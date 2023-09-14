ຈີນ ແຕ່ງຕັ້ງເອກອັກຄະລັດຖະທູດຄົນທໍາອິດໄປປະຈໍາການ ຢູ່ອັຟການິສຖານ ນັບຕັ້ງແຕ່ກຸ່ມຕາລີບານ ກັບມາກໍາອໍານາດຄືນ

ຈີນ ສົ່ງເອກອັກຄະລັດຖະທູດຄົນໃໝ່ ໄປອັຟການິສຖານ, ເປັນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ທູດຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຮັບການແຕ່ຕັ້ງໃນລະດັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ນັບຕັ້ງແຕ່ກຸ່ມຕາລີບານໄດ້ເຂົ້າມາກໍາອໍານາດຄືນຢູ່ນະຄອນຫຼວງກາບູລ ໃນສອງປີທີ່ຜ່ານມາ.
ໃນວັນພຸດວານນີ້, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທີ່ນໍາໂດຍກຸ່ມຕາລີບານ ກ່າວວ່າ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່ານໂມຮໍາມາດ ຮັສຊານ ອາຄູນ ໄດ້ຕ້ອນຮັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດຈີນ ທ່ານຈ້າວ ຊິງ (Zhao Xing) ທີ່ໄປຍື່ນສານຕາຕັ້ງ ຢູ່ທີ່ພິທີໃນນະຄອນຫຼວງຂອງອັຟການິສຖານ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ທ່ານມຸດຕາກີ ກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຕ້ອນຮັບ ນັກການທູດຈີນພ້ອມກັບ ທ່ານອາຄູນ ຢູ່ທໍານຽບປະທານາທິບໍດີ.
ປັກກິ່ງ ຍັງບໍ່ໄດ້ໃຫ້ສັນຍານໃນທັນທີວ່າ ການແຕ່ງຕັ້ງທ່ານຈ້າວ ອາດຈະນໍາໄປສູ່ການຮັບຮອງລັດຖະບານ ກຸ່ມຕາລີບານຢ່າງເປັນທາງການຫຼືບໍ່.