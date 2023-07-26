ສະພາ ຊຶ່ງເປັນອົງການຕັດສິນໃຈສູງສຸດ ທີ່ໃຫ້ການເຫັນພ້ອມ ກັບລັດຖະບານຂອງຈີນ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງ ປົດລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ທ່ານຈິນ ກັງ ແລະແຕ່ງຕັ້ງຄືນຜູ້ເຮັດໜ້າທີ່ຄົນກ່ອນ ທ່ານຫວັງ ຢິ ໃຫ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງດັ່ງກ່າວ.
ບັນດານັກວິເຄາະ ກ່າວວ່າ ເປັນອາທິດການສັບປ່ຽນທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ ຫລັງຈາກທ່ານຈິນ ໄດ້ຫາຍສາບສູນຈາກສາຍຕາສາທາລະນະຊົນ ຊຶ່ງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄວາມວຸ້ນວາຍໃນລະບົບການທູດຈີນ ແລະຄາດວ່າມັນຈະມີກະທົບທາງລົບຕໍ່ການພົວພັນຂອງປັກກິ່ງ ກັບບັນດາປະເທດອື່ນໆ.
ນັກການທູດອາຊີບອາຍຸ 57 ປີ ທີ່ໄດ້ເຫັນກັນມາເປັນເວລານານວ່າ ເປັນນຶ່ງຂອງພັນທະມິດຜູ້ໄວ້ເນື້່ອເຊື່ອໃຈຂອງຜູ້ນຳຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ. ທ່ານຈິນ ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດຈີນໃນເດືອນທັນວາແລ້ວນີ້ ຫລັງຈາກໄດ້ຮັບໃຊ້ເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດປະຈຳສະຫະລັດ ລະຫວ່າງການແຜ່ລະບາດໂຄວິດ-19. ທ່ານໄດ້ຫາຍສາບສູນຈາກສາທາລະນະ ຫລັງຈາກພົບປະກັບພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກ ສຣີລັງກາ ຫວຽດນາມ ແລະຣັດເຊຍ ໃນວັນທີ 25ມິຖຸນາ.
“ອາຊີບທາງດ້ານການເມືອງຂອງທ່ານຈິນ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ ແລະຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ທ່ານຫວັງ ພຽງຈະຫລິ້ນບົດບາດໄລຍະຂ້າມຜ່ານ ທ່າມກາງວິກິດການທີ່ກຳລັງຮ້ອນຢູ່ໃນລະບົບການທູດຂອງຈີນ.” ທ່ານວູ ກຽງ ນັກວິຊາການອິດສະ ຫລະໃນປະເທດຈີນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ. ທ່ານກ່າວເພີ້ມວ່າ ການຍົກຍ້າຍທ່ານຈິນ ແລະຂ່າວລືທີ່ໄດ້ພົວພັນກັບການຫາຍສາບສູນຂອງທ່ານ ສະທ້ອນເຖິງລະ ດັບຄວາມບໍ່ແນ່ນອນພາຍໃນວົງການຜູ້ນຳສູງສຸດຈີນ.
ສື່ມວນຊົນຂອງລັດຖະບານຈີນບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງການຍົກຍ້າຍຂອງທ່ານຈິນ ແຕ່ໄດ້ຕິດຕາມມາຫລາຍອາທິດຂອງຂ່າວລືກ່ຽວກັບການຫາຍສາບສູນ ຈາກສາທາລະ ນະທີ່ແກ່ຍາວ. ການຂາດຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ສະຖານະການຂອງທ່ານຈິນ ຕິດຕາມດ້ວຍນະໂຍບາຍການປະຕິບັດທີ່ມີມາຍາວນານຂອງພັກຄອມມິວນິສຈີນ ທີ່ບໍ່ສົນ ທະນາບັນຫາທີ່ຫຼໍ່ແຫຼມ.