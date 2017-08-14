ຈີນ ຫ້າມການນຳເຂົ້າ ຖ່ານຫີນ, ແຮ່ເຫຼັກ ແລະ ອາຫານທະເລຈາກ ເກົາຫຼີເໜືອ

ຈີນ ໄດ້ປະກາດໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຫ້າມການນຳເຂົ້າຖານຫີນ, ແຮ່ເຫຼັກ, ອາ
ຫານທະເລ ແລະ ຜະລິດຕະພັນອື່ນໆຈາກ ເກົາຫຼີເໜືອ ໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະ
ການລົງໂທດ ທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ຮັບຮອງເອົາໃນຕົ້ນເດືອນນີ້.
ບັນດາຜູ້ນຳ ຈີນ ໄດ້ສັນຍາທີ່ຈະບັງຄັບໃຊ້ມາດຕະການລົງໂທດຢ່າງເຕັມທີ່, ເຊິ່ງ ຈີນ
ແລະ ບັນດາສະມາຊິກປະເທດອື່ນໆຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງອົງການສະຫະປະຊາ
ຊາດ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຢ່າງເປັນເອກະສັນ ເພື່ອຕອບໂຕ້ ຕໍ່ການທົດລອງລູກສອນໄຟຂີ
ປະນາວຸດຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ.
ມາດຕະການລົງໂທດຕ່າງໆ ອາດຈະກີດກັ້ນລາຍໄດ້ຫຼາຍເຖິງ 1 ພັນລ້ານໂດລາໃນການ
ສົ່ງອອກຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ.
ກະຊວງການຄ້າຂອງ ຈີນ ກ່າວວ່າ ການຫ້າມດ້ານການຄ້າຄັ້ງໃໝ່ ຈະຖືກປະຕິບັດຢ່າງ
ເຕັມທີ່ໃນວັນທີ 5 ກັນຍາ ເດືອນໜ້ານີ້.
ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ແລະ ສະມາຊິກຄົນອື່ນໆໃນລັດຖະບານ
ຂອງທ່ານ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ຈີນ ໃຊ້ຖານະຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໃນການເປັນພັນທະມິດທີ່ມີ
ຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ ເພື່ອກົດດັນປະເທດດັ່ງກ່າວໃຫ້ຍົກເລີກໂຄງການ
ອາວຸດນິວເຄລຍຂອງພວກເຂົາ.
ຈີນ ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ແລະ
ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ກໍໄດ້ກ່າວຢໍ້າເຖິງການຮຽກຮ້ອງເພື່ອການ
ຍັບຍັ້ງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະຊອກຫາຂໍ້ແກ້ໄຂທາງການເມືອງສຳລັບສະຖານະ
ການດັ່ງກ່າວ.
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