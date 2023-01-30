ສະຖານທູດຈີນຢູ່ນະຄອນຫຼວງໂຕກຽວ ໄດ້ປະກາດໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ຕົນຈະເລີ້ມອອກວີຊາໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຊາວຍີ່ປຸ່ນຄືນອີກ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AFP ຂອງຝຣັ່ງ.
ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ ຈະສິ້ນສຸດການເອົາມາດຕະການຕອບໂຕ້ ຕໍ່ການຕັດສິນໃຈຂອງຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ບັງຄັບໃຫ້ພວກເດີນທາງຊາວຈີນ ຕ້ອງຖືກກວດເວລາເດີນທາງມາຈາກແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ບ່ອນທີ່ຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ້ມສູງຂຶ້ນນັ້ນ.
ແຈ້ງການສັ້ນໆທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ທາງອອນລາຍໂດຍສະຖານທູດຈີນ ກ່າວໂດຍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການອະທິບາຍໃດໆເວົ້າວ່າ “ເລີ້ມແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ສະຖານທູດ ແລະກົງສຸນໃຫຍ່ຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນຈະເລີ້ມອອກວີຊາແບບທຳມະດາໃຫ້ ແກ່ປະຊາຊົນຊາວຍີ່ປຸ່ນ.”
ຈີນໄດ້ຢຸດການອອກວີຊາໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຊາວຍີ່ປຸ່ນເລີ້ມແຕ່ວັນທີ 10 ມັງກອນເປັນຕົ້ນມາ ລຸນຫຼັງທີ່ໂຕກຽວເລີ້ມບັງຄັບໃຫ້ພວກທີ່ເດີນທາງມາຈາກຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ກວດກ່ອນການອອກເດີນທາງໄປບ່ອນອື່ນໆເວລາໄປຮອດ.
ນອກນັ້ນແລ້ວ ຈີນຍັງໄດ້ໂຈະການອອກວີຊາໃຫ້ແກ່ຊາວເກົາຫຼີໃຕ້ຍ້ອນເຫດຜົນທີ່ຄ້າຍຄືກັນເມື່ອຕົ້ນເດືອນນີ້. ສະຖານທູດຈີນຢູ່ເກົາຫຼີໃຕ້ ຍັງບໍ່ທັນຍົກເລີກການໂຈະອອກວີຊາເທື່ອ ມາຈົນຮອດຕອນແລງຂອງວັນອາທິດວານນີ້.,
ຍີ່ປຸ່ນ ຍັງສືບຕໍ່ບັບຄັບໃຫ້ພວກທີ່ເດີນທາງໂດຍກົງ ມາກັບຖ້ຽວບິນຈາກແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ສະແດງເອກກະສານກ່ຽວກັບຜົນການກວດທີ່ເປັນລົບ ບໍ່ໃຫ້ກາຍ 72 ຊົ່ວໂມງ ກ່ອນເດີນທາງອອກຈາກປະເທດຈີນ.
ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງຖືກບັງຄັບໃຫ້ກວດເວລາເດີນທາງໄປຮອດປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.
ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ ຈີນເອີ້ນການເຄື່ອນໄຫວຂອງໂຕກຽວວ່າ “ການຈຳແນກກີດກັນ” ແຕ່ຍີ່ປຸ່ນໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ມັນເປັນສິ່ງຈຳເປັນເມື່ອເວົ້າເຖິງການແຜ່ລະບາດຢູ່ໃນປະເທດຈີນ.