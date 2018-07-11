ຈີນ ຖືກກ່າວຫາວ່າ ເຈາະຂໍ້ມູນ ສະຖາບັນ ຂອງ ລັດຖະບານ ກຳປູເຈຍ

ພວກແຮັກເກີ້ ຖືກຈັບໄດ້ ໃນຂະນະທີ່ພວມເຈາະເຂົ້າໄປ ໃນລະບົບຄອມພິວເຕີ້ສະຖາ
ບັນຕ່າງໆ ຂອງລັດຖະບານກຳປູເຈຍ ໃນອັນທີ່ເຊື່ອກັນຢ່າງແຂງຂັນວ່າເປັນການໂຈມ
ຕີແບບມີການປະສານງານກັນຂອງລັດຖະບານຈີນກ່ອນໜ້າການເລືອກຕັ້ງ ທີ່ກຳນົດ
ຈະມີຂຶ້ນໃນທ້າຍເດືອນນີ້ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງບໍລິສັດຕໍ່ຕ້ານການໂຈມຕີທາງອິນ
ເຕີແນັດ.
ຄະນະກຳມາທິການເລືອກຕັ້ງ ສະພາສູງ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ກະຊວງພາຍໃນ ກະຊວງເສດຖະກິດແລະການເງິນຂອງກຳປູເຈຍ ຕ່າງກໍໄດ້ຖືກໂຈມຕີ ພ້ອມໆກັບສະ
ຖານທູດຕ່າງປະເທດ ສະຖາບັນສື່ມວນຊົນ ແລະຜູ້ນຳທີ່ສຳຄັນໆຂອງຝ່າຍຄ້ານ ອີງ
ຕາມການສະຫລຸບ ໃນການສືບສວນ ຂອງບໍລິສັດ FireEye Inc.
ທາງບໍລິສັດໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນລາຍງານສະບັບນຶ່ງ ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃນວັນອັງຄານວານນີ້
ວ່າ “ພວກເຮົາຄາດວ່າ ກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ລັດຖະບານຈີນ ໄດ້ຖືກ
ພົບເຫັນ ຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າ ເຂົ້າຫຍຸ້ງກ່ຽວໃນການເລືອກຕັ້ງແລະການປະຕິບັດງານ
ຂອງລັດຖະບານກຳປູເຈຍ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ກຸ່ມດັ່ງກ່າວຍັງເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ສາມາດ
ປະຕິບັດງານຂະໜາດໃຫຍ່ ບຸກລຸກເຂົ້າໄປໃນລະບົບຂອງພວກເຄາະຮ້າຍຫຼາຍໆ
ຊະນິດ ໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງ.”
ປະຊາຊົນຊາວກຳປູເຈຍ ຈະໄປປ່ອນບັດໃນວັນທີ 29 ກໍລະກົດ ໃນການເລືອກຕັ້ງລຸນ
ຫລັງທີ່ໄດ້ມີການຍຸບພັກກູ້ຊາດກຳປູເຈຍຊຶ່ງເປັນພັກຝ່າຍຄ້ານໃນປີກາຍນີ້ ທີ່ເປັນຄູ່
ແຂ່ງສຳຄັນພຽງພັກດຽວ ຕໍ່ພັກປະຊາຊົນກຳປູເຈຍ ທີ່ເປັນພັກລັດຖະບານປົກຄອງ
ປະເທດຢູ່ໃນເວລານີ້.
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