມອອກວີຊາດັ່ງກ່າວແມ່ນສຳຄັນສຳລັບບັນດານັກສຶກສາ ອິນເດຍ, ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ກຳລັງສຶກສາໃນພາກການຢາ ທີ່ມີລາຄາບໍ່ແພງຢູ່ ຈີນ ກວ່າໃນປະເທດຕາເວັນຕົກຕ່າງໆ.
ສະຖານທູດໄດ້ກ່າວວ່າ “ສຳລັບນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ເດີນທາງກັບໄປ ຈີນ ເພື່ອສືບຕໍ່ການສຶກສາຂອງເຂົາເຈົ້ານັ້ນ: ໃບຢັ້ງຢືນໃນການເດີນທາງກັບໄປມະຫາວິທະຍາໄລ ທີ່ອອກໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລໃນ ຈີນ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ມີ.”
ສະຖານທູດ ຈີນ ໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ກໍໄດ້ເອົາແຈ້ງການດັ່ງກ່າວລົງໂດຍເວົ້າວ່າ ກົດລະບຽບໃໝ່ສຳລັບບັນດານັກສຶກສາ ແລະ ອື່ນໆຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຈາກວັນພຸດມື້ນີ້.
ຈີນ ໄດ້ປິດເຂດຊາຍແດນຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ຫຼັງຈາກໄວຣັສຖືກກວດພົບເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນເມືອງ ວູຫານ ທາງພາກກາງຂອງ ຈີນ ເມື່ອທ້າຍປີ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ. ລັດຖະບານໄດ້ດຳເນີນນະໂຍບາຍ “ສູນ-ໂຄວິດ” ທີ່ເຂັ້ມງວດທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍລ້ານຄົນຖືກກຳນົດໃຫ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ການກັກບໍລິເວນ, ແຕ່ມາດຕະການດັ່ງກ່າວກໍຖືກຍົກເລີກໃນທີ່ສຸດ ທ່າມກາງຕົວເລກຂອງກໍລະນີທີ່ໄດ້ຫຼຸດລົງ ແລະ ການຄັດຄ້ານຂອງສາທາລະນະຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍທາງເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ.
ການລະບາດເປັນບາງຄັ້ງບາງຄາວແມ່ນສືບຕໍ່ທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ, ດ້ວຍ 1,641 ກໍລະນີໃໝ່ໃນການຕິດຕໍ່ໂຣກພາຍໃນປະເທດຖືກປະກາດໃນວັນພຸດມື້ນີ້, ລວມທັງໃນພາກພື້ນ ທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກເຊັ່ນ ຕິເບດ ແລະ ຊິນຈຽງ ໃນພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອ. ຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນບໍ່ມີອາການ ແລະ ບໍ່ມີຄົນເສຍຊີວິດໃໝ່ຖືກລາຍງານ.